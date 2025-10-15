Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ Đoàn - Hội

Cung văn hóa 'vip' cho thiếu nhi Thanh Hóa chính thức hoạt động

Ngô Nhung
Ngô Nhung
15/10/2025 11:57 GMT+7

Cung Văn hóa thiếu nhi và trung tâm thể dục thể thao Hạc Thành (P.Hạc Thành, Thanh Hóa) vừa được khánh thành, trở thành cung văn hóa hiện đại nhất tỉnh Thanh Hóa, phục vụ nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể dục thể thao cho thiếu nhi.

Sau hơn 1 năm thi công, Cung Văn hóa thiếu nhi và trung tâm thể dục thể thao hiện đại nhất tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành, chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 14.10. Công trình gồm khối các phòng đào tạo các môn cờ vua, cờ tướng, đàn, khiêu vũ, aerobic... và khối các công trình bể bơi, sân bóng đá nhân tạo, sân tenis, bóng rổ... Công trình có tổng vốn đầu tư gần 250 tỉ đồng từ nguồn ngân sách.

Cung văn hóa thiếu nhi thanh hóa chính thức hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi - Ảnh 1.

Cung Văn hóa thiếu nhi và trung tâm thể dục thể thao Hạc Thành được xây dựng trên diện tích 4,1 ha, nằm ở trung tâm đô thị tỉnh Thanh Hóa. Công trình được lựa chọn khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra từ ngày 14 - 16.10.

ẢNH: NGÔ NHUNG

Cung văn hóa thiếu nhi thanh hóa chính thức hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi - Ảnh 2.

Cán bộ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham quan không gian cờ vua - nơi các em thiếu nhi thoải mái học hỏi, vui chơi, giải trí theo sở thích của mình

ẢNH: NGÔ NHUNG

Cung văn hóa thiếu nhi thanh hóa chính thức hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi - Ảnh 3.

Công trình được thiết kế rất bắt mắt, là cung văn hóa dành cho thiếu nhi hiện đại nhất tỉnh Thanh Hóa

ẢNH: NGÔ NHUNG

Cung văn hóa thiếu nhi thanh hóa chính thức hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi - Ảnh 4.

Không gian vẽ tranh bên trong cung văn hóa

ẢNH: NGÔ NHUNG

Cung văn hóa thiếu nhi thanh hóa chính thức hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi - Ảnh 5.

Bể bơi có diện tích mặt nước 500 m2 với 8 làn bơi tiêu chuẩn, đủ điều kiện tổ chức các giải thiếu niên, nhi đồng

ẢNH: NGÔ NHUNG

Cung văn hóa thiếu nhi thanh hóa chính thức hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi - Ảnh 6.

Hệ thống mái vòm khung thép, thiết kế độc đáo tạo điểm nhấn mới lạ cho Cung Văn hóa thiếu nhi và trung tâm thể dục thể thao Hạc Thành

ẢNH: NGÔ NHUNG

Cung văn hóa thiếu nhi thanh hóa chính thức hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi - Ảnh 7.

Không gian lý tưởng cho thiếu nhi rèn luyện thể dục, thể thao sau những giờ học căng thẳng

ẢNH: NGÔ NHUNG

Cung văn hóa thiếu nhi thanh hóa chính thức hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi - Ảnh 8.

Bao quanh Cung Văn hóa thiếu nhi và trung tâm thể dục thể thao Hạc Thành là khu đô thị Vinhomes Star City - khu đô thị hiện đại bậc nhất ở Thanh Hóa hiện nay

ẢNH: NGÔ NHUNG

Cung văn hóa thiếu nhi thanh hóa chính thức hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi - Ảnh 9.

Khu vực bên ngoài hành lang và sân có nhiều bức tượng hoạt hoạt hình với nhiều màu sắc

ẢNH: NGÔ NHUNG

Cung văn hóa thiếu nhi thanh hóa chính thức hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi - Ảnh 10.

Cung Văn hóa thiếu nhi và trung tâm thể dục thể thao Hạc Thành nhìn từ trên cao

ẢNH: NGÔ NHUNG

