Cung văn hóa 'vip' cho thiếu nhi Thanh Hóa chính thức hoạt động

Sau hơn 1 năm thi công, Cung Văn hóa thiếu nhi và trung tâm thể dục thể thao hiện đại nhất tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành, chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 14.10. Công trình gồm khối các phòng đào tạo các môn cờ vua, cờ tướng, đàn, khiêu vũ, aerobic... và khối các công trình bể bơi, sân bóng đá nhân tạo, sân tenis, bóng rổ... Công trình có tổng vốn đầu tư gần 250 tỉ đồng từ nguồn ngân sách.

Cung Văn hóa thiếu nhi và trung tâm thể dục thể thao Hạc Thành được xây dựng trên diện tích 4,1 ha, nằm ở trung tâm đô thị tỉnh Thanh Hóa. Công trình được lựa chọn khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra từ ngày 14 - 16.10. ẢNH: NGÔ NHUNG

Cán bộ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham quan không gian cờ vua - nơi các em thiếu nhi thoải mái học hỏi, vui chơi, giải trí theo sở thích của mình ẢNH: NGÔ NHUNG

Công trình được thiết kế rất bắt mắt, là cung văn hóa dành cho thiếu nhi hiện đại nhất tỉnh Thanh Hóa ẢNH: NGÔ NHUNG

Không gian vẽ tranh bên trong cung văn hóa ẢNH: NGÔ NHUNG

Bể bơi có diện tích mặt nước 500 m2 với 8 làn bơi tiêu chuẩn, đủ điều kiện tổ chức các giải thiếu niên, nhi đồng ẢNH: NGÔ NHUNG

Hệ thống mái vòm khung thép, thiết kế độc đáo tạo điểm nhấn mới lạ cho Cung Văn hóa thiếu nhi và trung tâm thể dục thể thao Hạc Thành ẢNH: NGÔ NHUNG

Không gian lý tưởng cho thiếu nhi rèn luyện thể dục, thể thao sau những giờ học căng thẳng ẢNH: NGÔ NHUNG

Bao quanh Cung Văn hóa thiếu nhi và trung tâm thể dục thể thao Hạc Thành là khu đô thị Vinhomes Star City - khu đô thị hiện đại bậc nhất ở Thanh Hóa hiện nay ẢNH: NGÔ NHUNG

Khu vực bên ngoài hành lang và sân có nhiều bức tượng hoạt hoạt hình với nhiều màu sắc ẢNH: NGÔ NHUNG