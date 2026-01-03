Triệu Vy đang dần lấy lại tự do tại làng giải trí Trung Quốc

Theo Sina hôm 2.1, Triệu Vy mới đây bất ngờ xuất hiện trực tiếp trong một buổi livestream quảng bá thương hiệu rượu do chính cô sở hữu, được cho là một trong những nguồn thu nhập chính hiện nay của nữ diễn viên. Trước đó, Triệu Vy chỉ tương tác với người hâm mộ bằng cách gọi điện vào các buổi phát sóng trực tuyến. Sau khi fan bày tỏ mong muốn được nhìn thấy cô xuất hiện trực tiếp, nữ diễn viên đã bất ngờ có mặt trên sóng livestream của thương hiệu.

Những hạn chế đối với Triệu Vy đang dần được nới lỏng

Sina nhận định việc Triệu Vy xuất hiện trên Douyin - một trong những nền tảng livestream lớn nhất Trung Quốc, là dấu hiệu cho thấy các hạn chế đối với cô đã được nới lỏng đáng kể. Trước đó vài năm, tên của Triệu Vy đột ngột bị gỡ khỏi danh sách diễn viên trong các bộ phim từng tham gia và các giải thưởng, khiến cô biến mất khỏi toàn bộ mạng xã hội lớn trong nước suốt hơn 3 năm. Trong thời gian này, nữ diễn viên chỉ cập nhật thông tin cá nhân thông qua tài khoản Instagram.

Triệu Vy xuất hiện thoải mái trong một buổi livestream gần đây, làm dấy lên đồn đoán về khả năng trở lại làng giải trí Trung Quốc Ảnh: Douyin Monlot

Nhiều dấu hiệu khác cũng cho thấy vị thế của Triệu Vy đang thay đổi. Gần đây, bộ phim Hoàn Châu cách cách - tác phẩm kinh điển đưa tên tuổi Triệu Vy trở thành hiện tượng toàn châu Á, lần đầu tiên sau 28 năm đã được Đài truyền hình Hồ Nam đăng ký trên tài khoản Weibo chính thức, đồng thời công bố đầy đủ danh sách diễn viên ban đầu. Trước đó, tên Triệu Vy từng bị xóa khỏi hồ sơ chính thức của bộ phim, nên động thái này được xem là tín hiệu quan trọng, làm dấy lên nhận định rằng cô không còn nằm trong "danh sách đen".

Trong khoảng một năm trở lại đây, Triệu Vy cũng thường xuyên bị bắt gặp tại sân bay khi di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau. Nhiều người nhận xét rằng thái độ thoải mái của cô cho thấy nữ diễn viên không chịu ảnh hưởng rõ rệt từ chuỗi thất bại pháp lý hay các thông tin liên quan đến việc bị phong tỏa tài sản. Trước đó, những rắc rối tài chính được cho là đã khiến nhiều công ty của Triệu Vy sụp đổ dây chuyền, khiến cô rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán sau khi thua nhiều vụ kiện.

Dù vậy, tranh cãi vẫn chưa chấm dứt. Một tài khoản mạng xã hội mang tên Jin Yi Consulting từng cáo buộc Triệu Vy chuyển tài sản ra nước ngoài trong khi để lại khoản nợ tại Trung Quốc, cho rằng cô đã tìm cách né tránh nghĩa vụ trả nợ và tiếp tục duy trì cuộc sống sung túc. Những cáo buộc này hiện chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Khác với giai đoạn trước, khoảng một năm trở lại đây Triệu Vy xuất hiện ngày càng cởi mở tại các địa điểm công khai Ảnh: Sina

Triệu Vy cũng từng vướng tin đồn liên quan đến các đường dây buôn người tại Myanmar. Trước những thông tin này, anh trai của nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ và khẳng định sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý đối với những cá nhân, tổ chức lan truyền thông tin sai lệch, gây tổn hại danh dự.

Theo nhận định của truyền thông Trung Quốc, việc gia đình Triệu Vy chủ động phản ứng trước các tin đồn bôi nhọ, cùng với tần suất xuất hiện ngày càng nhiều của cô cả ngoài đời lẫn trên không gian mạng, có thể là tín hiệu cho thấy nữ diễn viên đang từng bước chuẩn bị cho khả năng trở lại làng giải trí, nhằm tái thiết sự nghiệp và nguồn thu nhập trong thời gian tới.