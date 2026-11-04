Cuộc phỏng vấn giả khiến Binance mất 6,3 tỉ USD như thế nào?

Hacker lừa nhân viên Binance thực hiện cuộc phỏng vấn giả, tải về "bài kiểm tra" chứa mã độc, từ đó kích hoạt cuộc tấn công lớn nhất lịch sử ngành công nghiệp tiền mã hóa.