Cuộc đời đôi khi niềm hạnh phúc chỉ giản đơn thế thôi...

Trước kia tôi rất thích đi Long Hải - Hồ Tràm, ngang qua những cánh đồng lúa chín vàng tuyệt đẹp của Bà Rịa - Xuyên Mộc, ghiền bánh hỏi An Nhất, ăn xong uống ly nước mía mát cả ruột gan. Nhưng nỗi ám ảnh quốc lộ 51 khiến tôi quên đi những trải nghiệm thú vị cung đường này.

Buổi sáng trên bãi biển Mũi Né Ảnh: Võ Thiện Thanh

Nói thế, nhưng nếu bạn chọn hướng đi Mũi Né hay Mũi Kê Gà cũng không phải là suôn sẻ đâu nhé! Theo kinh nghiệm "xương máu" của tôi, nếu không bận bịu gì, bạn nên chọn các ngày trong tuần. Vì nếu đi thứ bảy, chủ nhật về, điều chắc chắn là nguy cơ ùn ứ cao tốc Long Thành rất cao, nhất là thời điểm sáng thứ bảy đi và chiều chủ nhật về. Mà có khi nó sẽ làm hỏng những cảm hứng mà biển cả đã trao tặng cho bạn. Chỉ còn lại sự mệt mỏi và ca thán... Còn nếu bất khả kháng phải đi thứ bảy, chủ nhật về thì khởi hành và về phải buổi trưa, sẽ giúp bạn hạn chế phần nào cảnh ùn ứ cao tốc.

Hoàng hôn biển Mũi Né Ảnh: Võ Thiện Thanh

Đi Phan Thiết - Mũi Né, sau buổi chiều đầu tiên đắm mình với biển xanh, cát trắng và nắng vàng, tất nhiên là cái mùi thơm "chết người" của hải sản nướng sẽ thu hút bạn tấp vào những quán ven biển. Nhưng có một "bí mật" tôi bật mí cho các bạn nhé: Cái hấp dẫn cho chuyến đi biển Mũi Né còn là thế giới ẩm thực độc đáo, đa dạng và giá cả rất phải chăng nếu bạn chịu khó lái xe vào trung tâm thành phố Phan Thiết, chỉ mất 15 - 20 phút. Những món ăn đặc trưng của vùng cực Nam Trung bộ này sẽ khiến bạn nhớ mãi: bánh xèo, mì Quảng đùi vịt, cơm gà... và thế giới của những món tráng miệng với đủ các loại chè, sinh tố. Điều dễ chịu nhất là khi cái bụng của bạn đã no căng rồi, thì kiểm tra lại cái bóp tiền của bạn, nó không vơi đi là bao so với buổi tối ở resort khá đắt đỏ!

Bãi biển Kê Gà Ảnh: Võ Thiện Thanh

Trong các món đặc trưng của ẩm thực Phan Thiết, tôi ghiền cái món bánh xèo này nhất. Bánh đổ bằng khuôn đất phong cách miền Trung. Khi dĩa bánh còn nghi ngút khói được dọn ra, bạn nhúng vào tô nước chấm cùng với những lá rau húng xanh thơm, vị thơm bột gạo tươi, những cọng giá nhỏ ngọt ngào, vị tôm mực tươi nồng mùi biển cả. Nó làm cho ta cảm thấy như hương đồng cỏ nội hòa quyện cùng mùi biển cả, thấm tận ruột gan. Cuộc đời đôi khi niềm hạnh phúc chỉ giản đơn thế thôi.

Với cung đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, còn một lựa chọn khác là bạn rẽ vào nhánh về Hàm Thuận Nam hoặc Hàm Tân để đi Mũi Kê Gà, nơi có ngọn hải đăng do người Pháp xây và được đưa vào sử dụng từ năm 1900. Vùng biển này còn hoang sơ hơn so với Mũi Né, với con đường men sát biển cây lá xanh tươi, biển xô ghềnh đá. Điều thú vị nhất nơi đây là có bầu trời sao thật lung linh, nếu bạn mang theo kính thiên văn thì những dải thiên hà sẽ hút hồn bạn trong tiếng sóng đêm thật huyền ảo.

Còn nữa! Nếu bạn dậy sớm tầm 5 giờ 30 đến 6 giờ, bạn lái xe ra bãi biển ngay ngọn hải đăng, trong ánh bình minh rực rỡ của biển, những chiếc thuyền đánh bắt cá từ đêm hôm trước về bến mang theo đầy ắp hải sản tươi, tha hồ cho bạn đóng thùng xốp mang về thành phố, mang theo cả ánh bình minh cùng tiếng sóng vỗ khiến tâm hồn bạn tràn đầy năng lượng cho một tuần làm việc mới.

Hải đăng Kê Gà Ảnh: Võ Thiện Thanh

Cuối tuần này bạn tính đi đâu?

Với tôi, chỉ cần một đêm ở Mũi Né hay Mũi Kê Gà là bao mệt mỏi lo âu sẽ tan biến. Bạn sẽ bước vào tuần làm việc mới với năng lượng tràn đầy! Nhớ đừng quên playlist với Beyond The Sea, Fly Me To The Moon, All Of Me, Moon River nhé! Âm nhạc ấy sẽ làm cho chuyến đi của bạn thêm phần lãng mạn.