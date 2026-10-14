Cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia

Theo Bộ Quốc phòng, tại cuộc gặp, đại tướng Phan Văn Giang, đại tướng Khamliang Outhakaysone và đại tướng Tea Seiha trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những thành tựu rất đáng tự hào của 3 nước, 3 quân đội thời gian qua.

Đại tướng Phan Văn Giang, đại tướng Khamliang Outhakaysone và đại tướng Tea Seiha đồng chủ trì cuộc gặp ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG

Phát biểu tại cuộc gặp, đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Lào, Campuchia và các quốc gia trong khu vực hợp tác chặt chẽ, gắn với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ tin cậy, gắn bó với Lào và Campuchia; luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Theo đại tướng Phan Văn Giang, cơ chế cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác giữa 3 nước, 3 quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị 3 bên tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác, gồm: củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác thường niên; tuyên truyền, giáo dục cho quân đội và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ 3 nước về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết Việt Nam - Lào - Campuchia đối với vận mệnh của mỗi nước, làm thất bại âm mưu chống phá, chia rẽ quan hệ 3 nước, 3 quân đội; giao lưu, hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, quân khu giáp biên và các quân, binh chủng; trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia...

Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhấn mạnh, đây là cơ hội làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa 3 nước nói chung, quân đội 3 nước nói riêng. Đại tướng Khamliang Outhakaysone đánh giá cao kết quả diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội 3 nước diễn ra sáng cùng ngày, mang lại nhiều kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn; đồng thời, bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đại tướng Tea Seiha cho rằng, cuộc gặp góp phần củng cố mối quan hệ giữa 3 nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Đại tướng Tea Seiha cam kết trong thời gian tới sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa 3 nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia của mỗi nước...

Trước đó, sáng 14.10, 3 Bộ trưởng của Bộ Quốc phòng 3 nước đã dự và chỉ đạo diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026.



Diễn tập là dịp để quân đội 3 nước tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, khẳng định cam kết phối hợp ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng xử lý các tình huống khẩn cấp, sự cố, thảm họa xuyên biên giới.