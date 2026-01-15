Cách Lưu Gia Linh - Lương Triều Vỹ duy trì tình yêu suốt gần 40 năm

Lưu Gia Linh - Lương Triều Vỹ đồng hành gần 40 năm qua ẢNH: AFP

Trong cuộc trò chuyện với doanh nhân Chương Trạch Thiên vừa được phát sóng, Lưu Gia Linh chia sẻ bí quyết giúp cô và Lương Triều Vỹ giữ được tình yêu suốt gần 40 năm bên nhau. Nữ diễn viên 60 tuổi khoe cô và tài tử phim Tâm trạng khi yêu hiện tại sống rất hòa thuận. "Tình cảm của chúng tôi rất chân thành và bền vững, cả hai luôn trân trọng nhau. Nhưng để có được như hôm nay, chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều giai đoạn sóng gió", mỹ nhân đình đám một thời bộc bạch.

Lưu Gia Linh cho biết cách họ hòa hợp với nhau đã thay đổi nhiều theo thời gian. "Để đến cuối cùng có thể hướng về nhau, tôi nghĩ đó là vì chúng tôi luôn tôn trọng, ngưỡng mộ nhau. Mỗi người có thể đã trải qua nhiều mối quan hệ khác nhưng vẫn luôn cảm thấy người còn lại là phù hợp với mình nhất. Đó là điều tôi nghĩ", sao phim 2046 chia sẻ. Ngôi sao xứ cảng thơm thừa nhận không có mối quan hệ nào là hoàn hảo, điều quan trọng là cả hai thấu hiểu, cùng thỏa hiệp với nhau. "Chúng ta có thể nghĩ rằng mình đang chịu đựng người yêu, nhưng họ cũng đang chịu đựng chúng ta", cô giải thích.

Cách Lương Triều Vỹ xin lỗi Lưu Gia Linh

Lương Triều Vỹ được Lưu Gia Linh nhận xét ngày càng cởi mở hơn với các cuộc tụ họp đông người. Trong ảnh, vợ chồng tài tử hội ngộ Châu Nhuận Phát tại một bữa tiệc hồi 2025 ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong cuộc trò chuyện, Lưu Gia Linh cũng chia sẻ mình không vui suốt nhiều năm vì chồng là người hướng nội, từng từ chối dùng bữa cùng bạn bè, người thân của họ. Tuy nhiên, nữ diễn viên không ép buộc bạn đời vì Lương Triều Vỹ sẽ cảm thấy khó chịu, không vui. Nhưng qua nhiều năm, tài tử dần cởi mở, thoải mái hơn khi cùng vợ dự những buổi tụ họp đông người.

Minh tinh họ Lưu đồng hành cùng Lương Triều Vỹ trong công việc lẫn đời thường. Cô đóng vai trò quản lý công việc và đưa ra những lời khuyên cho chồng. Chẳng hạn nữ nghệ sĩ từng khuyên bạn đời nhận vai trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) của Marvel để tên tuổi đến gần hơn với khán giả trẻ. Cô khẳng định mình luôn tôn trọng quyết định cuối cùng của ông xã và kiên quyết không nhận hoa hồng từ tài tử 63 tuổi vì điều đó sẽ làm giảm giá trị lời khuyên.

Lương Triều Vỹ xin lỗi vợ bằng những lá thư ẢNH: INSTAGRAM NV

Lưu Gia Linh cho biết mình luôn cố gắng giữ lại những món quà mà Lương Triều Vỹ tặng vì nam diễn viên luôn cố gắng tự tay chọn quà, viết thiệp cho vợ. "Tôi luôn cảm động trước những tấm thiệp của anh ấy vì anh ấy tự tay viết chúng. Tôi giữ rất nhiều thiệp của anh ấy trong tủ, bao gồm cả thiệp sinh nhật và thiệp xin lỗi. Và có khá nhiều thiệp xin lỗi trong đó", minh tinh 6X cười. Nghệ sĩ cho biết chồng không thể bày tỏ hết sự hối hận sau khi làm gì đó sai trái, ông thường bộc bạch trong một bức thư dài gửi cho vợ.

"Thực ra anh ấy hiểu chuyện. Có thể anh ấy đã vô tình làm tôi tổn thương và tôi sẽ cho anh ấy biết tôi bị tổn thương, rồi anh ấy sẽ tự nhìn nhận lại bản thân. Anh ấy sẽ liệt kê ra những lỗi lầm mình đã mắc phải trong tấm thiệp hoặc thư. Tôi thích nói chuyện thẳng thắn hơn, nhưng anh ấy không phải người như vậy. Anh ấy cần thời gian để suy nghĩ và nếu cảm thấy mình đã làm điều gì sai, anh ấy sẽ xin lỗi. Tôi nghĩ xin lỗi là một hành động dũng cảm và một người mạnh mẽ cần có can đảm để làm điều đó", Lưu Gia Linh kể.

Cặp sao hài lòng với cuộc hôn nhân không con cái ẢNH: INSTAGRAM NV

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ quen biết nhau khi hợp tác trong bộ phim truyền hình The Clones (1984) và hẹn hò vào cuối thập niên 1980, gắn bó nhiều năm trước khi kết hôn ở Bhutan hồi 2008. Họ hiện là một trong những cặp tài tử - minh tinh giàu có, quyền lực bậc nhất làng giải trí Hồng Kông. Cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân hạnh phúc và luôn ủng hộ, đồng hành trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của nhau. Họ tôn trọng không gian, công việc riêng của người kia và thống nhất không sinh con.