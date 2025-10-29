Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

'Đội trưởng Mỹ' Chris Evans và vợ kém 16 tuổi đón con đầu lòng

Thanh Chi
Thanh Chi
29/10/2025 09:50 GMT+7

People đưa tin hôm 28.10 (giờ địa phương), tài tử Chris Evans và vợ Alba Baptista vừa đón con đầu lòng vào cuối tuần trước. Kể từ khi kết hôn, cặp đôi vẫn luôn giữ kín thông tin về cuộc sống riêng tư.

'Đội trưởng Mỹ' Chris Evans và vợ kém 16 tuổi đón con đầu lòng - Ảnh 1.

Chris Evans và Alba Baptista vừa đón con đầu lòng

ẢNH: AFP

Tạp chí Mỹ tiết lộ vợ chồng Chris Evans - Alba Baptista chào đón đứa con đầu lòng vào ngày 24.10 vừa qua ở Massachusetts (Mỹ). Một nguồn tin thân cận tiết lộ em bé vừa chào đời được đặt tên Alma Grace Baptista Evans. Người này nói thêm: "Cặp đôi đang tận hưởng sự riêng tư và những ngày đầu tiên thật đặc biệt này của gia đình nhỏ có nhóc tì vừa chào đời". Trong khi đó, TMZ tiết lộ con của cặp đôi này là một bé gái.

Hiện tài tử Captain America và vợ vẫn chưa chia sẻ về tin vui.

Hôn nhân kín tiếng của Chris Evans

'Đội trưởng Mỹ' Chris Evans và vợ kém 16 tuổi đón con đầu lòng - Ảnh 2.

Tài tử 8X và vợ giữ cuộc sống hôn nhân tránh xa sự chú ý của truyền thông

ẢNH: INSTAGRAM NV

Chris Evans (44 tuổi) và Alba Baptista (28 tuổi) vốn giữ kín cuộc sống riêng trước truyền thông. Cặp đôi âm thầm hẹn hò một thời gian trước khi mối quan hệ của họ được truyền thông hé lộ vào năm 2022. Nguồn tin của People hé lộ ngôi sao 8X thực sự nghiêm túc sau lần đầu gặp gỡ nữ diễn viên sinh năm 1997 ở châu Âu và tin chắc rằng đó là "một nửa" của đời mình. Người này hé lộ: "Chris đã sẵn sàng ổn định cuộc sống được một thời gian rồi. Anh ấy nóng lòng muốn lập gia đình và chỉ đang chờ đợi một cô gái phù hợp thôi".

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Knot, Chris Evans từng tiết lộ anh đã cầu hôn vợ bằng tiếng Bồ Đào Nha và đã tập luyện cả tuần để có thể ngỏ lời với nữ diễn viên kém 16 tuổi. Ngôi sao loạt phim Avengers và người đẹp Bồ Đào Nha tổ chức đám cưới riêng tư vào tháng 9.2023. Họ hiếm chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, người hâm mộ chỉ có cái nhìn thoáng qua về mối quan hệ của cặp đôi thông qua một số bức ảnh đời thường được chính chủ đăng trên mạng xã hội.

'Đội trưởng Mỹ' Chris Evans và vợ kém 16 tuổi đón con đầu lòng - Ảnh 3.

Cặp đôi thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh đời thường lên mạng xã hội

ẢNH: INSTAGRAM NV

Hồi 2022, Chris Evans từng chia sẻ với People về mong muốn lập gia đình, có con nhưng không hề nhắc đến "nửa kia". Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh năm 2022 bày tỏ: "Đó chính xác là những gì tôi mong muốn: có vợ, có con, xây dựng một gia đình… Khi bạn đọc về hầu hết những nghệ sĩ giỏi nhất, dù là diễn viên, họa sĩ, nhà văn, hầu hết họ đều thừa nhận rằng điều họ tự hào nhất không phải là tác phẩm họ tạo ra, mà là về các mối quan hệ; gia đình họ xây dựng, tình yêu họ tìm thấy, tình yêu họ chia sẻ".

Trò chuyện với Access Hollywood tại buổi ra mắt bộ phim Red One hồi tháng 11.2024, Chris Evans được hỏi liệu anh có nghĩ một ngày nào đó sẽ trở thành một ông bố "siêu anh hùng" như bạn diễn The Rock không. Tài tử trả lời: "Tôi hy vọng là vậy, chắc chắn rồi. Danh xưng 'bố' nghe thật thú vị".

'Đội trưởng Mỹ' Chris Evans và vợ kém 16 tuổi đón con đầu lòng - Ảnh 4.

Vợ chồng Chris Evans - Alba Baptista tại một sự kiện hồi 2024

ẢNH: AFP

Chris Evans sinh năm 1981, bắt đầu gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1990. Anh ghi dấu ấn qua: Fantastic Four, Snowpiercer, Before We Go, Knives Out… Đặc biệt, tài tử nổi đình đám toàn cầu khi hóa thân thành Steve Rogers/Captain America trong loạt "bom tấn" Marvel: Captain America: The First Avenger (2011), The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019)… Sau khi cởi bỏ lớp áo giáp của Đội trưởng Mỹ, Chris Evans tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất qua nhiều dự án: The Gray Man, Ghosted, Red One, Pain Hustlers, Honey Don't!, Materialists…

"Nửa kia" của Chris Evans sinh năm 1997, là một diễn viên trẻ người Bồ Đào Nha. Alba Baptista đã hoạt động nghệ thuật được hơn 10 năm, góp mặt trong các bộ phim: Fatima, Mrs. Harris Goes to Paris, Warrior Nun, Amelia's Children, Borderline…

