Cuộc gọi cuối cùng trong vụ cháy 4 người tử vong: 'Mẹ ơi cứu con'

Liên quan đến vụ cháy khiến 4 người tử vong tại thôn Văn Giáp (xã Thường Tín, Hà Nội) khiến 4 người trong gia đình tử vong, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Ngôi nhà xảy ra sự việc ẢNH: ĐÌNH HUY

Tại hiện trường, giữa làn khói tàn và những vật dụng cơ khí cháy đen biến dạng, nhiều người thân, bạn bè, hàng xóm đã có mặt, ai nấy đều xót xa, bàng hoàng trước thảm kịch. Tiếng khóc nức nở của bà Nguyễn Thị Tươi (50 tuổi, mẹ đẻ nạn nhân N.) càng khiến không khí trở nên tang thương.

Nén nỗi đau vào lòng, bà Tươi kể, khoảng 4 giờ 45 ngày 16.9, bà bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ con dâu H. Vừa nhấc máy, bà nghe thấy tiếng con dâu nói lớn ở đầu dây bên kia: "Mẹ ơi cứu con, nhà con cháy rồi…".

Giây phút ấy, trái tim người mẹ như ngừng đập, bà bủn rủn chân tay, không biết phải xử lý ra sao ngoài việc thúc giục con dâu "ôm cháu nhảy qua cửa sổ" để thoát thân. Nhưng tiếng H. vọng lại "sợ gãy chân không dám nhảy", rồi tắt máy. Bà Tươi gọi lại liên tục nhưng đầu dây bên kia không có ai trả lời.

Đồ đạc ở trong nhà bị biến dạng ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngay lập tức, bà Tươi từ Phú Thọ trở về Thường Tín nhưng đã quá muộn. Khi tới nơi, bà nhận tin sốc khi cả gia đình con trai thiệt mạng.

Theo lời bà Tươi, anh N. (29 tuổi) làm nghề cơ khí khoảng 10 năm nay. Sau khi quen và yêu chị H., anh N. dẫn chị H. cùng con gái riêng 5 tuổi về xưởng sinh sống. Anh chị vừa sinh bé gái gần 6 tháng tuổi.

"Tháng trước, tôi vẫn ở Thường Tín với các con để cùng chăm lo cho cháu nhỏ. Thấy cháu cứng cáp hơn, tôi mới về Phú Thọ để vợ chồng con có không gian riêng, không ngờ lại xảy ra vụ việc quá đau lòng, xót xa này", bà Tươi nghẹn ngào kể lại.

Theo bà Tươi, ngôi nhà được con trai bà sử dụng tầng 1 làm xưởng cơ khí, để đồ đạc, xe máy. Trên gác xép là phòng ngủ của 4 người. Tại hiện trường, đồ đạc bên trong nhà xưởng bị cháy. Phần tôn quây bên ngoài bị lửa làm biến dạng.

Bà Tươi xót xa kể lại sự việc ẢNH: ĐÌNH HUY

"Sáng nay, con và cháu tôi được lực lượng chức năng tìm thấy ở gác xép, nghe bà con xung quanh kể lại N. có ra được ngoài hô hoán, nhưng vì vợ còn mắc kẹt nên có thể quay lại cứu và tử vong", bà Tươi xót xa kể lại và cho biết, chồng bà đã mất từ lâu, nhiều năm nay, con trai là chỗ dựa cho bà, con luôn chăm chỉ làm ăn, lo cho vợ con nhưng tai họa ập đến quá bất ngờ.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Bồng (73 tuổi, bà ngoại nạn nhân N.) chia sẻ, anh N. và chị H. dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 8 âm lịch này. "Bây giờ cả gia đình nó mất rồi," bà Bồng nghẹn lời.

Người bà vẫn còn nhớ như in lần cuối cùng gặp cháu trai cách đây ít hôm. Anh N. đã mời bà đi Phú Thọ chơi. "Lúc đó, nó nói là có khi đây là lần cuối đi, tôi gạt luôn và bảo không được nói như vậy". Giờ đây, những lời nói ấy trở thành một lời "tiên tri" oan nghiệt, khắc sâu thêm nỗi đau đớn vào trái tim người bà.

Theo Công an Hà Nội, khoảng 4 giờ 40 ngày 16.9, nhận tin báo xảy ra cháy tại thôn Văn Giáp (xã Thường Tín, Hà Nội), Tổng đài 114 Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Hà Nội đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5, 31, 32 (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội) cùng 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng và lực lượng Cảnh sát 113 đến hiện trường phối hợp chính quyền, công an xã, người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trước tính chất phức tạp của vụ hỏa hoạn, thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an), và thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an Hà Nội, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đến khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong.

Công an Hà Nội cho hay, địa điểm xảy ra cháy là nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5 m với diện tích sàn khoảng 90 m2, có lối thoát nạn khẩn cấp; công trình xây dựng không có giấy phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín.