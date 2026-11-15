Cuộc sống bình yên, kín tiếng của Trịnh Y Kiện - Mông Gia Tuệ

20 năm gắn bó của Trịnh Y Kiện - Mông Gia Tuệ

Trịnh Y Kiện - Mông Gia Tuệ đều là ngôi sao đắt giá một thời của làng giải trí xứ cảng thơm. Trịnh Y Kiện sở hữu lượng fan đông đảo khi hoạt động ở lĩnh vực âm nhạc lẫn diễn xuất, từng nổi đình đám khắp châu Á với vai diễn Trần Hạo Nam trong loạt phim Người trong giang hồ và Nhiếp Phong trong loạt phim Phong Vân... Trong khi đó, Mông Gia Tuệ được săn đón nồng nhiệt trên màn ảnh với loạt phim ăn khách của TVB: Bằng chứng thép 1 và 2, Thiện ác đối đầu, Sóng gió gia tộc, Đội điều tra liêm chính, Giải mã nhân tâm…

Trịnh Y Kiện - Mông Gia Tuệ lần lượt trải qua giai đoạn đỉnh cao với Người trong giang hồ (trái) và Bằng chứng thép (phải) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM "NGƯỜI TRONG GIANG HỒ" VÀ "BẰNG CHỨNG THÉP"

Hai nghệ sĩ đình đám này được cho là quen biết nhau từ 2005 rồi âm thầm gắn bó và khép lại quãng thời gian hẹn hò kín tiếng bằng một hôn lễ riêng tư, ấm cúng ở Nhật Bản hồi đầu năm 2013. Sau đám cưới, cặp đôi dần rời xa showbiz, lui về "ở ẩn", cân bằng thời gian sống và làm việc ở Hồng Kông và Nhật Bản. Theo HK01, Mông Gia Tuệ mở một công ty tại Fukuoka, Nhật Bản, chuyên kinh doanh mua bán nhà đất, quản lý bất động sản cũng như tư vấn định cư và du học. Hai vợ chồng tận hưởng cuộc sống bình dị, gần như trong trạng thái "bán nghỉ hưu". Họ rất hiếm chia sẻ ảnh chụp chung trên mạng xã hội, thỉnh thoảng chỉ đăng vài khoảnh khắc đời thường riêng lẻ.

Gần đây, cả Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ đều trở lại hoạt động nghệ thuật. Đáng chú ý hơn cả là màn tái xuất của minh tinh 7X sau 19 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng với bộ phim tình cảm gia đình Cha tôi muốn đi du lịch hợp tác với Trương Gia Huy. Thời gian qua, nghệ sĩ tham gia nhiều sự kiện quảng bá tác phẩm mới đồng thời có cơ hội chia sẻ về cuộc sống riêng tư vốn kín tiếng.

Trong chương trình Uncle's Love hồi tháng 10.2026, Mông Gia Tuệ mỉm cười hạnh phúc khi nhắc đến Trịnh Y Kiện, chia sẻ rằng từ lúc hẹn hò cho đến nay, họ đã bước sang năm thứ 20 bên nhau. Sao phim Bằng chứng thép chia sẻ rằng họ gặp mặt nhau mỗi ngày, gần như dành trọn thời gian ở bên nhau và rất đồng điệu trong quá trình chung sống. "Tôi cũng không biết thế nào mới gọi là hợp nhau. Nhưng nói chung, khi hai người ở trong cuộc sống của nhau, bạn có thể chấp nhận cách suy nghĩ và những quan điểm sống của nửa kia, để họ trở thành một phần trong cuộc sống của mình", nữ diễn viên tâm sự.

Cô cho biết thỉnh thoảng hai vợ chồng cũng xảy ra va chạm, Trịnh Y Kiện thường "phàn nàn" cô là người khó chiều, luôn khiến anh đau đầu, khó chịu nhưng họ vẫn không thể tách rời. Ở bên bạn đời, cô thấy bình yên, học hỏi được những điều mới, nhìn nhận cuộc sống cởi mở hơn.

