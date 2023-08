Cuộc chuyển giao thế hệ lãnh đạo ở Campuchia

Sáng 22.8, kỳ họp thứ nhất Quốc hội Campuchia khóa 7 tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm đối với danh sách nhân sự lãnh đạo quốc hội và chính phủ nhiệm kỳ mới. Theo Hãng tin AKP, cựu Phó chủ tịch thứ 2 của Quốc hội Khuon Sudary trở thành chủ tịch quốc hội khóa mới, ông Cheam Yeap tiếp tục là phó chủ tịch thứ nhất, còn ông Vong Soth là phó chủ tịch thứ 2.



Nội các Campuchia gồm Thủ tướng, 10 Phó thủ tướng, 21 Bộ trưởng cấp cao và 30 Bộ trưởng Lâm Nhựt

Về chính phủ, ông Hun Manet (46 tuổi), Phó tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, được sự ủng hộ hoàn toàn để trở thành tân thủ tướng. Thành phần nội các mới còn gồm 10 phó thủ tướng, 21 bộ trưởng cấp cao và 30 bộ trưởng, với phần nhiều là nhân vật trẻ tuổi. Trước quốc hội, tân Thủ tướng Hun Manet trình bày cương lĩnh chính trị dựa trên bản cương lĩnh về xây dựng và bảo vệ tổ quốc giai đoạn 2023 - 2028 của đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền. Cương lĩnh gồm 5 điểm được chính phủ đảm bảo với toàn dân, bao gồm đảm bảo sự bảo vệ tuyệt đối về hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn vì hạnh phúc nhân dân, cũng như bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Các điểm khác bao gồm đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trên mọi lĩnh vực và có sự tập trung; đảm bảo an ninh, ổn định xã hội trong đời sống nhân dân hiện tại và tương lai; đảm bảo chú ý hơn đến phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Hun Manet cho biết chính phủ sẽ tập trung vào 6 chương trình chính sách ưu tiên, bao gồm việc mở rộng dịch vụ y tế, đào tạo nghề và kỹ thuật cho thanh niên diện hộ nghèo, thể chế hóa chương trình trợ giúp xã hội quốc gia đối với hộ nghèo, dễ bị tổn thương, gặp rủi ro khi xảy ra tình trạng khủng hoảng, khẩn cấp về kinh tế; xây dựng và đẩy mạnh chiến lược kinh tế phi chính thức; đưa ra cơ chế điều phối và chương trình tài chính thúc đẩy sản xuất nông sản, tiếp cận thị trường và ổn định giá; triển khai cán bộ kỹ thuật nông nghiệp đến tất cả các xã và hình thành các hội nông dân ở nông thôn.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni trong ngày 22.8 ban sắc lệnh hoàng gia bổ nhiệm ông Hun Sen làm Chủ tịch Cơ mật viện tối cao, theo tờ Khmer Times. Trong cuộc họp báo cùng ngày, ông Hun Sen nhắc lại rằng đã đến lúc ông rời cương vị thủ tướng, đồng thời hy vọng chính phủ mới sẽ duy trì hòa bình, ổn định chính trị, đưa đất nước thành công vươn lên nhóm có thu nhập trung bình cao và thu nhập cao.