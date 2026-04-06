Cùng Tôn Đông Á khởi đầu hành trình ‘Đồng hành phát triển - Vững bước vươn xa’

Ban lãnh đạo Tôn Đông Á cùng Quý khách hàng tại khu vực miền Bắc tham gia cổ vũ đoàn đua xe đạp tại chặng 1 - Vòng đua quanh công viên Văn Lang

Trong dòng chảy kết nối của Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 38 năm 2026 "Non sông liền một dải", HTV – Tôn Đông Á, Phú Thọ - vùng đất cội nguồn linh thiêng được chọn làm điểm xuất phát đầy ý nghĩa, đánh dấu sự khởi đầu cho chuỗi Hội nghị Khách hàng năm 2026 của Tôn Đông Á.

Tham dự chương trình có Ông Cao Anh Minh - Tổng giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình TP.HCM; ông Nguyễn Thanh Trung - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tôn Đông Á; ông Nguyễn Trịnh Vũ - Giám đốc Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Bắc Ninh, cùng sự hiện diện của Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tôn Đông Á và đông đảo Quý khách hàng, Quý đối tác thân thiết tại khu vực miền Bắc đã đồng hành cùng công ty trong suốt thời gian qua.

Hành trình thể thao – Hành trình của sự đồng hành bền bỉ

Nhiều năm qua, Tôn Đông Á luôn là người bạn đồng hành bền bỉ của Cúp Truyền hình TP.HCM. Ở mùa giải lần thứ 38 năm 2026, công ty tiếp tục khẳng định vai trò không chỉ trong việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, mà còn góp phần thúc đẩy các giá trị văn hóa – thể thao nước nhà.

Đặc biệt, song hành cùng từng chặng đua là hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa tại mỗi địa phương nơi đoàn đua đi qua. Kể từ năm 2016, thông qua sân chơi xuyên Việt này, Tôn Đông Á cùng hệ thống phân phối đã chung tay hỗ trợ cộng đồng với tổng kinh phí lên đến hơn 17 tỉ đồng. Riêng trong năm 2026, tổng kinh phí dành cho hoạt động thiện nguyện của giải đua đã hơn 2,1 tỉ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty đã đóng góp hơn 54 tỉ đồng cho các hoạt động thiện nguyện và xã hội trên cả nước.

Ban lãnh đạo Tôn Đông Á cùng Quý khách hàng tại khu vực miền Bắc trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Vân Phú, tỉnh Phú Thọ

Mỗi vòng quay bánh xe không chỉ mang ý nghĩa thể thao, mà còn chuyên chở những giá trị nhân văn, khi mỗi chặng dừng chân đều gắn với những hoạt động hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng địa phương. Đó cũng chính là cách Tôn Đông Á lan tỏa tinh thần "Non sông liền một dải - cùng xây cuộc sống xanh" một cách bền bỉ và nhất quán.

Hội ngộ những người bạn đồng hành – Nền tảng cho sự phát triển bền vững

Từ vùng đất cội nguồn, Hội nghị khách hàng đã trở thành điểm giao thoa của hành trình song hành đã được hun đúc qua năm tháng, nơi Tôn Đông Á và Quý khách hàng tại khu vực miền Bắc cùng nhìn lại chặng đường đã qua bằng sự trân trọng và tự hào.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tôn Đông Á chia sẻ: "Chúng tôi luôn tin rằng, sự phát triển bền vững của Tôn Đông Á không chỉ đến từ nội lực, mà còn được hình thành từ sự đồng hành, tin tưởng và gắn bó của toàn thể Quý khách hàng, Quý đối tác trên khắp cả nước. Việc lựa chọn Phú Thọ – vùng đất cội nguồn làm điểm khởi đầu cho chuỗi Hội nghị khách hàng năm nay cũng là cách chúng tôi nhấn mạnh giá trị của nền tảng. Từ những nền tảng vững chắc ấy, Tôn Đông Á mong muốn tiếp tục cùng Quý đối tác mở rộng cơ hội hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh và chinh phục những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới."

Trong gian ấm áp và cởi mở tại chương trình, những cái bắt tay thân tình, những nụ cười quen thuộc đã khắc họa rõ nét mối quan hệ hợp tác bền bỉ. Tại đây, mọi rào cản về khoảng cách như được xóa nhòa khi những người bạn đồng hành cùng ngồi lại, chia sẻ về những bước phát triển, những cơ hội phía trước, đồng thời củng cố sự gắn kết để tiếp tục đồng hành trên chặng đường dài lâu.

Ông Nguyễn Thanh Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tôn Đông Á phát biểu tại chương trình

Đáp lại tâm huyết và tầm nhìn chiến lược từ phía Ban lãnh đạo Tôn Đông Á, ông Ngô Bách Hùng - Giám đốc Công ty TNHH SX TM & DV Ngô Đặng bày tỏ sự đồng cảm: "Với chúng tôi, Tôn Đông Á không chỉ là một nhà cung cấp, mà còn là một đối tác luôn sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ và cùng vượt qua những giai đoạn nhiều thử thách của thị trường. Trong quá trình kinh doanh, điều khiến chúng tôi tin tưởng và gắn bó lâu dài với Tôn Đông Á không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm ổn định, mà còn ở sự nhất quán trong chính sách, sự kịp thời trong hỗ trợ và tinh thần hợp tác chân thành từ phía doanh nghiệp."

Từ cội nguồn đất Tổ - Lan tỏa hành trình vươn xa

Việc lựa chọn Phú Thọ, nơi khởi nguồn của dân tộc làm điểm bắt đầu cho chuỗi Hội nghị khách hàng năm 2026 của Tôn Đông Á mang một ý nghĩa đặc biệt: mọi hành trình bền vững đều cần một nền tảng vững chắc. Từ "gốc rễ" niềm tin ấy, Tôn Đông Á tiếp tục xây dựng và mở rộng hệ sinh thái hợp tác, hướng đến những giá trị dài hạn.

Ban lãnh đạo Tôn Đông Á chụp ảnh lưu niệm cùng Quý khách hàng tại khu vực miền Bắc

Hội nghị khách hàng tại Phú Thọ đã khép lại, nhưng hành trình "Đồng hành phát triển – Vững bước vươn xa" chỉ mới bắt đầu. Theo dấu chân đoàn đua Cúp Truyền hình TP.HCM đang tiến dọc dải đất hình chữ S, chuỗi sự kiện tri ân của Tôn Đông Á sẽ tiếp tục lăn bánh đến các điểm dừng chân tiếp theo tại Huế, Gia Lai và Cần Thơ, cùng Quý khách hàng, Quý đối tác viết tiếp hành trình bứt phá, cùng nhau vươn tới những tầm cao mới trong tương lai.