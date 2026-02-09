Cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ làm miến gạo

Cứ dịp tết đến, người dân làng Tân Giao (xã Thăng Long cũ, nay là xã Thăng Bình, Thanh Hóa) lại tất bật hơn ngày thường mới kịp nhu cầu miến gạo phục vụ cho người dân. Người làm miến ở Tân Giao thường dậy từ 3 giờ sáng, họ chăm chỉ, cần mẫn và khéo léo để từ hạt gạo chế biến thành những sợi miến mềm dẻo, thơm và dịu ngọt.
Tân Giao là làng quê thuần nông như nhiều làng quê khác ở vùng chiêm trũng Nông Cống (H.Nông Cống cũ). Từ vùng quê nghèo khó, quanh năm trói buộc đôi tay với đồng ruộng, nhiều người đã rời làng đi làm ăn xa rồi học hỏi đưa về quê nghề làm miến gạo từ hơn 30 năm trước.
Đến nay, Tân Giao đã trở thành một "làng quê đáng sống", đã "thay da đổi thịt" nhờ nghề làm miến gạo với thương hiệu miến gạo Thăng Long đạt sản phẩm OCOP 4 sao.
