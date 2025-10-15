Cung văn hóa 'vip' cho thiếu nhi Thanh Hóa chính thức hoạt động

Cung Văn hóa thiếu nhi và trung tâm thể dục thể thao Hạc Thành (P.Hạc Thành, Thanh Hóa) vừa được khánh thành, trở thành cung văn hóa hiện đại nhất tỉnh Thanh Hóa, phục vụ nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể dục thể thao cho thiếu nhi.
Sau hơn 1 năm thi công, Cung Văn hóa thiếu nhi và trung tâm thể dục thể thao hiện đại nhất tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành, chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 14.10. Công trình gồm khối các phòng đào tạo các môn cờ vua, cờ tướng, đàn, khiêu vũ, aerobic... và khối các công trình bể bơi, sân bóng đá nhân tạo, sân tenis, bóng rổ... Công trình có tổng vốn đầu tư gần 250 tỉ đồng từ nguồn ngân sách.
