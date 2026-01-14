Lưu Gia Linh thừa nhận chưa từng có vai diễn mang tính biểu tượng

Ngày 13.1, trong một chương trình podcast do "hot girl trà sữa" Chương Trạch Thiên dẫn dắt, nữ diễn viên Lưu Gia Linh đã có những chia sẻ hiếm hoi và đầy thành thật về sự nghiệp của mình. "Tôi thực sự không có một tác phẩm đại diện thật sự xứng đáng, điều đó khiến tôi rất tiếc nuối", lời bộc bạch thẳng thắn đến mức gần như tự phơi bày điểm yếu của bản thân đã lập tức thu hút sự chú ý, theo Sohu.

Góc nhìn thẳng thắn về giá trị sự nghiệp của Lưu Gia Linh

Trước ống kính, Lưu Gia Linh cho rằng sự tiếc nuối phần nào đến từ yếu tố vận may. Những chia sẻ này vô tình khiến khán giả liên tưởng đến người chồng nổi tiếng của cô là Lương Triều Vỹ - một tượng đài của điện ảnh Hồng Kông nói riêng và Hoa ngữ nói chung.

Lưu Gia Linh trong buổi trò chuyện trên podcast của MC Chương Trạch Thiên - nơi nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ nỗi tiếc nuối về sự nghiệp Ảnh: Sohu

Nữ diễn viên nói rằng ông xã luôn có được những cơ hội tốt nhất, được hợp tác với các đạo diễn hàng đầu và những kịch bản xuất sắc, trong khi bản thân cô dường như chưa từng gặp được may mắn tương tự. Trong lời nói ấy vừa có sự chấp nhận bình thản, vừa thấp thoáng cảm giác so sánh khó gọi tên.

Thoạt nghe, việc một nữ diễn viên từng giành giải Ảnh hậu Kim Tượng với bộ phim Địch Nhân Kiệt: Thông thiên đế quốc, lại hoạt động bền bỉ suốt nhiều thập kỷ trong làng giải trí, thừa nhận không có tác phẩm tiêu biểu thực sự khiến không ít người bất ngờ. Tuy nhiên, khi suy ngẫm kỹ hơn, nhiều khán giả lại cho rằng họ có thể thấu hiểu. Trong mắt công chúng, Lưu Gia Linh thường được nhắc đến nhiều hơn với những danh xưng như vợ của Lương Triều Vỹ, "chị đại" làng giải trí Hồng Kông hay hình ảnh mạnh mẽ trên các chương trình giải trí. So với những vai diễn đã trở thành kinh điển gắn liền với tên tuổi Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh dường như thiếu một nhân vật mang tính biểu tượng đủ để khiến khán giả lập tức nhớ đến khi nhắc tên cô.

Lưu Gia Linh từng ghi dấu ấn đa dạng qua nhiều bộ phim như Anh hùng xạ điêu (1983), A Phi chính truyện (1990), Nhu đạo Long Hổ bang (2004) Ảnh: Sohu

Tuy vậy, việc quy tất cả cho yếu tố vận may có thực sự công bằng hay không vẫn là câu hỏi gây tranh luận. Ngay sau đó, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng nhìn lại các vai diễn từng ghi dấu ấn của Lưu Gia Linh. Từ người vợ mạnh mẽ nhưng giàu tình cảm trong Đại nội mật thám 008, nhân vật Ngọc Hoàn kiên cường trong Tự sơ, cho đến hình ảnh cô gái ám ảnh, cực đoan trong Sự hiếu kỳ giết chết mèo, nữ diễn viên từng thể hiện nhiều dạng vai đa dạng, trải dài từ đời thường gai góc đến nội tâm sâu lắng. Vấn đề có lẽ không nằm ở việc thiếu vai diễn đáng nhớ, mà ở chỗ những vai diễn ấy tồn tại rời rạc, chưa được kết nối bởi một tác phẩm đủ sức tạo tiếng vang lớn và trở thành dấu mốc chung trong ký ức đại chúng.

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ là cặp đôi quyền lực hàng đầu của điện ảnh Hoa ngữ Ảnh: Instagram carinalau1208

Từ đây, cuộc thảo luận dần chuyển hướng sang câu hỏi thế nào mới được coi là một tác phẩm tiêu biểu. Đó là thước đo bằng giải thưởng, bằng mức độ phổ biến với công chúng, hay bằng giá trị nghệ thuật và thành công thương mại. Khi đặt cạnh một Lương Triều Vỹ được xem như đỉnh cao khó vượt qua của điện ảnh Hoa ngữ, sự so sánh càng trở nên rõ nét và vô hình trung tạo thành một lớp định kiến bao quanh sự nghiệp của Lưu Gia Linh.

Về phần mình, Lưu Gia Linh lại thể hiện thái độ khá điềm tĩnh. Cô cho rằng điều quan trọng là được làm việc trong niềm vui, nghiêm túc với từng dự án và đạt đến trạng thái mà bản thân mong muốn. Nữ diễn viên cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. MC Chương Trạch Thiên cũng đưa ra một lời nhận xét được nhiều người đồng tình rằng không ai có thể đạt được mọi thứ và việc không chạm tới một số kỳ vọng nhất định vốn là điều rất bình thường.

Ở tuổi ngoài 60, nữ diễn viên vẫn giữ vững vẻ đẹp mặn mà cùng phong thái điềm đạm Ảnh: Instagram carinalau1208

Lưu Gia Linh có thể chưa gặp được kịch bản lý tưởng như mong đợi, nhưng cô đã tạo dựng dấu ấn riêng bằng bản lĩnh, khí chất và khả năng thích nghi mạnh mẽ.