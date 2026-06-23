Cuộc 'cách mạng' từ hồ sơ giấy đến công nghệ số

3 phần mềm giải "bài toán" 43.000 trái chủ

Nhắc lại vụ án Vạn Thịnh Phát với số tiền phải thi hành 40.000 tỉ đồng cho hơn 43.000 trái chủ chỉ riêng trong giai đoạn 2, Trưởng THADS TP.HCM Nguyễn Văn Hòa thừa nhận "khối lượng công việc này vượt xa khả năng xử lý theo phương thức truyền thống".

Vậy để giải "bài toán" hóc búa này cần làm gì? THADS TP.HCM quyết định chọn một lối đi mang tính đột phá: khởi động chiến dịch số hóa toàn diện thông qua việc xây dựng 3 hệ thống phần mềm chuyên biệt, chuyển dịch toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ từ thủ công sang điện tử.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng THADS TP.HCM ẢNH: T.N

Thứ nhất là phần mềm tiếp nhận thông tin người được thi hành án, cho phép các trái chủ chủ động kê khai, đối chiếu, cập nhật thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và đăng ký nhận văn bản điện tử. Sau khi xác thực, dữ liệu sẽ tích hợp vào hệ thống, tạo thành cơ sở dữ liệu thống nhất phục vụ các bước nghiệp vụ tiếp theo.

Thứ hai là phần mềm quản lý tài sản, giúp quản lý tập trung hàng nghìn tài sản (bất động sản, cổ phần, động sản…) và theo dõi toàn bộ quá trình xử lý của từng tài sản theo thời gian thực, đảm bảo sự đồng bộ, minh bạch và chính xác.

Thứ ba là phần mềm thanh toán tiền thi hành án. Hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền mỗi người được nhận, tự động xác định các khoản phải thu phí, đối chiếu thông tin tài khoản, lập danh sách chi trả và xuất lệnh thanh toán. Đồng thời, còn tự động tổng hợp kết quả, theo dõi các trường hợp đã nhận, chưa nhận, số tiền còn phải thanh toán...

Theo ông Hòa, với hơn 43.000 trái chủ cùng hàng nghìn tài sản cần xử lý, nếu áp dụng phương pháp thủ công như trước đây thì "gần như không thể hoàn thành trong thời hạn luật định". Song, nhờ các phần mềm nêu trên, rất nhiều công đoạn được tự động hóa, giúp chi trả hơn 10.000 tỉ đồng chỉ bằng những cú click chuột, bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định và an toàn tuyệt đối.

Các chấp hành viên cũng cho biết thêm, với cách chi trả truyền thống, mỗi ngày chỉ giải quyết được khoảng 50 người, vì quy trình mất nhiều thời gian cho việc làm công văn, gửi nhận giấy tờ qua nhiều khâu, chưa kể phát sinh chi phí bưu chính, in ấn… Nếu vẫn áp dụng như vậy, để giải quyết hết 43.000 trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát, thời gian cần có thể kéo dài tới hơn 2 năm.

Nhưng viễn cảnh trên đã không xảy ra. Ứng dụng công nghệ thông tin giúp toàn bộ quy trình rút gọn chỉ bằng vài thao tác công nghệ số. Sau khi dữ liệu chuẩn hóa, cập nhật trên hệ thống và được lãnh đạo duyệt, chấp hành viên chỉ cần ấn nút chuyển tiền, tiền sẽ đi thẳng từ tài khoản của cơ quan thi hành án đến tài khoản của trái chủ. Người dân không cần trực tiếp đến cơ quan THADS ký giấy tờ hoặc nhận tiền mặt, mà sẽ thông qua tài khoản ngân hàng.

"Việc chi trả tiền cho cả ngàn người chỉ với một thao tác trên hệ thống thực chất là thành quả từ chuẩn hóa dữ liệu, số hóa quy trình và ứng dụng công nghệ vào toàn bộ quá trình tổ chức thi hành án", Trưởng THADS TP.HCM khẳng định.

