Lý do đầu bếp của cựu Tổng thống Obama tử vong trong hồ nước

Đầu bếp Tafari Cambell NHÀ TRẮNG

Một quan chức tiểu bang Massachusetts (Mỹ) vừa kết luận rằng đầu bếp Tafari Campbell của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tử vong trong hồ nước trên đảo nghỉ dưỡng Martha's Vineyard là do tai nạn, theo Reuters ngày 23.8.

Phát ngôn viên Timothy McGuirk của Văn phòng Điều hành An toàn và An ninh công cộng Massachusetts cho biết cơ quan chức năng kết luận rằng cái chết của ông Campbell (45 tuổi) là do tai nạn đuối nước.

Thi thể đầu bếp Campbell được tìm thấy vào sáng 24.7 dưới hồ nước gần ngôi nhà thuộc sở hữu của gia đình ông Obama. Vị trí thi thể cách bờ hơn 30 m, ở độ sâu khoảng 2,4 m. Cảnh sát bang Massachusetts cho biết rằng vào thời điểm tìm thấy nạn nhân, người này không mặc áo phao.

Hai ngày trước đó, có người phát hiện một người đàn ông chèo sup (chèo ván đứng) bị ngã và vùng vẫy dưới nước tại hồ Edgartown Great Pond gần ngôi nhà thuộc sở hữu của gia đình ông Obama. Gia đình ông Obama không ở ngôi nhà tại Martha's Vineyard vào thời điểm đó.

Theo tờ The Boston Globe, người phụ nữ chưa rõ danh tính đã không thể giúp khi thấy ông chìm. Một nhân viên cứu hộ cũng tìm kiếm ông Campbell nhưng không phát hiện.

Nhiều thuyền, thợ lặn và một trực thăng của Lực lượng Tuần duyên đã tham gia tìm kiếm trong đêm, trước khi phát hiện thi thể nạn nhân vào sáng hôm sau.

Ông Campbell từng là bếp phó tại Nhà Trắng và tiếp tục làm việc cho gia đình ông Obama sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 vào năm 2016.

"Tafari là một phần thân yêu của gia đình chúng tôi", theo gia đình ông Obama. Người đầu bếp qua đời để lại người vợ và 2 con trai sinh đôi đã trưởng thành. Vợ ông là bà Sherise Campbell hiện sống tại thành phố Dumfries (bang Virginia). Bà cũng là đầu bếp và sở hữu công ty bánh Sweet Sage.