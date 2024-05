Vạn Sự chớp sai lầm đối thủ giúp CLB Hà Nội I so kè cùng đội TP.HCM I

Cùng với CLB TP.HCM I, đội Hà Nội I cũng toàn thắng sau 2 lượt đấu đã qua. Giới chuyên môn nhận định ngôi vô địch của giải đấu năm nay sẽ là cuộc đua giữa đội TP.HCM I, Hà Nội I và Thái Nguyên T&T. Tuy nhiên, ở trận đấu tâm điểm diễn ra ngày 11.5, đội TP.HCM I đã thắng trận thuyết phục Thái Nguyên T&T, qua đó buộc đội Hà Nội I phải giành chiến thắng trước Phong Phú Hà Nam để không bị bỏ lại phía sau.

Với quyết tâm giành 3 điểm nên không khó hiểu khi đội Hà Nội I dồn ép Phong Phú Hà Nam ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, hiệp 1 lại khép lại với tỷ số hòa 0-0 khi Thanh Nhã, Vạn Sự, Nguyễn Thị Hoa hay Hải Yến của Hà Nội I đều không thể thắng được thủ môn Trần Thị Trang. Phía đối diện, Phong Phú Hà Nam cũng lùi sâu để phòng ngự, không có tình huống tấn công sắc nét nào.

Thế trận hiệp 2 tiếp tục diễn ra một chiều khi Hà Nội I chủ động cầm bóng để tấn công. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, Ngân Thị Vạn Sự cuối cùng cũng mang về niềm vui cho Hà Nội I. Phút 60, tận dụng sai lầm của thủ thành Trần Thị Trang và Trần Thị Duyên, chân sút mang áo số 7 của Hà Nội I dứt điểm chính xác, mở điểm của trận đấu.

Các cầu thủ Hà Nội I vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Vạn Sự (hàng trước, thứ 3 từ phải sang) VFF

Bàn thắng giúp Hà Nội I chơi tốt hơn VFF

Bàn thắng của Vạn Sự giúp tinh thần của Hà Nội I trở nên thoải mái hơn. Các cơ hội rõ rệt đến với đội bóng HLV Đặng Quốc Tuấn nhưng đáng tiếc họ đều không thể tận dụng. Ở chiều ngược lại, Phong Phú Hà Nam cũng chơi đầy nỗ lực nhưng cũng giống như hiệp 1, việc thua thiệt về chất lượng đội hình khiến họ bất lực ở mặt trận tấn công.

Bàn thắng duy nhất của Vạn Sự cũng giúp Hà Nội I giành trọn 3 điểm. Đại diện của thủ đô có 9 điểm sau 3 trận và tiếp tục so kè ngôi đầu với CLB TP.HCM I. Trong khi đó, trận thua này khiến Phong Phú Hà Nam chỉ có 3 điểm sau 3 trận, đứng thứ 5.

Phong Phú Hà Nam (áo trắng) cố gắng nhưng không để lại nhiều dấu ấn trước Hà Nội I VFF

Ở trận đấu khác, đội Hà Nội II đã nhận trận thua đậm 1-4 trong màn so tài với Than KSVN. Đáng chú ý, đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của đội bóng do HLV Đào Thị Miện dẫn dắt. Đội Hà Nội II hiện đã nhận đến 12 bàn thua (nhiều nhất giải) và rơi xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.