Lưu Gia Linh: Lương Triều Vỹ ngày càng 'dựa dẫm' vợ

Lưu Gia Linh chăm lo mọi thứ cho chồng

Lưu Gia Linh "kể xấu" chồng trên show của Trịnh Du Linh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE DO SHOW

Theo HK01, trong chương trình The Do Show của Trịnh Du Linh mới đây, Lưu Gia Linh chia sẻ cởi mở về cuộc sống của Lương Triều Vỹ đằng sau màn ảnh và tình cảm của cặp đôi sau gần 40 năm gắn bó. Minh tinh 61 tuổi cho biết càng có tuổi, Lương Triều Vỹ càng "dựa dẫm", cần vợ ở bên chăm sóc nhiều hơn. Nữ diễn viên cho biết từ nhỏ chồng mình đã luôn được người khác chăm lo nên dường như mất đi khả năng tự lo liệu cho bản thân.

Đằng sau màn ảnh, mọi thứ trong cuộc sống của tài tử phim Tâm trạng khi yêu đều cần có vợ đứng ra thu xếp. Thậm chí, ngay cả chuyện giao tiếp với người giúp việc, ngôi sao kỳ cựu cũng phải nhờ đến vợ vì thấy ái ngại. "Ví dụ khi bóng đèn bị hỏng thì mình cứ thay thôi, nếu không biết thay thì gọi người đến nhờ thay. Nhưng anh ấy sẽ nói: 'Em ơi, bóng đèn hỏng rồi'. Chỉ cần gặp một chút trở ngại gì đó là anh ấy sẽ kiểu như: Mau đến cứu anh với", Lưu Gia Linh "bóc mẽ" bạn đời.

Lưu Gia Linh hiện quản lý công việc của Lương Triều Vỹ, đứng sau lo liệu mọi thứ để chồng tập trung cho sự nghiệp diễn xuất ẢNH: AFP

Khi được hỏi rằng liệu có thích việc chăm sóc Lương Triều Vỹ hay không, Lưu Gia Linh cười rằng mình "bị ép phải gánh vác". Sao phim A Phi chính truyện chia sẻ: "Tôi cũng muốn có người chăm sóc cho mình chứ! Tôi cũng muốn khi bóng đèn hỏng thì chồng mình sẽ lập tức xử lý. Nhưng dần dần mọi chuyện lại thành như thế và tôi thì không chịu nổi chuyện có vấn đề gì đó mà mình không làm cho xong, nên đành phải làm".

Lưu Gia Linh kể mỗi khi Lương Triều Vỹ phải sang châu Âu hay Mỹ để quảng bá phim, tài tử thường thấy mệt mỏi và than phiền rằng tại sao mình phải làm nhiều việc đến như vậy. Vào những thời điểm đó, cô sẽ ở bên cạnh chồng. "Tôi phải giúp anh ấy chuyển những suy nghĩ tiêu cực thành suy nghĩ tích cực. Khi trò chuyện, tôi sẽ hướng sự chú ý của anh ấy sang những điều khác để anh ấy được thư giãn, để anh ấy cảm nhận và tận hưởng niềm vui của việc trả lời phỏng vấn. Hoặc chúng tôi sẽ ra ngoài ăn một bữa, uống một ly rượu, giúp anh ấy phân tán sự chú ý. Nếu không, anh ấy sẽ quá tập trung vào những cảm xúc tiêu cực. Một khi đã chìm vào những suy nghĩ đó, anh ấy sẽ rất khổ sở", minh tinh giải thích.

Lưu Gia Linh tự hào khi có chồng là diễn viên xuất chúng ẢNH: AFP

Ở khía cạnh diễn xuất, Lưu Gia Linh luôn tự hào về chồng. Nghệ sĩ kỳ cựu cho rằng chính tính cách nhạy cảm của Lương Triều Vỹ, cùng với sự đầu tư, tập trung tuyệt đối vào mọi việc mình làm, đã khiến tài tử trở thành một diễn viên đặc biệt. "Ngay cả khi không phải là vợ của anh ấy, tôi vẫn sẽ kính trọng anh ấy với tư cách là một diễn viên", cô chia sẻ.