Mông Gia Tuệ (53 tuổi) tiết lộ cô và Trịnh Y Kiện (59 tuổi) đã bên nhau 20 năm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CHƯƠNG TRÌNH UNCLE'S LOVE (YOUTUBE)

Theo HK01, chia sẻ với phóng viên tại một sự kiện cách đây ít ngày, Trịnh Y Kiện cho biết hai vợ chồng có những vai trò khác nhau trong gia đình, khó nói ai "nắm quyền" nhiều hơn ai. "Trong công việc, dù sao tôi cũng được xem là tiền bối, nên tôi sẽ góp ý cho cô ấy biết làm thế nào thì tốt hơn, đưa ra một vài lời khuyên. Còn những chuyện khác thì cứ để cô ấy xử lý vì cô ấy là người có tầm nhìn rộng, có thể lo chu toàn cho tất cả các thành viên trong gia đình. Đàn ông thường khá vụng về, hay sơ suất, còn phụ nữ thì chu đáo và tinh tế hơn", tài tử chia sẻ.

Cuộc sống bình dị sau ánh hào quang

Cũng trong chương trình mới đây, Mông Gia Tuệ tâm sự bản thân trải qua tuổi thơ bất hạnh khi cha mẹ ly hôn từ lúc cô còn nhỏ. Lớn lên trong hoàn cảnh không có tổ ấm trọn vẹn, nữ diễn viên chịu nhiều tổn thương, thiệt thòi. Về sau, cô lại đối mặt với cú sốc em gái tự tử khiến cuộc sống trở nên bi quan, tiêu cực. Khi gặp gỡ rồi gắn bó với Trịnh Y Kiện, được bạn đời động viên, chia sẻ nhiều điều, cô đã buông bỏ quá khứ, bớt dằn vặt bản thân, sống tích cực hơn.

Ngôi sao 53 tuổi cũng cho biết khi rút lui khỏi làng giải trí, cuộc sống của cô giảm bớt nhiều áp lực vì không còn phải quay cuồng đóng phim. Nghệ sĩ 7X tâm sự cô vượt qua nỗi mất mát khi người thân ruột thịt lần lượt qua đời, song cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không còn phải ép bản thân liên tục làm việc hay cố gắng quá sức. Cuộc sống vì thế cũng trở nên đơn giản và tự do hơn. Mông Gia Tuệ cho rằng cuộc đời không nên chỉ xoay quanh công việc, kiếm tiền mà mỗi người cũng cần lùi lại, cho phép bản thân dừng chân nghỉ ngơi khi cần thiết.

Mông Gia Tuệ và Trịnh Y Kiện hài lòng với cuộc sống chậm rãi, bình dị hiện tại. Cặp đôi không có con, dành thời gian tận hưởng thế giới riêng của hai người. Họ chọn âm thầm đồng hành, ủng hộ các dự án, hoạt động của nhau, gần như không sánh bước công khai tại các sự kiện. Người hâm mộ chỉ có thể hình dung phần nào về cuộc sống hạnh phúc của hai ngôi sao Hồng Kông này qua những hình ảnh được khán giả bắt gặp ở nơi công cộng, khi họ nắm tay nhau dạo phố với vẻ ngoài giản dị như bao cặp vợ chồng bình thường khác.

Mông Gia Tuệ tự nhận mình là người sống khá tiết kiệm. Hiện tại, mỗi tháng cô chỉ mua áo phông, đồ thể thao, không còn thích ăn diện. Trịnh Y Kiện thường trêu chọc vợ ăn mặc quê mùa nhưng cả hai đều hiểu họ thích lối sống giản dị, thoải mái.

Thời gian trôi qua, Mông Gia Tuệ không còn là mỹ nhân vạn người mê như thời đỉnh cao. Gương mặt, ngoại hình của cô đã thay đổi nhiều. Trịnh Y Kiện cũng không còn mang vẻ "nam thần" như thuở trai trẻ. Nhưng sự đồng hành họ dành cho nhau vẫn đang âm thầm tiếp diễn.