Cuộc sống của ca sĩ Giang Hồng Ngọc ở tuổi 37

Dù có thể “cân” nhiều thể loại âm nhạc nhưng Giang Hồng Ngọc lại lựa chọn theo đuổi dòng nhạc tình ca. Chia sẻ về điều này, nữ ca sĩ 8X nói: “Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi mà có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ có thể thể hiện được nhiều dòng nhạc khác nhau. Nhưng rồi, mỗi người đều cần chọn ra điều mình thích nhất, phù hợp nhất và quan trọng hơn là khán giả thấy mình phù hợp với dòng nhạc đó”.

Không chỉ kể về hành trình định hình phong cách âm nhạc, Giang Hồng Ngọc còn trải lòng về cách giữ gìn cảm xúc trong từng ca khúc cũng như những áp lực phía sau ánh đèn sân khấu

Đến năm 28 tuổi, Giang Hồng Ngọc bắt đầu cảm nhận rõ hơn những trải nghiệm của bản thân. Đặc biệt khi lập gia đình ở tuổi 30, giọng ca 8X nhận ra dòng nhạc tình ca rất cần những trải nghiệm đó bởi “khi hát, tôi thấy đây chính là mình và từ đó tôi quyết định theo đuổi dòng nhạc này đến hiện tại”. Nữ ca sĩ cho biết, dù theo đuổi dòng nhạc trữ tình nhưng vẫn hướng đến cách thể hiện trẻ trung, nhẹ nhàng và giàu cảm xúc để phù hợp với khán giả hiện đại.

Khi được hỏi về cách thể hiện những bản tình ca, đặc biệt là những ca khúc mang màu sắc buồn, nữ ca sĩ thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Tôi không có quan điểm mượn cảm xúc của người khác, vì nếu mượn thì sẽ không thật. Tôi hát bằng con tim, bằng câu chuyện của chính mình thì sẽ dễ chạm đến khán giả hơn. Có thể mỗi người có một cách khác nhau, nhưng tôi đã có đủ trải nghiệm trong cuộc sống nên muốn giữ lại sự chân thật đó”.

Trước câu hỏi liệu có khi nào xúc động đến mức rơi nước mắt khi biểu diễn, nữ ca sĩ cho biết: “Tôi không phải là người giấu cảm xúc giỏi. Khi chạm đúng vào mạch cảm xúc, tôi vẫn rất xúc động và không muốn che giấu điều đó. Tôi muốn khán giả cảm nhận được cảm xúc của người nghệ sĩ chân thật và dạt dào như thế nào”.

Nói về màu sắc âm nhạc của bản thân, cô cho biết: “Khán giả thường nhớ đến tôi với những bản tình ca nhẹ nhàng, thậm chí ưu ái nhận xét rằng âm nhạc của tôi mang lại cảm giác sang trọng. Tôi vẫn đang cố gắng giữ năng lượng trẻ trung nhưng đồng thời duy trì sự nhẹ nhàng, tinh tế đó”.

Cuộc sống của Giang Hồng Ngọc sau khi làm mẹ

Chia sẻ về áp lực phía sau ánh đèn sân khấu, Giang Hồng Ngọc cho biết cô lựa chọn lối sống giản dị để cân bằng: “Tôi không có thói quen tụ tập hay suy nghĩ quá nhiều về việc mình phải làm gì trong showbiz. Điều đó giúp tôi có những khoảng lặng cần thiết, giảm bớt áp lực từ nghề. Áp lực lớn nhất với tôi là khi cảm thấy mình không còn đủ sáng tạo, nhưng tôi tin đó chỉ là cảm giác nhất thời vì đam mê đã trở thành một phần trong mình”.

Ở tuổi 37, dù đã làm mẹ song Giang Hồng Ngọc vẫn tất bật với các dự án âm nhạc. Khi nhắc đến gia đình, nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động: “Từ khi có con, tôi cảm thấy mình có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn. Gia đình và con chính là nguồn năng lượng lớn giúp tôi vượt qua mọi áp lực. Tôi may mắn khi có bố mẹ hỗ trợ chăm sóc con cái, nhờ đó tôi có thể yên tâm khi đi diễn xa và tập trung hoàn toàn cho âm nhạc”.