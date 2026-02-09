Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Tết yêu thương

Cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ làm miến gạo

Minh Hải
Minh Hải
09/02/2026 12:49 GMT+7

Cứ dịp tết đến, người dân làng Tân Giao (xã Thăng Long cũ, nay là xã Thăng Bình, Thanh Hóa) lại tất bật hơn ngày thường mới kịp nhu cầu miến gạo phục vụ cho người dân. Người làm miến ở Tân Giao thường dậy từ 3 giờ sáng, họ chăm chỉ, cần mẫn và khéo léo để từ hạt gạo chế biến thành những sợi miến mềm dẻo, thơm và dịu ngọt.

Tân Giao là làng quê thuần nông như nhiều làng quê khác ở vùng chiêm trũng Nông Cống (H.Nông Cống cũ). Từ vùng quê nghèo khó, quanh năm trói buộc đôi tay với đồng ruộng, nhiều người đã rời làng đi làm ăn xa rồi học hỏi đưa về quê nghề làm miến gạo từ hơn 30 năm trước.

Đến nay, Tân Giao đã trở thành một "làng quê đáng sống", đã "thay da đổi thịt" nhờ nghề làm miến gạo với thương hiệu miến gạo Thăng Long đạt sản phẩm OCOP 4 sao.

Cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ làm miến gạo- Ảnh 1.

Hơn 30 năm trước, từ hộ làm nghề miến gạo đầu tiên, đến nay làng Tân Giao đã có khoảng 60 hộ gia đình làm miến gạo

ẢNH: MINH HẢI

Cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ làm miến gạo- Ảnh 2.

Gạo dùng làm miến thường là gạo Khang dân, Kim cương. Trước khi đưa vào máy xay nhuyễn thành bột, gạo được ngâm nước sạch khoảng 2 giờ hồ

ẢNH: MINH HẢI

Cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ làm miến gạo- Ảnh 3.

Gạo xay xong sẽ được đưa vào khuôn ép khô, sau đó cho vào máy nén thành từng sợi miến

ẢNH: MINH HẢI

Cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ làm miến gạo- Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Hằng, một trong những người có thâm niên làm miến gạo hơn 10 năm cho biết, sau khi máy ép ra sợi miến, miến sẽ được treo vào các sào bằng thân cây tre rồi ủ kín (che kín bằng tấm vải) trong thời gian khoảng 10 giờ đồng hồ mới đưa ra nắng để phơi. Công đoạn ủ miến là công đoạn rất quan trọng, giúp cho các sợi miến khô từ từ và tơi ra

ẢNH: MINH HẢI

Cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ làm miến gạo- Ảnh 5.

Miến sau khi ủ được đưa ra khoảng không gian thoáng, thường là sân, vườn nhà để phơi cho khô. Đây là công đoạn quan trọng nhất và hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết. Người làm miến dựa vào kinh nghiệm, nếu trời nắng, nhiệt độ cao thời gian phơi thường từ 6 - 8 giờ đồng hồ; nếu nhiệt độ thấp hơn có thể phơi khoảng 10 giờ đồng hồ mới đảm bảo chất lượng

ẢNH: MINH HẢI

Cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ làm miến gạo- Ảnh 6.

Mỗi lao động làm miến gạo ở Tân Giao có thu nhập trung bình từ 250 - 350.000 đồng/ngày. Nghề làm miến gạo cũng không "kén" lao động, nên những người cao tuổi cũng có thể làm miến. Từ thu nhập ổn định giúp cho nhiều gia đình ở đây có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

ẢNH: MINH HẢI

Cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ làm miến gạo- Ảnh 7.

Miến gạo làng Tân Giao làm ra có thương hiệu là "Miến gạo Thăng Long" - sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Thanh Hóa

ẢNH: MINH HẢI

Cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ làm miến gạo- Ảnh 8.

Mỗi năm có khoảng hơn 800 tấn miến gạo Thăng Long được sản xuất, với tổng doanh thu khoảng 16 tỉ đồng

ẢNH: MINH HẢI

Cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ làm miến gạo- Ảnh 9.

Mỗi dịp tết Nguyên đán, lượng miến gạo Thăng Long sản xuất tăng từ 30 - 40% so với ngày thường, và sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó, không có hàng tồn kho

ẢNH: MINH HẢI

 

Khám phá thêm chủ đề

huyện nông cống làng Tân Giao miến gạo Thanh Hóa chiêm trũng
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
