Đời nghệ sĩ

Bùi Công Nam, Duy Khánh... sau cơn sốt 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Lạc Xuân
Lạc Xuân
29/09/2025 21:38 GMT+7

Sau 'Anh trai vượt ngàn chông gai', dàn nghệ sĩ trong nhóm Nhà xương rồng gồm Duy Khánh, Bùi Công Nam, Thanh Duy và Thiên Minh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Sắp tới, nhóm sẽ tổ chức fan meeting tại Hàn Quốc vào tháng 11 tới.

Bùi Công Nam, Duy Khánh... sau cơn sốt 'Anh trai vượt ngàn chông gai' - Ảnh 1.

Các thành viên trong nhóm Nhà xương rồng tổ chức fan meeting tại Hàn Quốc

ẢNH: NVCC

Mới đây, các thành viên của Nhà xương rồng như Thanh Duy, Thiên Minh, Bùi Công NamDuy Khánh đã cùng công bố sự kiện "Nhà xương rồng fan meeting in Seoul 2025", sẽ diễn ra vào ngày 11.11 tại Yonsei University - Main Auditorium (Hàn Quốc). Đây là lần đầu tiên nhóm tổ chức fan meeting tại nước ngoài sau khi bước ra từ Anh trai vượt ngàn chông gai, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp và hành trình gắn kết cùng cộng đồng người hâm mộ quốc tế.

Sau hơn một năm kể từ "cơn sốt" show thực tế, các nghệ sĩ trong nhóm Nhà xương rồng vẫn duy trì hoạt động tích cực, đồng hành cùng nhau cả trong cuộc sống và nhiều sân khấu lớn nhỏ. Với 4 màu sắc và cá tính âm nhạc riêng biệt, Bùi Công Nam, Thanh Duy, Duy Khánh và Thiên Minh đã cùng mang đến những trải nghiệm âm nhạc đáng nhớ cho khán giả.

Những cột mốc của Nhà xương rồng từ sau chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Từ năm 2024 đến nay, nhóm đã ghi dấu ấn với ba đêm nhạc gồm Xương rồng - nở hoa (27.4, TP.HCM), Xương rồng - một nhà (22.6, Hà Nội) và Xương rồng - nở hoa: In The Safe Zone (16.8, TP.HCM). Cả ba sự kiện đều “cháy vé” ngay khi mở bán, minh chứng cho sức hút cùng tình cảm đặc biệt mà khán giả dành cho nhóm nam nghệ sĩ.

Giữa lịch trình cá nhân dày đặc ở những lĩnh vực tưởng như riêng biệt, họ luôn tìm được những giao điểm để ủng hộ và đồng hành cùng những người anh em thân thiết. Sự hiện diện của các thành viên trong mỗi sự kiện quan trọng của từng cá nhân cho thấy sự gắn kết bền chặt của Nhà xương rồng.

Bùi Công Nam, Duy Khánh... sau cơn sốt 'Anh trai vượt ngàn chông gai' - Ảnh 2.

Vượt khỏi khuôn khổ chương trình, các nghệ sĩ vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau

ẢNH: NVCC

Sau hành trình ghi dấu tại Việt Nam, các nam nghệ sĩ của nhóm mong muốn mang âm nhạc và nguồn năng lượng tích cực vượt khỏi biên giới, với điểm đến đầu tiên là Seoul, Hàn Quốc. Đây không chỉ là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của các thành viên mà còn cho thấy tiềm năng mở rộng của nghệ sĩ Việt Nam tại thị trường quốc tế.

Khám phá thêm chủ đề

