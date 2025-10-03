Thành Long gây tranh cãi về 'hành vi quấy rối' đồng nghiệp nữ

Tình huống này đã làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về việc đây là hành vi quấy rối của Thành Long hay chỉ là sự tương tác giữa những người bạn, theo Kbizoom ngày 2.10.

Cố tình quấy rối hay chỉ là hiểu lầm?

Trong đoạn clip được quay vào ngày 29.9, Thành Long mặc vest xám ngồi cạnh Dung Tổ Nhi - người diện váy dạ hội trễ vai. Ban đầu, ông đặt tay lên lưng ghế của cô. Sau đó, ông dường như đưa tay lên vai và nhẹ nhàng vỗ vào lưng nữ ca sĩ. Hành động này khiến ông Dương Thụ Thành - Chủ tịch Tập đoàn giải trí Emperor - công ty quản lý của Dung Tổ Nhi, phải lập tức can thiệp và đổi chỗ ngồi cho cô.

Khoảnh khắc gây tranh cãi khi Thành Long đặt tay vỗ lên lưng của nữ ca sĩ Dung Tổ Nhi tại sự kiện ở Macau Ảnh: 8days

Khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng lên án Thành Long, cho rằng hành vi này là không phù hợp: "Đó rõ ràng là quấy rối", "Ngay cả những nữ nghệ sĩ nổi tiếng cũng phải đối diện với những tình huống khó xử thế này"...

Tuy nhiên, một số người khác lại đứng về phía Thành Long, nhận định đây có thể chỉ là một cử chỉ thân mật mang tính bạn bè. Họ cho rằng ông và Dung Tổ Nhi đã quen biết nhiều năm, vì vậy hành động đó không nhất thiết mang hàm ý tiêu cực.

Bức ảnh ban đầu cho thấy Thành Long và Dung Tổ Nhi ngồi cách xa nhau Ảnh: 8days

Phía Dung Tổ Nhi sau đó cũng đã đưa ra phản hồi chính thức, khẳng định Thành Long luôn giữ thái độ lịch sự, tôn trọng với cô. Họ nhấn mạnh mối quan hệ bạn bè lâu năm giữa hai người và kêu gọi công chúng không nên hiểu sai sự việc.

Dù vậy, đoạn video vẫn tiếp tục gây xôn xao, trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Sự việc một lần nữa cho thấy ranh giới mong manh giữa hành vi giao tiếp thân mật và những cử chỉ bị cho là không phù hợp, đặc biệt khi nhân vật liên quan là những gương mặt nổi tiếng trong giới giải trí.