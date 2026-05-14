Lương Triều Vỹ tận hưởng kỳ nghỉ bình yên bên Lưu Gia Linh

Thanh Chi
14/05/2026 06:21 GMT+7

Gác lại lịch trình bận rộn, vợ chồng Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ bình yên ở đồng quê nước Pháp. Video đời thường của tài tử Hồng Kông cũng bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội.

Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh du ngoạn miền Nam nước Pháp. Dù bận rộn với công việc, họ luôn sắp xếp thời gian du lịch cùng nhau 

Qua bài đăng mới nhất trên Instagram, Lưu Gia Linh khoe loạt ảnh cùng Lương Triều Vỹ du lịch châu Âu. Cặp sao Hồng Kông ghé nhiều địa điểm nổi tiếng ở đồng quê miền Nam nước Pháp, tận hưởng khoảnh khắc bình yên, thư thả bên những cánh đồng hoa cỏ xanh bát ngát hay dạo bước giữa những con phố cổ kính ngập nắng vàng hoặc dừng chân ở những quán xá, góc cây xanh mát ven đường. Minh tinh 61 tuổi gọi đây là những ngày sống chậm, nơi nữ diễn viên cùng chồng chia sẻ những niềm vui giản dị, được hít thở không khí trong lành, gần gũi với thiên nhiên.

Cặp sao tay trong tay dạo phố. Lưu Gia Linh khen thị trấn yên tĩnh với ánh nắng dịu dàng

Lương Triều Vỹ yêu thích những mảng xanh len lỏi trong góc phố

Lưu Gia Linh tận hưởng chuỗi ngày sống chậm, được gần gũi với thiên nhiên

Nữ diễn viên mang hình ảnh sành điệu, tích cực ở tuổi 61

Trong một bài đăng khác, Lưu Gia Linh chia sẻ video cùng Lương Triều Vỹ ghé thăm một trang trại, kể niềm vui giản dị của bạn đời. Nam diễn viên phim Tâm trạng khi yêu cẩn thận nhặt từng quả trứng bỏ vào giỏ và vui vẻ khoe thành quả trước ống kính. Thước phim tưởng chừng đơn giản ấy lại nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng, nhiều khán giả thích thú trước hình ảnh đời thường gần gũi, giản dị của tài tử 64 tuổi. Video đến nay đã thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem, trở thành video có lượt xem cao nhất trên trang cá nhân của Lưu Gia Linh trong nhiều năm qua.

Video Lương Triều Vỹ nhặt trứng thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội

Thời gian qua, Lương Triều Vỹ bận rộn với lịch trình quay phim. Hồi đầu năm, bộ phim điện ảnh Silent Friend có tài tử đóng chính, hợp tác với nữ đạo diễn Hungary - Ildikó Enyedi, được công chiếu. Ngôi sao kỳ cựu cũng lên kế hoạch tái xuất màn ảnh nhỏ sau 37 năm với vai sát thủ hàng loạt trong một dự án truyền hình. Tại sự kiện hồi cuối năm 2025, nam diễn viên tiết lộ lịch trình công việc cho 2026 đã sắp kín. Trong khi đó, Lưu Gia Linh luôn đồng hành cùng chồng trong công việc lẫn cuộc sống đời thường, hiện làm quản lý của bạn đời.

Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh gắn bó chặt chẽ trong công việc lẫn cuộc sống

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ quen biết nhau khi hợp tác trong bộ phim truyền hình The Clones (1984) và hẹn hò vào cuối thập niên 1980, gắn bó nhiều năm trước khi kết hôn ở Bhutan hồi 2008. Họ hiện là một trong những cặp tài tử - minh tinh giàu có, quyền lực bậc nhất làng giải trí Hồng Kông. Cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân hạnh phúc và luôn ủng hộ, đồng hành trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của nhau. Họ tôn trọng không gian, công việc riêng của người kia và thống nhất không sinh con.

Trong một cuộc trò chuyện hồi đầu năm nay, Lưu Gia Linh cho biết mình và Lương Triều Vỹ trải qua nhiều giai đoạn sóng gió nhưng luôn chân thành, trân trọng lẫn nhau. "Để đến cuối cùng có thể hướng về nhau, tôi nghĩ đó là vì chúng tôi luôn tôn trọng, ngưỡng mộ nhau. Mỗi người có thể đã trải qua nhiều mối quan hệ khác nhưng vẫn luôn cảm thấy người còn lại là phù hợp với mình nhất", minh tinh phim 2046 chia sẻ. Ngôi sao xứ cảng thơm thừa nhận không có mối quan hệ nào là hoàn hảo, điều quan trọng là cả hai thấu hiểu, thỏa hiệp với nhau.

Lưu Gia Linh chia sẻ mối quan hệ giữa cô và Lương Triều Vỹ vẫn rất chân thành, bền vững vì cả hai luôn trân trọng nhau. "Để có được như ngày hôm nay, chúng tôi đã cùng trải qua nhiều giai đoạn sóng gió', minh tinh Hồng Kông kể.