Các bị hại trong vụ Tân Hoàng Minh xếp hàng làm thủ tục yêu cầu thi hành án ẢNH: T.N

Tốc độ gấp 5 lần nhờ chuyển đổi số

Tương tự TP.HCM, THADS TP.Hà Nội cũng cho thấy hiệu quả vượt trội của công nghệ thông tin trong việc xử lý các đại án kinh tế. Như vụ Tân Hoàng Minh, Phó chánh văn phòng THADS TP.Hà Nội Bùi Minh Nguyệt chia sẻ, với số bị hại lên tới 6.630 người, nếu làm theo cách thông thường thì "nhầm lẫn, sai sót chắc chắn sẽ xảy ra".

Nhận diện thách thức từ sớm, ngay khi nắm bắt thông tin từ giai đoạn điều tra về số lượng bị hại, lãnh đạo THADS TP.Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng một phần mềm riêng biệt cho vụ án. Mục tiêu đặt ra là trong số 6.630 nhà đầu tư, hệ thống phải cập nhật chính xác ai đã làm đơn yêu cầu thi hành án, ai đã được chi trả tiền và những ai chưa thực hiện thủ tục.

Đáng chú ý, điểm sáng trong cách làm của THADS TP.Hà Nội là sự chủ động phối hợp liên ngành. Đơn vị đã trực tiếp làm việc với Cục C03 Bộ Công an và chủ tọa phiên tòa sơ thẩm nhằm cá biệt hóa thông tin của từng bị hại. Ba bên thống nhất danh sách 6.630 người bắt buộc có số căn cước công dân để làm căn cứ đối chiếu. Bởi lẽ, họ tên có thể trùng nhau, địa chỉ cư trú có thể thay đổi, nhưng số căn cước luôn là duy nhất và cố định.

Thông tin được mã hóa thành công, cơ quan THADS sẽ tích hợp mẫu đơn yêu cầu thi hành án và đề nghị chuyển khoản trực tiếp vào hệ thống dữ liệu. Đây là 2 thủ tục người dân thường gặp khó khăn, bỡ ngỡ nhất khi tự kê khai, cũng là 2 thông tin cốt lõi giúp hoàn thiện thủ tục thi hành án.

Mỗi chấp hành viên tại THADS TP.Hà Nội phải "gánh" cả ngàn hồ sơ yêu cầu thi hành án ẢNH: T.N

Nhờ tích hợp thông minh, chấp hành viên chỉ cần tìm kiếm và ấn chọn mã số của người bị hại, chọn lệnh xuất đơn yêu cầu. Hệ thống lập tức tự động điền đầy đủ, chính xác toàn bộ thông tin từ họ tên, số căn cước cho đến số tiền được nhận. Người dân khi đến làm việc chỉ cần kiểm tra và ký xác nhận.

Theo tính toán của bà Nguyệt, nếu "gõ lạch cạch từng trường hợp như trước đây", một chấp hành viên chỉ có thể giải quyết được tối đa 50 trường hợp mỗi ngày. Trong khi đó, với phần mềm trong vụ Tân Hoàng Minh, năng suất tăng lên 250 trường hợp mỗi ngày, gấp 5 lần.

Tương tự, vụ án Tập đoàn FLC dù có số lượng bị hại lên tới 28.000 người, nhưng vì đã có kinh nghiệm từ trường hợp Tân Hoàng Minh, THADS TP.Hà Nội tiếp tục xây dựng phần mềm thi hành án riêng biệt, với các giải pháp ứng dụng triệt để công nghệ thông tin. Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, khoảng 15.000 nhà đầu tư đã nhận lại được tiền theo như bản án đã tuyên.

Quyết liệt triển khai chuyển đổi số trong toàn hệ thống Tại hội nghị triển khai công tác THADS, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng, khi bắt đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV với nhiều tư duy đột phá, mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Phó thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp và cơ quan THADS đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống; tập trung xây dựng cơ quan thi hành án trong sạch, vững mạnh; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân. Đồng thời, tiếp tục sắp xếp tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh luân chuyển, đào tạo, trọng dụng nhân tài; quyết liệt triển khai chuyển đổi số trong toàn hệ thống, bảo đảm nền tảng số thi hành án đi vào vận hành đồng bộ, hiệu quả.



