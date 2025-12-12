Giữa khủng hoảng, Triệu Vy mặt sưng húp, ăn đồ vỉa hè

Theo Kbizoom, trong nhiều tháng qua, Triệu Vy liên tục đối mặt với những biến cố lớn khi hàng loạt tài sản của cô bị phong tỏa. Truyền thông cho biết nữ diễn viên đang rơi vào khủng hoảng tài chính nặng nề, đến mức không thể chi trả khoản nợ khoảng 1.980 USD.

Ngôi sao Hoàn Châu cách cách giữa vòng xoáy kiện tụng và nợ nần

Không những vậy, cái tên Triệu Vy liên tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội với những tin đồn gây sốc như mắc bệnh nặng, qua đời, hay các cáo buộc liên quan đến gia đình chồng cũ và hoạt động kinh doanh mờ ám, khiến hình ảnh và danh tiếng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Triệu Vy xuất hiện giản dị tại quán ăn ven đường, tươi cười khi được người hâm mộ phát hiện Ảnh: Kbizoom

Ngày 10.12, cư dân mạng đã bắt gặp Triệu Vy ăn tối tại một quán nhỏ ven đường. Những bức ảnh chụp cho thấy gương mặt cô sưng rõ rệt. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi minh tinh một thời xuống sắc, đánh mất vẻ thanh thoát trước đây.

Tuy vậy, một số người hâm mộ cho rằng, dù lâm vào cảnh túng quẫn, tình hình của cô không quá bi đát như đồn đoán. Việc gương mặt sưng phù phần lớn đến từ việc tăng cân, vốn đã được nhận thấy từ tháng 3 năm nay.

Hình ảnh hiếm hoi của Triệu Vy trong giai đoạn nhiều biến cố, lộ vẻ xuống sắc rõ rệt Ảnh: Kbizoom

Cuối năm 2024, Triệu Vy xác nhận ly hôn doanh nhân Huỳnh Hữu Long nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính liên quan đến chồng cũ cùng gia đình anh. Đến tháng 8.2025, toàn bộ tài sản trị giá khoảng 2,25 triệu USD của cô đã bị đóng băng. Cô còn vướng hơn 500 vụ kiện và phải bồi thường 13 triệu USD liên quan đến vụ gian lận chứng khoán năm 2017.

Khoảnh khắc đời thường hiện tại của Triệu Vy được fan chụp lại, khác xa hình ảnh rạng rỡ trước đây Ảnh: Kbizoom

Những khó khăn tài chính kéo dài khiến tài sản của Triệu Vy gần như cạn kiệt. Nhiều cổ phần và bất động sản của cô bị tòa án phong tỏa. Căn biệt thự tại Hồng Kông từng là nơi ở của vợ chồng cô cũng đã bị đem ra đấu giá để trả nợ. Hiện tại, nữ diễn viên chỉ còn duy trì một văn phòng nhỏ tại Thượng Hải, phản ánh rõ tình trạng khó khăn mà cô đang phải trải qua.