Thành Long quyết tâm vực dậy điện ảnh Hồng Kông

Đã có thời, điện ảnh Hồng Kông được mệnh danh là "Hollywood phương Đông", liên tiếp sản sinh những diễn viên và tác phẩm kinh điển khiến người xem nhớ mãi không quên.

Thành Long và hành trình 'thắp lửa' cho điện ảnh Hồng Kông

Thế nhưng cùng với sự suy thoái của ngành giải trí, phim Hồng Kông không còn giữ được ánh hào quang năm xưa. Dẫu vậy, nhiều ngôi sao gạo cội vẫn đang kiên trì bám trụ, trong đó có siêu sao hành động Thành Long. Từng đưa võ thuật Trung Quốc vang danh toàn cầu, nhưng tiếc rằng không ai có thể tiếp bước ông. Thế nên, ở tuổi xế chiều, Thành Long vẫn chọn "tự mình ra trận".

Quyết tâm lớn nhất của Thành Long ở thời điểm hiện tại là nỗ lực vực dậy điện ảnh Hồng Kông Ảnh: 163

Năm nay 71 tuổi, ông vẫn đảm nhận vai chính trong bộ phim hành động Bổ phong truy ảnh, thử sức với nhiều cảnh quay mạo hiểm khiến người hâm mộ xúc động. Chính sự bền bỉ ấy đã góp phần giúp bộ phim cán mốc doanh thu 112 triệu USD tại thị trường Trung Quốc và trở thành bộ phim ăn khách thứ 3 tại quốc gia tỉ dân trong hè 2025.

Chưa dừng lại ở đó. Năm 2026, Thành Long sẽ có 3 dự án mới lớn lần lượt ra mắt - một con số đáng nể đối với nghệ sĩ ở tuổi U.80.

Ngôi sao hành động 71 tuổi vẫn miệt mài trên phim trường, truyền cảm hứng cho thế hệ làm phim trẻ Ảnh: Instagram jackiechan

Trong nhiều năm qua, Thành Long được xem là một trong những gương mặt có đóng góp nổi bật cho nỗ lực khôi phục sức sống của điện ảnh Hồng Kông. Với vị thế ngôi sao võ thuật quốc tế, ông là "đầu tàu" trong những sáng kiến thúc đẩy vai trò của diễn viên Hồng Kông trong các phim sản xuất tại Trung Quốc đại lục và quốc tế; ông từng vận động, tham gia thành lập các tổ chức, hiệp hội ngành nhằm bảo vệ và phát triển vị thế của diễn viên, đồng thời kêu gọi hợp tác xuyên biên giới để tạo thêm cơ hội cho nghệ sĩ Hồng Kông.

Các phim mới có Thành Long góp mặt thường giúp kích hoạt doanh thu, kéo khán giả trở lại rạp và tạo hiệu ứng truyền thông giúp làm "ấm" lại thị trường giải trí địa phương. Bên cạnh đó, tài tử cũng tích cực xuất hiện tại các sự kiện lớn hay các liên hoan phim quốc tế để quảng bá tài năng trẻ, quảng bá hình ảnh điện ảnh Hồng Kông và thu hút cơ hội hợp tác mới.

Thành Long luôn xuất hiện ở tuyến đầu của các dự án mới, góp phần khôi phục sức sống cho điện ảnh Hồng Kông Ảnh: Instagram jackiechan

Không chỉ hướng đến phát triển tương lai, Thành Long còn tham gia nhiều hoạt động liên quan đến bảo tồn di sản điện ảnh, bao gồm hỗ trợ các chương trình phục chế phim võ thuật kinh điển - một mảnh ghép quan trọng giúp tái kích hoạt sự quan tâm của khán giả toàn cầu đối với di sản điện ảnh khu vực.

Tổng thể những hoạt động này khiến ông trở thành một trong những nhân tố có ảnh hưởng nhất trong hành trình đưa điện ảnh Hồng Kông tìm lại vị thế vang dội từng có.