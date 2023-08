Cuộc đua vô địch V-League: CLB Thanh Hóa không bỏ cuộc

CLB Thanh Hóa gồng mình trước “đại gia”

Sau chuỗi 5 trận liên tiếp cuối giai đoạn 1 chỉ giành đúng 2 điểm (hòa 2, thua 3) dẫn đến việc mất vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng, CLB Thanh Hóa đã có sự trở lại mạnh mẽ ở nửa chặng đường của giai đoạn nước rút hướng tới ngôi vô địch của mùa giải. Ngoại trừ thất bại trước CLB Nam Định và trận hòa vất vả trước CLB Hà Tĩnh, đội Thanh Hóa đều đã có những chiến thắng quan trọng trước đội Bình Định và đội Hải Phòng.

Tính đến hiện tại, trước khi chạm trán với 3 đối thủ vẫn còn nguyên tham vọng vô địch là Viettel, Hà Nội FC cùng CLB Công an Hà Nội, Thanh Hóa FC đã tích lũy được 30 điểm, tức là chỉ kém 1 điểm so với đội Công an Hà Nội và 2 điểm với Hà Nội FC. Như vậy cũng đồng nghĩa, Thanh Hóa hoàn toàn có cơ hội lật ngược thế cờ ở cuộc đua vô địch này. Bởi những trận đấu “6 điểm”, chạm mặt trực tiếp những đối thủ cạnh tranh đang ở phía trước.

CLB Thanh Hóa đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 30 điểm MINH TÚ

Tất nhiên, đó là góc độ tính toán trên lý thuyết. Về mặt thực tế, đội bóng xứ Thanh đang phải gồng mình, khi lực lượng ngày một sứt mẻ theo chiều dài của mùa giải. Tính đến trận đấu với CLB Hà Tĩnh, đội bóng xứ Thanh mất tới một nửa lực lượng vì chấn thương cũng như các vấn đề xoay quanh thể lực. HLV Velizar Popov cũng không thể có được sự phục vụ đồng thời của những ngoại binh, khi Conrado chấn thương, Gustavo bị treo giò (do nhận thẻ đỏ khi gặp Hà Tĩnh) cộng thêm Bruno Cunha chưa thể đảm bảo 100% thể lực cùng phong độ do vấn đề ở lưng.



Cần thẳng thắn rằng, Thanh Hóa lại là đội bóng yếu nhất về tiềm lực trong 4 ứng viên vô địch. Bù lại, quyết tâm của đội bóng này chẳng thua kém đối thủ. Lãnh đạo đội bóng tìm mọi nguồn tài chính để nâng cao và chi trả các khoản thưởng trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Tất cả chỉ nhằm một mục tiêu động viên cầu thủ, để họ nuôi dưỡng khát khao và không bỏ cuộc.

Thông điệp của HLV Popov

Tất nhiên, kể từ thời điểm sau năm 2017, Thanh Hóa cũng chưa bao giờ ở gần chức vô địch V-League như mùa giải năm nay. Như đã đề cập kể trên, khoảng cách điểm số khá thấp với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp đủ khiến đội bóng xứ Thanh thắp lên niềm hy vọng.

Sau trận hòa quả cảm trong thế bị mất người, cộng thêm sức ép lớn từ phía đối thủ Hà Tĩnh hay các quyết định có phần gây tranh cãi đến từ trọng tài, HLV Velizar Popov nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn còn nguyên cơ hội vô địch. Đội bóng vẫn còn 3 trận đấu quan trọng ở phía trước. Tất nhiên so về lực lượng, Thanh Hóa gặp những khó khăn hơn so với Hà Nội FC hay Công an Hà Nội.

Bruno Cunha (áo vàng) là chân sút chủ lực của CLB Thanh Hóa MINH TÚ

Nhưng nhìn từ những trận đấu đã qua, Thanh Hóa đã thi đấu sòng phẳng và gặt hái được những điểm số đáng kể trước các đối thủ, ngay cả khi không có lực lượng mạnh nhất qua nhiều vòng đấu. Đội bóng của chúng tôi vẫn sẽ chơi hết mình ở 3 trận cuối cùng. Đó sẽ là chung kết không chỉ với đội Thanh Hóa mà còn với CLB Công an Hà Nội, Hà Nội FC hay Viettel. Khi tất cả đều vẫn còn nguyên cơ hội và tham vọng vô địch, chưa biết ai sẽ hơn ai. Chúng ta hãy cùng chờ đợi”.

Nhà cầm quân người Bulgaria không nói suông. Là người yêu và theo đuổi triết lý bóng đá tấn công, ông Popov sẵn sàng thay đổi bản thân vì giấc mơ lớn của mình và tập thể. Hai trận gần đây trước Bình Định và Hà Tĩnh, Thanh Hóa không còn tấn công một ngây thơ. Họ sẵn sàng lùi sâu phòng ngự và đá bóng dài khi cần thiết.

Đổi lại, 4 điểm trong hoàn cảnh vắng hơn nửa đội hình chính cho thấy rằng đội bóng xứ Thanh vẫn có thể biến hóa và âm thầm là đối trọng xứng tần với các ứng viên khác. Cơ hội không quá lớn với Thanh Hóa nhưng chí ít người hâm của đội bóng này vẫn có thể tin vào một điều rằng, CLB sẽ không từ bỏ giấc mơ của mình.