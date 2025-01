Cuộc đối đầu căng thẳng tại dinh tổng thống Hàn Quốc

Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao (CIO) của Hàn Quốc hôm qua (3.1) thông báo dừng việc thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol về việc ban bố thiết quân luật vào ngày 3.12.2024, theo Yonhap. CIO buộc dừng nỗ lực này vì lo ngại về sự an toàn của nhân viên do bị cản trở, và cho hay họ "rất lấy làm tiếc" về thái độ của ông Yoon không tuân thủ các thủ tục do pháp luật quy định. CIO cho biết thêm sẽ cân nhắc các bước tiếp theo.

Không vượt qua được nhóm bảo vệ tổng thống Hàn Quốc, các nhà điều tra dừng lệnh bắt

Cuộc đối đầu kéo dài nhiều giờ

CIO dừng việc thi hành lệnh bắt ông Yoon vào lúc 13 giờ 30 ngày 3.1 (giờ Hàn Quốc), khoảng 5 giờ sau khi một nhóm điều tra viên và cảnh sát đến dinh tổng thống ở trung tâm Seoul để bắt giữ ông. Khi vào bên trong, các điều tra viên đã trình lệnh bắt giữ ông Yoon do tòa án ban hành và khám xét dinh tổng thống, nhưng bị ông Park Chong-jun, Giám đốc Cơ quan An ninh tổng thống (PSS), từ chối cho vào, viện dẫn những hạn chế về khu vực an ninh, theo Yonhap. Trước khi đối đầu với PSS, các điều tra viên cũng đã bị một đơn vị quân đội đồn trú tại khu vực dinh tổng thống chống đối.

Cảnh sát theo dõi những người ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk Yeol tụ tập gần dinh tổng thống ở Seoul ngày 3.1 Ảnh: AFP

Ngoài ra, Reuters dẫn lời một quan chức CIO cho hay hơn 200 đặc vụ PSS và binh sĩ đã tạo thành nhiều lớp để chặn các điều tra viên và cảnh sát. Vị quan chức cho biết thêm dù có những cuộc ẩu đả và các đặc vụ PSS dường như mang theo vũ khí, nhưng không có vũ khí nào được rút ra.

Trong lúc đó, hơn 1.000 người biểu tình ủng hộ ông Yoon đã tập trung gần dinh tổng thống, cùng lúc có khoảng 2.700 cảnh sát để duy trì trật tự. Hàng ngàn người đã tập trung bên ngoài dinh tổng thống trong những ngày gần đây để phản đối việc luận tội và bắt giữ ông Yoon.

CIO có thời hạn đến ngày 6.1 để thực thi lệnh bắt giữ ông Yoon. CIO dự kiến cố gắng bắt giữ ông Yoon trong ngày 3.1 (thứ sáu) vì việc thi hành lệnh bắt giữ vào thứ bảy hay chủ nhật có thể gây nguy cơ phải đối mặt với đám đông lớn hơn, trong khi việc thực hiện vào ngày 6.1 sẽ quá gần thời hạn.

Sau khi CIO dừng nỗ lực bắt giữ, nhóm luật sư của ông Yoon tuyên bố CIO không có thẩm quyền điều tra về cáo buộc nổi loạn trong việc ban bố thiết quân luật. Nhóm luật sư còn nói rằng thật đáng tiếc khi CIO đã cố gắng "thi hành lệnh bắt giữ và khám xét bất hợp pháp và không hợp lệ" trong một khu vực an ninh nhạy cảm.

Cảnh sát và điều tra viên rời khỏi dinh thự của Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk Yeol tại Seoul ngày 3.1 Ảnh: Reuters

Hai vị tướng bị truy tố

Trong khi đó, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm qua thông báo sẽ tổ chức phiên tranh luận đầu tiên vào ngày 14.1 trong vụ án luận tội Tổng thống Yoon về việc ban bố thiết quân luật để quyết định có nên phế truất ông hay không, theo Reuters. Ông Yoon được yêu cầu phải có mặt trong phiên tranh luận đầu tiên này. Tòa cũng đã lên kế hoạch tổ chức phiên tranh luận thứ hai vào ngày 16.1 trong trường hợp ông Yoon từ chối có mặt trong phiên đầu tiên.

Cũng liên quan việc ban bố thiết quân luật, Yonhap hôm qua dẫn lời giới công tố Hàn Quốc cho hay tướng Park An-su (Tham mưu trưởng Lục quân) và trung tướng Kwak Jong-keun (chỉ huy Bộ tư lệnh Tác chiến đặc biệt thuộc lục quân) đã bị truy tố với cáo buộc về tội nổi loạn và lạm dụng quyền lực. Ông Park đã ban hành sắc lệnh thiết quân luật dưới tên của mình vào ngày 3.12.2024.

Còn ông Kwak bị cáo buộc cử lực lượng tác chiến đặc biệt đến quốc hội theo lệnh của ông Yoon để bảo vệ tòa nhà quốc hội và ngăn cản các nghị sĩ thông qua kiến nghị bác bỏ thiết quân luật do ông Yoon ban bố. Các công tố viên xem hành động của 2 ông Kwak và Park có ý định lật đổ hiến pháp và tương đương với các cáo buộc về tội nổi loạn. Hai vị tướng này đã bị bắt vào tháng trước.