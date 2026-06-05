Cuộc đua gay cấn cho vị trí 'người giàu nhất châu Á'

Theo bảng xếp hạng tỉ phú của Forbes được cập nhật đến ngày 5.6, ông Masayoshi Son đã tuột mất ngôi vương người giàu nhất châu Á, sau khi vượt qua tỉ phú Ấn Độ Mukesh Ambani không lâu.

Bảng xếp hạng của Forbes ngày 5.6 chứng kiến sự bức phá của tỉ phú Gautam Adani ở Ấn Độ, Chủ tịch Tập đoàn Adani (chuyên về lĩnh vực hạ tầng và năng lượng), với tài sản ròng đạt 89,3 tỉ USD. Xếp sau là ông Mukesh Ambani, Chủ tịch Tập đoàn Reliance Industries (chuyên về dầu khí, viễn thông và dịch vụ tài chính), với tài sản 88,1 tỉ USD.

Nhà sáng lập Tập đoàn SoftBank (Nhật Bản) Masayoshi Son ẢNH: REUTERS

Tài sản của ông Masayoshi Son bốc hơi khoảng 13 tỉ USD, xuống còn 87 tỉ USD vào ngày 5.6. Trước đó, xếp hạng ngày 4.6 ghi nhận ông Masayoshi sở hữu khối tài sản ròng 97 tỉ USD, chủ yếu đến từ cổ phần tại SoftBank, Tập đoàn đầu tư công nghệ và viễn thông đa quốc gia mà ông Masayoshi là nhà sáng lập.

Mới đây, SoftBank còn vượt qua Tập đoàn Toyota để trở thành công ty giá trị nhất Nhật Bản. Tuy nhiên, cổ phiếu của SoftBank bất ngờ sụt giảm mạnh do đợt bán tháo trong ngày 4.6, kéo theo tài sản của ông Masayoshi sụt giảm.

Theo Forbes, cổ phiếu SoftBank đã tăng hơn 80% trong năm nay khi có thời điểm đạt vốn hóa thị trường 298 tỉ USD, nhờ niềm tin của giới đầu tư vào chiến lược trí tuệ nhân tạo (AI) của ông Son. Trả lời phỏng vấn đài CNBC vào ngày 1.6, tỉ phú Masayoshi nhận định cơ hội từ cuộc cách mạng AI có thể lớn gấp 50 lần so với kỷ nguyên bùng nổ internet.

Động lực chính cho đà tăng trưởng của SoftBank hiện nay là Arm Holdings - hãng thiết kế chip tại Anh mà SoftBank đang nắm giữ gần 90% cổ phần. Arm Holdings ước tính tổng doanh thu hằng năm sẽ đạt 25 tỉ USD trong khoảng 5 năm tới, tăng gấp sáu lần so với năm 2025. Cổ phiếu của hãng này đã tăng hơn 250% trong năm nay.