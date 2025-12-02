Lương Triều Vỹ: Tôi đang ở đoạn cuối của sự nghiệp

Lương Triều Vỹ đã nghĩ đến "đoạn kết" cho sự nghiệp diễn xuất của mình ẢNH: AFP

Theo AsiaOne, trong cuộc phỏng vấn mới đây, Lương Triều Vỹ chia sẻ về mong muốn nghỉ hưu. Tài tử 63 tuổi bộc bạch: "Tôi đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp diễn xuất. Đã hơn 40 năm trôi qua, có lẽ tôi chỉ có thể tiếp tục diễn xuất thêm 10 đến 20 năm nữa". Ngôi sao Hồng Kông nói thêm: "Khi ở đoạn cuối của sự nghiệp, tôi hy vọng sẽ trở lại với phim truyền hình vì đó là lĩnh vực mà tôi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Tôi hy vọng sẽ kết thúc sự nghiệp bằng một bộ phim truyền hình và nghĩ đó sẽ là cái kết hoàn hảo".

Ngôi sao 63 tuổi chia sẻ cởi mở về sự nghiệp diễn xuất ẢNH: INSTAGRAM CARINA LAU

Lương Triều Vỹ vừa gây chú ý khi tham gia Liên hoan phim quốc tế Singapore (SGIFF) và giới thiệu về vai diễn mới nhất của ông trong dự án Silent Friend do đạo diễn người Hungary Ildikó Enyedi cầm trịch. Tại buổi giao lưu với người hâm mộ nước này hồi cuối tuần trước, chồng minh tinh Lưu Gia Linh chia sẻ cởi mở về sự nghiệp diễn xuất kéo dài 4 thập niên.

Tài tử cho biết ông gia nhập làng giải trí từ năm 1982 và diễn xuất trở thành nơi để bản thân thể hiện con người thật. Nghệ sĩ kỳ cựu tâm sự: "Tôi là một người rất nhút nhát và không biết cách thể hiện bản thân trước nhiều người. Trước đây, tôi thường giữ mọi thứ trong lòng với rất nhiều cảm xúc bị kìm nén, nhưng sau khi bắt đầu học cách diễn xuất, tôi cảm thấy rất thoải mái khi có thể thể hiện bản thân trước nhiều người mà không bị phán xét vì họ không biết đó là tôi". Sao phim Tâm trạng khi yêu tiếp tục: "Họ nghĩ tôi đang đóng vai một nhân vật nào đó, nhưng cảm xúc và tâm trạng là của tôi, điều đó là sự thật. Vì vậy, diễn xuất giống như một liệu pháp tinh thần đối với tôi, tôi có thể thể hiện bản thân mà không cần ngại ngùng".

Tài tử kỳ cựu từng không nghĩ sự nghiệp diễn xuất của mình sẽ kéo dài lâu ẢNH: INSTAGRAM CARINA LAU

Lương Triều Vỹ cũng thừa nhận lúc đầu tài tử không nghĩ sự nghiệp diễn xuất của mình sẽ kéo dài lâu nhưng vẫn kiên trì theo đuổi đam mê và tận hưởng cảm giác hài lòng khi làm được điều gì đó tích cực. Nhắc đến kế hoạch, mục tiêu trong tương lai, sao phim Vô gian đạo chia sẻ: "Thành thật mà nói, tôi không bao giờ lên kế hoạch cho việc mình sẽ làm tiếp theo, tôi chỉ để mọi việc diễn ra tự nhiên. Khi có điều gì đó đến với tôi và tôi thấy thú vị hoặc khi tôi có cảm xúc về dự án đó, tôi sẽ thực hiện". Ông nói thêm cuộc sống không biết ngày mai ra sao, chúng ta chỉ có thể trân trọng hiện tại.

Tuy nhiên, tài tử 63 tuổi tiết lộ năm tới ông sẽ vô cùng bận rộn vì sẽ quay một số dự án điện ảnh và truyền hình nên cần dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản. Ngôi sao kỳ cựu cũng hé lộ mình sẽ có một vai diễn khác biệt so với trước đây: một kẻ giết người hàng loạt.

Bên cạnh đó, Lương Triều Vỹ phủ nhận tin đồn định cư ở Nhật Bản. Ông cho biết bản thân chỉ thường xuyên ghé xứ sở anh đào để nghỉ dưỡng khi không khí, cảnh quan giúp bản thân có cảm giác yên tĩnh, dễ chịu vì được tận hưởng không gian riêng, không cần nói chuyện với ai vì bất đồng ngôn ngữ.