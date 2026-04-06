Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Cuộc sống của ca sĩ Giang Hồng Ngọc ở tuổi 37

Thạch Anh
06/04/2026 14:20 GMT+7

Tất bật cho vai trò làm mẹ, Giang Hồng Ngọc vẫn duy trì đam mê ca hát. Cô theo đuổi dòng nhạc tình ca vì phù hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại.

Dù có thể “cân” nhiều thể loại âm nhạc nhưng Giang Hồng Ngọc lại lựa chọn theo đuổi dòng nhạc tình ca. Chia sẻ về điều này, nữ ca sĩ 8X nói: “Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi mà có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ có thể thể hiện được nhiều dòng nhạc khác nhau. Nhưng rồi, mỗi người đều cần chọn ra điều mình thích nhất, phù hợp nhất và quan trọng hơn là khán giả thấy mình phù hợp với dòng nhạc đó”.

Cuộc sống của ca sĩ Giang Hồng Ngọc ở tuổi 37 - Ảnh 1.

Không chỉ kể về hành trình định hình phong cách âm nhạc, Giang Hồng Ngọc còn trải lòng về cách giữ gìn cảm xúc trong từng ca khúc cũng như những áp lực phía sau ánh đèn sân khấu

ẢNH: FBNV

Đến năm 28 tuổi, Giang Hồng Ngọc bắt đầu cảm nhận rõ hơn những trải nghiệm của bản thân. Đặc biệt khi lập gia đình ở tuổi 30, giọng ca 8X nhận ra dòng nhạc tình ca rất cần những trải nghiệm đó bởi “khi hát, tôi thấy đây chính là mình và từ đó tôi quyết định theo đuổi dòng nhạc này đến hiện tại”. Nữ ca sĩ cho biết, dù theo đuổi dòng nhạc trữ tình nhưng vẫn hướng đến cách thể hiện trẻ trung, nhẹ nhàng và giàu cảm xúc để phù hợp với khán giả hiện đại.

Khi được hỏi về cách thể hiện những bản tình ca, đặc biệt là những ca khúc mang màu sắc buồn, nữ ca sĩ thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Tôi không có quan điểm mượn cảm xúc của người khác, vì nếu mượn thì sẽ không thật. Tôi hát bằng con tim, bằng câu chuyện của chính mình thì sẽ dễ chạm đến khán giả hơn. Có thể mỗi người có một cách khác nhau, nhưng tôi đã có đủ trải nghiệm trong cuộc sống nên muốn giữ lại sự chân thật đó”.

Trước câu hỏi liệu có khi nào xúc động đến mức rơi nước mắt khi biểu diễn, nữ ca sĩ cho biết: “Tôi không phải là người giấu cảm xúc giỏi. Khi chạm đúng vào mạch cảm xúc, tôi vẫn rất xúc động và không muốn che giấu điều đó. Tôi muốn khán giả cảm nhận được cảm xúc của người nghệ sĩ chân thật và dạt dào như thế nào”.

Cuộc sống của ca sĩ Giang Hồng Ngọc ở tuổi 37 - Ảnh 2.

Giang Hồng Ngọc gây chú ý khi góp mặt trong Chuyện tối cùng sao lên sóng trên THVL1

ẢNH: NSX

Nói về màu sắc âm nhạc của bản thân, cô cho biết: “Khán giả thường nhớ đến tôi với những bản tình ca nhẹ nhàng, thậm chí ưu ái nhận xét rằng âm nhạc của tôi mang lại cảm giác sang trọng. Tôi vẫn đang cố gắng giữ năng lượng trẻ trung nhưng đồng thời duy trì sự nhẹ nhàng, tinh tế đó”.

Cuộc sống của Giang Hồng Ngọc sau khi làm mẹ

Chia sẻ về áp lực phía sau ánh đèn sân khấu, Giang Hồng Ngọc cho biết cô lựa chọn lối sống giản dị để cân bằng: “Tôi không có thói quen tụ tập hay suy nghĩ quá nhiều về việc mình phải làm gì trong showbiz. Điều đó giúp tôi có những khoảng lặng cần thiết, giảm bớt áp lực từ nghề. Áp lực lớn nhất với tôi là khi cảm thấy mình không còn đủ sáng tạo, nhưng tôi tin đó chỉ là cảm giác nhất thời vì đam mê đã trở thành một phần trong mình”.

Ở tuổi 37, dù đã làm mẹ song Giang Hồng Ngọc vẫn tất bật với các dự án âm nhạc. Khi nhắc đến gia đình, nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động: “Từ khi có con, tôi cảm thấy mình có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn. Gia đình và con chính là nguồn năng lượng lớn giúp tôi vượt qua mọi áp lực. Tôi may mắn khi có bố mẹ hỗ trợ chăm sóc con cái, nhờ đó tôi có thể yên tâm khi đi diễn xa và tập trung hoàn toàn cho âm nhạc”.

Giang Hồng Ngọc: Tôi mạnh mẽ đủ rồi, giờ phải 'xả' thôi

Trong 'Chuyện tối cùng sao', Giang Hồng Ngọc có những phút trải lòng về chặng đường ca hát, đồng thời tiết lộ về cuộc sống hiện tại sau những thăng trầm.

Khám phá thêm chủ đề

giang hồng ngọc Ca sĩ Giang Hồng Ngọc Tình ca Chuyện tối cùng sao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận