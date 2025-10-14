Chị Lê Ngọc Ánh được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa

Chiều 14.10, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022 - 2027 để kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, sau khi anh Lê Văn Châu được điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thủy (Thanh Hóa).

Chị Lê Ngọc Ánh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa ẢNH: PHÚC NGƯ

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tiến hành bầu và thông qua kết quả bầu chị Lê Ngọc Ánh làm Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chị Ánh có trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, chị Ánh từng kinh qua các vị trí: Phó trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị Tỉnh đoàn; Phó trưởng ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn; Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn; Phó bí thư Tỉnh đoàn, kiêm Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Trước đó, anh Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022 - 2027, vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thủy.