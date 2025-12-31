Điều tiếc nuối của diễn viên Tuyền Mập

Ngoài diễn xuất, Tuyền Mập còn gây ấn tượng bởi khả năng ca hát, dù không được đào tạo qua trường lớp ở lĩnh vực này Ảnh: FBNV

Không chỉ là chinh phục người xem qua những vai diễn chân thật, Tuyền Mập còn để lại dấu ấn trong lòng khán giả trong lĩnh vực ca hát, đặc biệt là ca cổ, cải lương. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của nữ diễn viên trong sự nghiệp nghệ thuật đó là đăng ký tham gia chương trình về ca hát, dù đây không phải là sở trường của cô mà chỉ đơn thuần là sở thích cá nhân.

Tuy không được đào tạo bài bản mà chỉ hát bằng bản năng, cảm xúc nhưng diễn viên Tuyền Mập vẫn chạm đến trái tim của khán giả. Bởi trong nghệ thuật, ngoài việc đào tạo trường lớp thì còn có yếu tố nghề dạy nghề, nhất là khi có những câu ca, bài hát, điệu lý ăn sâu vào trong tiềm thức của diễn viên Đất rừng phương Nam từ nhỏ. Chính điều đó giúp nữ diễn viên truyền tải cảm xúc qua từng bài hát.

Đặc biệt, bà ngoại của diễn viên Tuyền Mập cũng rất yêu thích loại hình nghệ thuật này. Điều tiếc nuối là khi nữ diễn viên mới vào nghề, cô chưa có nhiều cơ hội xuất hiện trên sân khấu cũng như chưa có dịp để dắt bà đi xem mình biểu diễn. Đến khi bà không còn nữa, Tuyền Mập mới dần có cơ hội cọ xát với ca cổ, cải lương. Vì vậy, sâu bên trong diễn viên Tuyền Mập luôn tự nhủ rằng: “Ngoại ơi, con đã làm được rồi” và thầm mong bà sẽ nghe thấy.

Tuyền Mập từng tự ti về ngoại hình khi mới vào nghề Ảnh: FBNV

Áp lực của Tuyền Mập khi làm nghề

Nói về áp lực trong showbiz, Tuyền Mập thẳng thắn nhìn nhận rằng ngoại hình là một hạn chế lớn với người mẫu hay ca sĩ, bởi họ là tâm điểm của sân khấu, của ánh nhìn. Nhưng với diễn xuất thì khác. Theo cô, diễn viên tái hiện cuộc sống đời thường, mà đời thường thì muôn hình vạn trạng, cao, thấp, mập, ốm.

Khi bước vào nghề, diễn viên Tuyền Mập từng tự ti rất nhiều về ngoại hình vì chưa đủ nhận thức để phân biệt đâu là ưu điểm, đâu là khuyết điểm của bản thân. Chỉ đến khi được khán giả đón nhận, được giao những vai diễn phù hợp và khai thác triệt để, nữ diễn viên mới nhận ra rằng điều từng khiến mình mặc cảm lại chính là ưu điểm của hiện tại và tương lai.

Tuy nhiên, trong ưu điểm ấy vẫn tồn tại một yếu điểm mà chị luôn ý thức rõ, đó là sức khỏe. Với một cơ thể mập mạp, dù có chế độ tập luyện và sinh hoạt lành mạnh, thì việc không ở mức cân nặng “bình thường” cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Nữ diễn viên tâm sự: “Cho dù tôi có chế độ tập luyện, ăn uống sinh hoạt lành mạnh nhưng mức cân khác thường thì cũng đã không khỏe. Thế nhưng, tôi tìm cách duy trì sức khỏe và đó là điều quan trọng nhất”.