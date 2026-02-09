Cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ làm miến gạo

Tân Giao là làng quê thuần nông như nhiều làng quê khác ở vùng chiêm trũng Nông Cống (H.Nông Cống cũ). Từ vùng quê nghèo khó, quanh năm trói buộc đôi tay với đồng ruộng, nhiều người đã rời làng đi làm ăn xa rồi học hỏi đưa về quê nghề làm miến gạo từ hơn 30 năm trước.

Đến nay, Tân Giao đã trở thành một "làng quê đáng sống", đã "thay da đổi thịt" nhờ nghề làm miến gạo với thương hiệu miến gạo Thăng Long đạt sản phẩm OCOP 4 sao.

Hơn 30 năm trước, từ hộ làm nghề miến gạo đầu tiên, đến nay làng Tân Giao đã có khoảng 60 hộ gia đình làm miến gạo ẢNH: MINH HẢI

Gạo dùng làm miến thường là gạo Khang dân, Kim cương. Trước khi đưa vào máy xay nhuyễn thành bột, gạo được ngâm nước sạch khoảng 2 giờ hồ ẢNH: MINH HẢI

Gạo xay xong sẽ được đưa vào khuôn ép khô, sau đó cho vào máy nén thành từng sợi miến ẢNH: MINH HẢI

Bà Nguyễn Thị Hằng, một trong những người có thâm niên làm miến gạo hơn 10 năm cho biết, sau khi máy ép ra sợi miến, miến sẽ được treo vào các sào bằng thân cây tre rồi ủ kín (che kín bằng tấm vải) trong thời gian khoảng 10 giờ đồng hồ mới đưa ra nắng để phơi. Công đoạn ủ miến là công đoạn rất quan trọng, giúp cho các sợi miến khô từ từ và tơi ra ẢNH: MINH HẢI

Miến sau khi ủ được đưa ra khoảng không gian thoáng, thường là sân, vườn nhà để phơi cho khô. Đây là công đoạn quan trọng nhất và hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết. Người làm miến dựa vào kinh nghiệm, nếu trời nắng, nhiệt độ cao thời gian phơi thường từ 6 - 8 giờ đồng hồ; nếu nhiệt độ thấp hơn có thể phơi khoảng 10 giờ đồng hồ mới đảm bảo chất lượng ẢNH: MINH HẢI

Mỗi lao động làm miến gạo ở Tân Giao có thu nhập trung bình từ 250 - 350.000 đồng/ngày. Nghề làm miến gạo cũng không "kén" lao động, nên những người cao tuổi cũng có thể làm miến. Từ thu nhập ổn định giúp cho nhiều gia đình ở đây có cuộc sống ấm no, hạnh phúc ẢNH: MINH HẢI

Miến gạo làng Tân Giao làm ra có thương hiệu là "Miến gạo Thăng Long" - sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Thanh Hóa ẢNH: MINH HẢI

Mỗi năm có khoảng hơn 800 tấn miến gạo Thăng Long được sản xuất, với tổng doanh thu khoảng 16 tỉ đồng ẢNH: MINH HẢI