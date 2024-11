'Cuộc chiến vương quyền' bùng phát ở Philippines

Cảnh báo đỏ sau khi Tổng thống Philippines bị dọa giết

Lực lượng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Tổng thống Philippines (PSC) đã siết chặt các khâu an ninh cho tổng thống và đệ nhất phu nhân. Theo báo The Manila Bulletin, thông tin này đã được xác nhận vào hôm qua sau khi PSC tiến hành kiểm tra chặt chẽ xe cộ ra vào dinh tổng thống. Thiếu tá Nestor Endozo của PSC cho biết đã nhận được mệnh lệnh từ sĩ quan chỉ huy với nội dung tăng gấp đôi hoạt động rà soát an ninh trong các sự kiện sắp tới có sự tham dự của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.