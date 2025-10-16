Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Lý do Đinh Tiến Đạt trở lại showbiz

Thạch Anh
Thạch Anh
16/10/2025 21:41 GMT+7

Sau 'Bỏ bàn tay đó ra' và 'Chia tay rồi mới biết', Đinh Tiến Đạt tiếp tục trình làng phiên bản mới của 'Chí Phèo' - ca khúc từng gây chú ý cách đây gần 20 năm.

So với phiên bản ra mắt năm 2006, Chí Phèo được Đinh Tiến Đạt làm mới với phong cách phóng khoáng, thể hiện tinh thần bứt phá để tái sinh. Mượn hình tượng trong tác phẩm của nhà văn Nam Cao, nam rapper khắc họa tiếng lòng của những con người lạc lối giữa định kiến, bị ruồng bỏ nhưng vẫn khát khao được yêu thương.

Lý do Đinh Tiến Đạt trở lại showbiz - Ảnh 1.

Đinh Tiến Đạt mang đến phiên bản mới cho Chí Phèo

ẢNH: NVCC

Ca khúc không chỉ là câu chuyện của Chí Phèo trong văn học mà còn là ẩn dụ cho thế hệ hiện đại - những người đang vật lộn với quá khứ, lỗi lầm và khát vọng được thấu hiểu. Với bản phối rock - rap kết hợp cùng ban nhạc, bài hát đặt ra một vấn đề nhân sinh: Con người mất đi bản ngã giữa định kiến và áp lực xã hội.

“Hai mươi năm trước, tôi dồn hết bức bối vào từng lời rap, còn hôm nay, với chặng đường đã qua, phiên bản 2025 là lời tự sự từ một người đàn ông trưởng thành nhưng vẫn giữ ngọn lửa khát khao và đã học được cách biến tổn thương thành sức mạnh để sống trọn vẹn hơn”, Đinh Tiến Đạt chia sẻ.

Sự trở lại của Đinh Tiến Đạt

Với nhiều người, dự án âm nhạc này không chỉ là việc làm mới một ca khúc từng được khán giả yêu mến, mà còn ẩn dụ cho chính sự hồi sinh của Đinh Tiến Đạt trong nghệ thuật sau một thời gian dài rời xa sân khấu. Trong lần trở lại âm nhạc này, nam rapper mang tâm thế cởi mở, muốn thể hiện một phiên bản chín muồi hơn. “Anh tài” 8X cho biết bản thân cũng đang viết lại hành trình của mình bằng âm nhạc, bằng sự thấu hiểu sau 30 năm.

Lý do Đinh Tiến Đạt trở lại showbiz - Ảnh 2.

Nam rapper tích cực trở lại thị trường giải trí sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai

ẢNH: NVCC

Trong hành trình hoạt động nghệ thuật, Đinh Tiến Đạt từng có giai đoạn im ắng vì thấy mình cần được nghỉ ngơi khi không thể làm được gì mới hơn. Giai đoạn đó, nam rapper tập trung cho công việc kinh doanh, không có ý tưởng về âm nhạc. Song sau khi tham gia show truyền hình Anh trai vượt ngàn chông gai, anh tích cực ra mắt các dự án mới, tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình.

Về lý do, Đinh Tiến Đạt cho biết hành trình tham gia show thực tế giúp anh có dịp gặp gỡ những người cùng đam mê âm nhạc. Chính tình cảm của các đồng nghiệp thôi thúc rapper 8X trở lại với nghề. Bên cạnh đó, sự động viên, hỗ trợ của người bạn đời trở thành nguồn động lực để Đinh Tiến Đạt tái xuất thị trường giải trí.

Khám phá thêm chủ đề

