Filip Nguyễn đón niềm vui lớn tại Việt Nam

Filip Nguyễn gia nhập CLB Công an Hà Nội từ vòng cuối của giai đoạn 1, V-League 2023. Lúc đó, vợ và con của thủ môn Việt kiều vẫn ở lại CH Czech. Bà xã của Filip Nguyễn là Aneta Ngova. Cả hai có con đầu lòng vào đầu năm 2022.



Tối qua (3.8), Filip Nguyễn đã đón niềm vui lớn khi được đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình tại Việt Nam. Vào lúc này, thủ thành sinh năm 1992 đã có cuộc sống khá ổn định ở Hà Nội. Anh được CLB Công an Hà Nội cung cấp chỗ ở cũng như tìm giáo viên dạy tiếng Việt.

Filip Nguyễn đón vợ con tại sân bay FBNV

Việc được đoàn tụ với vợ con sẽ là động lực rất lớn để Filip Nguyễn có thể thi đấu tốt hơn tại V-League 2023 trong thời gian tới. Thủ thành 31 tuổi vừa có chiến thắng cùng CLB Công an Hà Nội, khi ngược dòng đánh bại đội Nam Định với tỷ số 2-1. Chiến thắng trước đội bóng thành Nam có ý nghĩa rất quan trọng với CLB Công an Hà Nội. 3 điểm trọn vẹn trên sân Thiên Trường giúp Filip Nguyễn và các đồng đội tiếp tục duy trì trong tốp đầu, không bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch. CLB Công an Hà Nội đang xếp thứ 2 với 31 điểm, xếp sau đội đầu bảng Hà Nội (32 điểm).

Trước khi thắng CLB Nam Định, Filip Nguyễn có khởi đầu không thực sự tốt với CLB Công an Hà Nội. Anh cùng đội bóng ngành công an trải qua những trận hòa và thua. Chính phong độ sa sút này đã khiến CLB Công an Hà Nội đánh rơi vị trí đầu bảng mà họ giữ chắc trong nhiều vòng liền ở giai đoạn 1.

Filip Nguyễn vừa có trận thắng cùng CLB Công an Hà Nội trước CLB Nam Định MINH TÚ

Ở vòng 5, giai đoạn 2 V-League 2023 diễn ra ngày 6.8, CLB Công an Hà Nội sẽ đối đầu với CLB Hà Nội. Đây là màn đụng độ trực tiếp để giành ngôi đầu bảng V-League 2023.