Cuộc 'lột xác' tuổi trung niên của Leonardo DiCaprio

Ngày 2.4 vừa qua tại sự kiện CinemaCon 2025 ở Las Vegas (Mỹ), ngôi sao phim Titanic - Leonardo DiCaprio năm nay 51 tuổi, gây chú ý với vẻ ngoài khác lạ, được cho là đã trải qua một cuộc "tân trang nhẹ". Anh sải bước trên thảm đỏ bên cạnh các bạn diễn Teyana Taylor (35 tuổi) và Regina Hall (55 tuổi) trong bộ phim One Battle After Another.

Leonardo DiCaprio trông lịch lãm và phong trần trong hình ảnh mới ẢNH: INSTAGRAM JUSTJARED

Nổi tiếng là một trong những biểu tượng nam thần của Hollywood kể từ khi còn nhỏ, Leonardo DiCaprio xuất hiện đầy tự tin với màu tóc mới, một tông nâu trầm hơn, thay thế cho mái tóc vàng đặc trưng từng gắn liền với hình ảnh của anh suốt nhiều năm.

Trên thảm đỏ, anh thoải mái tạo dáng với bộ trang phục màu đen lịch lãm. Leonardo DiCaprio chọn áo sơ mi da lộn dài tay kết hợp cùng quần âu đen đồng điệu, hoàn thiện vẻ ngoài bảnh bao bằng đôi giày da bóng sang trọng. Mái tóc mới trở thành điểm nhấn, khiến diện mạo tổng thể thêm phần cuốn hút.

Sự thay đổi này không qua mắt được người hâm mộ. Trên mạng xã hội X, nhiều fan bày tỏ sự thích thú: "Leo trông thật điển trai với mái tóc tối màu"; "Dù gần 60 tuổi, anh ấy vẫn luôn là nam diễn viên quyến rũ nhất mọi thời đại".

Tuy nhiên, bạn gái của Leonardo DiCaprio - người mẫu Ý Vittoria Ceretti (27 tuổi) - lại không xuất hiện cùng anh tại sự kiện này. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2023 và gần như giữ kín mối quan hệ trước truyền thông, dù tình cảm giữa hai người ngày càng gắn bó.

Tài tử sinh năm 1974 sánh đôi cùng 2 bạn diễn trong bộ phim mới ẢNH: INSTAGRAM JUSTJARED

Hồi tháng 11.2024, truyền thông đồng loạt đưa tin rằng Leonardo DiCaprio đã cầu hôn Vittoria Ceretti và cuối cùng cũng sẵn sàng ổn định cuộc sống. Mối quan hệ của họ càng được chú ý khi nàng mẫu 9X bị bắt gặp đeo nhẫn, làm dấy lên nghi vấn đính hôn. Dù các nguồn tin khi đó cố tình làm dịu tin đồn, nhưng sự tò mò của người hâm mộ vẫn không hề giảm sút.

Lịch sử tình trường của Leonardo DiCaprio từng khiến nam diễn viên bị gán biệt danh là "quý ông quy tắc 25 tuổi", khi chỉ hẹn hò với những phụ nữ dưới độ tuổi này. Trong khi Vittoria Ceretti sẽ bước sang tuổi 27 vào tháng 6 năm nay, thì Leonardo DiCaprio đã chạm mốc 50 tuổi vào tháng 11 năm ngoái.

Vittoria Ceretti là người mẫu từng hợp tác với nhiều nhà mốt lớn như Bulgari, Dior, Louis Vuitton và Prada. Trước khi vướng tin đồn hẹn hò với tài tử The Great Gatsby, cô từng kết hôn với DJ người Ý - Matteo Milleri. Tuy nhiên, họ đã chia tay chỉ vài tháng trước khi cô được cho là bắt đầu mối quan hệ với Leonardo DiCaprio.