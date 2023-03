Năm 2022, trong bối cảnh VinFast Fadil rời cuộc đua, Toyota Vios với tổng doanh số bán hơn 23.500 xe, đã vượt mặt đối thủ cạnh tranh Hyundai Accent để giành lại ngôi vương ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Kết quả này một lần nữa chứng tỏ sức hút của Toyota Vios. Tuy nhiên, khi thời gian bán hàng của năm 2023 đã trôi qua hơn 2 tháng, "vua doanh số" lại cho thấy dấu hiệu "hụt hơi" ngay trong "bước chạy đà".



Sau 2 tháng đầu năm 2023, tổng lượng xe Toyota Vios bán ra thị trường đạt 1.145 xe

Số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, tháng 1.2023 chỉ có 275 xe Vios bán ra thị trường, khiến mẫu sedan hạng B này bị đánh bật khỏi Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng. Bước sang tháng 2.2023 dù tiếp tục được nhà sản xuất, đại lý phân phối áp dụng chính sách ưu đãi, giảm giá bán nhưng doanh số Vios không được cải thiện là bao.

Cụ thể, đã có 870 xe Toyota Vios đến tay khách hàng Việt Nam trong tháng 2.2023, tăng gấp 3,1 lần so với tháng đầu năm nhưng con số này vẫn quá khiêm tốn so với lượng xe bán ra của Hyundai Accent hay "đàn anh" Toyota Corolla Cross. Cộng dồn 2 tháng đã qua của năm 2023, tổng lượng xe Vios bán ra thị trường đạt 1.145 xe, giảm 1.482 xe tương đương 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là bước "chạy đà" tệ nhất của Toyota Vios trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Doanh số Hyundai Accent 2588 Ford Ranger 2176 Mitsubishi Xpander 2156 Toyota Corolla Cross 1952 Honda City 1637 Hyundai Creta 1612 Hyundai Grand i10 1581 Toyota Veloz 1459 Mazda CX-5 1433 Ford Everest 1421

Thậm chí, với 1.200 xe bán ra sau 2 tháng đầu năm 2023, Toyota Vios còn không thể chen chân vào Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam khi hầu hết các mẫu xe trong danh sách này đều đạt doanh số cộng dồn từ 1.400 - 2.500 xe. Trong đó, đối thủ trực tiếp của Toyota Vios là Hyundai Accent đạt doanh số cộng dồn sau 2 tháng đầu năm 2023 lên tới 2.588 xe và đang xếp ở vị trí dẫn đầu.

Điều này, khiến không ít người đặt ra câu hỏi, phải chăng Toyota Vios đang mất dần sức hút tại thị trường ô tô Việt Nam vốn đang có khá nhiều lựa chọn, bởi từ cuối năm ngoái đến nay Toyota Vios liên tục được giảm giá, ưu đãi (!?)

Toyota Vios đang để Hyundai Accent bỏ xa trong cuộc đua tranh doanh số

Thực tế, việc sức mua ô tô sụt giảm trong thời gian gần đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến doanh số Toyota Vios không thể duy trì đà tăng trưởng. Bên cạnh đó, ngoài nhóm khách hàng cá nhân, Toyota Vios còn hướng đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, taxi. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều biến động, ngành vận tải hàng khách cũng gặp khó khăn, lượng xe Vios bán theo lô theo đó cũng sụt giảm.

Ngoài ra, trong 3 năm qua việc Toyota Vios tại Việt Nam chỉ được hãng xe Nhật Bản nâng cấp "nhỏ giọt" một vài tính năng trong khi kiểu dáng không có gì thay đổi đã khiến Toyota Vios phần nào mất đi sức hấp dẫn. Hiện tại, thế hệ mới của Toyota Vios đã được Toyota phân phối tại Thái Lan, Malaysia trong khi thị trường Việt Nam vẫn bán mẫu cũ. Vì vậy, không ít khách hàng mang tâm lý chờ đợi đến khi Toyota tung Vios mới ra thị trường mới đặt mua. Đây cũng là lý do khiến doanh số Vios sụt giảm.

Toyota Vios thế hệ mới đã mở bán tại Thái Lan, Malaysia

Vì vậy, nhiều khả năng sau khi giảm giá "dọn kho", Toyota Việt Nam sẽ tung Vios mới ra thị trường trong những tháng tới. Với giá trị thương hiệu, tính kinh tế đã được chứng minh, nếu tiếp tục thay đổi đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của khách hàng Việt, Toyota Vios có thể sẽ lấy lại sức hút, qua đó tìm lại vị thế trong cuộc đua tranh doanh số năm 2023.