Lưu Gia Linh nhớ lại có lần mình và Lâm Thanh Hà cùng đi trên một chuyến bay trở về Hồng Kông. Minh tinh họ Lâm đã nói với cô rằng Lương Triều Vỹ là một diễn viên xuất chúng. "Chị ấy đi tới chỗ tôi để nói chuyện. Chị ấy nói: 'Chị biết ở bên cạnh cậu ấy rất vất vả cho em, nhưng em hãy cố gắng chịu khó hơn một chút nhé. Chính em đã giúp cậu ấy trở thành một diễn viên xuất sắc và hiếm có như vậy'. Lúc đó tôi còn nghĩ: 'Thế còn mình thì sao? Mình phải chịu khổ hơn vì thành tựu của anh ấy à?'. Nhưng về sau, câu nói đó tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng", nữ diễn viên kể.

'Lương Triều Vỹ nhiều khi cũng phải chịu đựng tôi'

Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh gắn bó gần 40 năm ẢNH: AFP

Khi nói về chuyện tình kéo dài gần 40 năm với Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh thẳng thắn cho biết đây là điều ngoài sức tưởng tượng của mình. Nghệ sĩ kỳ cựu cho rằng điều giúp họ duy trì mối quan hệ suốt nhiều thập kỷ chính là tình yêu. "Trong cuộc đời có rất nhiều thứ bạn có thể từ bỏ, như tiền bạc hay danh tiếng, nhưng tình yêu thì rất khó để buông bỏ. Trong quãng thời gian đó đã có rất nhiều khoảnh khắc tôi muốn từ bỏ, nhưng tôi nghĩ chính vì tình yêu nên cả hai chúng tôi đều đã ở lại. Có lẽ vì cả hai đều nhìn thấy những điều tốt đẹp ở đối phương, đồng thời cũng biết tha thứ cho những điều chưa tốt", minh tinh bộc bạch.

Ngoài ra, Lưu Gia Linh cho biết mối quan hệ của họ có thể duy trì đến nay còn nhờ vào sự nhường nhịn, bao dung lẫn nhau. Cô tự nhận mình là người không dễ sống chung, không chỉ vì tính nóng nảy mà còn vì rất kiên định với các nguyên tắc riêng. "Tính khí của tôi cũng không tốt lắm, nên nhiều khi anh ấy cũng phải chịu đựng tôi", sao phim Đại nội mật thám 008 tiết lộ.

Cặp tài tử - minh tinh hàng đầu Hồng Kông nắm tay nhau qua nhiều sóng gió, hiện hài lòng với cuộc sống hôn nhân dù không con cái ẢNH: AFP

Mỹ nhân một thời của màn ảnh Hồng Kông cũng cho biết hiện tại vợ chồng cô vẫn lãng mạn và dành nhiều thời gian bên nhau hơn trước. "Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những năm tháng vô cùng rực rỡ, rồi những lúc chật vật, những lần cãi vã và biết bao chuyện khác trong cuộc đời. Đến bây giờ, cảm giác như cả hai đã hòa vào nhau. Tôi hiểu rất rõ anh ấy đang nghĩ gì và anh ấy cũng hiểu rất rõ tôi đang nghĩ gì. Đó là một sự đồng điệu, một sự ăn ý mà không cần phải nói ra thành lời", Lưu Gia Linh tâm sự.

Nữ nghệ sĩ tiếp tục: "Tôi cảm thấy mối quan hệ hiện tại của chúng tôi là một phúc phận mà ông trời đã ban cho tôi sau bao năm vun đắp và tu dưỡng. Tôi thực sự biết ơn vì điều đó".