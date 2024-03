Cuộc đời bi kịch của Martin Greenfield - thợ may cho Tổng thống Mỹ và siêu sao Hollywood

Thông tin thợ may Martin Greenfield qua đời được các con trai ông là Jay, Tod và David Greenfield xác nhận.

Martin Greenfield được GQ và nhiều tờ báo khác mệnh danh là "thợ may vĩ đại nhất nước Mỹ". Ông thành lập cửa hàng quần áo nam Martin Greenfield Clothiers ở Brooklyn, New York vào năm 1977 sau 30 năm làm việc trong một xưởng may.

Thợ may lừng danh Martin Greenfield (1928-2024)

Trong nhiều thập kỷ, những bộ vest may tay theo số đo của ông đã được các nhân vật "nặng ký" của văn hóa Mỹ chọn mặc: Frank Sinatra, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, LeBron James… Greenfield cũng may trang phục cho 6 Tổng thống Mỹ.

"Rất khó xác định nghề của tôi vì nó có rất nhiều thứ", ông giải thích trong một cuộc phỏng vấn video năm 2016 với công ty sản xuất phim tài liệu Great Big Story. "Tôi là người sản xuất quần áo. Tôi biết cách đo đạc, biết làm thế nào để phù hợp với mọi người. Rất ít người có thể sánh được với tôi", ông nói tiếp.

Cuộc đời đầy bi kịch của thợ may giỏi nhất nước Mỹ

Martin Greenfield (tên khai sinh Maxmilian Grünfeld) sinh năm 1928 tại làng Pavlovo, khi đó là Tiệp Khắc và nay là một phần phía tây của Ukraine. Năm 1944, Đức Quốc xã buộc ông và gia đình gốc Do Thái phải rời khỏi nhà, lên chuyến tàu đến trại tập trung Auschwitz. Ông bị tách khỏi cha mẹ, các anh chị em của mình và bị giam giữ hơn một năm. Greenfield là người duy nhất sống sót của gia đình. Cha, mẹ, 2 chị gái và anh trai ông đều chết trong trại tập trung.

Greenfield may trang phục cho một số tác phẩm điện ảnh và truyền hình, trong số đó có bộ phim The Great Gatsby năm 2013 với sự tham gia của Leonardo DiCaprio CNN

Tuy nhiên nhờ những năm tháng trong trại tập trung khét tiếng, Martin Greenfield tiếp thu những kỹ năng mà sau này làm nên sự nghiệp lừng lẫy của mình.

Khi được giao giặt quân phục cho lính Đức Quốc xã, ông vô tình làm rách áo của một người lính và bị đánh đập dã man. Ông kể lại mọi chuyện trong hồi ký Measure of a Man: From Auschwitz Survivor to Presidents' Tailor (tạm dịch Cách đo đạc của một người đàn ông: từ sống sót ở Auschwitz đến thợ may của tổng thống). Greenfield giữ chiếc áo sơ mi rách và một người bạn tù đã dạy ông cách vá cổ áo. Sau đó ông quyết định mặc áo vá bên dưới bộ đồng phục tù nhân của mình. Ông nhớ lại, mọi người dường như tôn trọng ông vì làm được điều đó.

"Thật kỳ lạ, chiếc áo sơ mi rách nát của Đức Quốc xã đã giúp người Do Thái này xây dựng nên công ty may vest thành công và nổi tiếng nhất nước Mỹ", Martin Greenfield viết trong hồi ký của mình.

Tổng thống Barack Obama mặc bộ vest do Greenfield may CNN

Năm 1947, ông di cư sang Mỹ và đổi tên thành Martin Greenfield để nghe có vẻ Mỹ hơn. Ông nhận được công việc là nhân viên phục vụ tại một nhà máy quần áo ở Brooklyn, dần dần trở thành giám đốc sản xuất cho đến khi mua lại nhà máy để bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình.

Greenfield tự nhận là người đã khuyến khích Tổng thống Eisenhower mặc bộ vest xẻ 2 tà: "Từ khi ông ấy mặc bộ vest xẻ 2 tà đầu tiên, không ai thấy Eisenhower mặc gì ngoài bộ vest 2 tà", Greenfield nói với Great Big Story.

Ngoài Tổng thống Eisenhower, Greenfield còn may trang phục cho Tổng thống Gerald Ford, Bill Clinton, Donald Trump và Joe Biden.

Một số mẫu vest nổi tiếng nhất của ông được thiết kế dành cho Tổng thống Barack Obama, người thường xuyên nhận lời khen là Tổng thống ăn mặc tinh tế.

Theo hồi ký của Greenfield, năm 2010, Nhà Trắng đã liên hệ với ông để may một số bộ vest cho Obama. Tuy nhiên, Tổng thống không muốn đo đạc và yêu cầu Greenfield sao chép các chi tiết về kích cỡ một trong những bộ quần áo hiện có của Obama. Ông đã từ chối làm như vậy.

Ông viết: "Martin Greenfield không sao chép trang phục của bất kỳ ai. Mọi người đều sao chép trang phục của Martin Greenfield".

Cuối cùng, Obama đồng ý để Greenfield đo đạc, từ đó bắt đầu một mối quan hệ lâu dài và hiệu quả. Greenfield viết: "Trên thực tế, hầu như mọi bộ vest Obama mặc kể từ tháng 2.2011 đều là của tôi".

Bộ vest màu đỏ và áo gile cam Joaquin Phoenix mặc trong phim Joker năm 2019 CNN

Ngoài việc cung cấp trang phục cho các chính trị gia và quan chức, Greenfield còn làm việc với những nghệ sĩ nổi tiếng như Frank Sinatra, Denzel Washington... Ông từng mạo hiểm đến Hollywood, may những bộ đồ có phong cách thập niên 1920 cho loạt phim Boardwalk Empire của HBO, cũng như trang phục cho các phim như Argo, The Wolf of Wall Street, The Great Gatsby... Có lẽ, một trong những khoảnh khắc điện ảnh dễ nhận biết nhất của ông là bộ vest màu đỏ tươi và áo gile cam mà Joaquin Phoenix mặc trong bộ phim Joker năm 2019.

Theo trang web Martin Greenfield Clothiers, sau khi Greenfield nghỉ hưu, các con trai của ông là Jay và Tod đã tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Nhưng nỗi ám ảnh của Greenfield về chất lượng và sự chú ý đến từng chi tiết vẫn được duy trì: quần áo luôn được sản xuất thủ công ở Brooklyn.

"Martin Greenfield đã làm việc tại nhà máy trong 71 năm. Ông thích gặp gỡ, may quần áo và kết bạn với các nhà lãnh đạo thế giới, những người nổi tiếng, vận động viên và mọi người khác", các con trai của người thợ may viết trong bài tri ân trên Instagram.