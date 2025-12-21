Tuyền Mập tiết lộ chuyện dạy con khi sống xa chồng suốt 10 năm

Tuyền Mập vào vai Hiền Chi trong Tổ phản hồi 404, lên sóng trên VTV9 Ảnh: ĐPCC

Trong phim Tổ phản hồi 404, diễn viên Tuyền Mập vào vai Hiền Chi - một nhân viên kế toán. Tuy nhiên vì làm sếp không vui, cô bị chuyển sang tổ hành chính, hỗ trợ phản hồi khách hàng. Tại đây, Hiền Chi được xem là “linh hồn giải trí”, thỉnh thoảng lại nói lời tiên tri trúng phóc khiến cả phòng sợ hãi. Với kinh nghiệm diễn xuất, Tuyền Mập hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây hài hước qua những mảng miếng được lồng ghép trong phim.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Tuyền Mập cho rằng bản thân mình may mắn vì được thử sức với rất nhiều dạng vai khác nhau, từ bi hài đến cá tính. Với diễn viên 8X, mỗi vai diễn đều là một mảnh ghép trong hành trình làm nghề của cô. Điều mà sao phim Đất rừng phương Nam quan tâm nhất không phải là bản thân đã đóng bao nhiêu vai, mà là khán giả công nhận mình qua những nhân vật đó như thế nào.

Tuyền Mập từng tự ti về ngoại hình khi mới vào nghề, mong muốn được đảm nhiệm vai đào thương Ảnh: ĐPCC

Với diễn viên 8X, sự ghi nhận của người xem chính là thước đo rõ ràng và công bằng nhất cho giá trị của một diễn viên. Và thực tế không thể phủ nhận rằng, ngoại hình đã góp phần không nhỏ trong việc định hình hình ảnh Tuyền Mập trên màn ảnh. Dù vậy, sâu bên trong, diễn viên phim Tháng năm rực rỡ vẫn luôn mong có cơ hội được trải nghiệm những vai diễn mới lạ, chẳng hạn như đào thương.

Bởi trong cuộc đời làm nghệ thuật, có những giai đoạn nghệ sĩ dễ rơi vào cảm giác nhàm chán, đơn điệu, diễn mãi một kiểu đến mức mọi thứ trở thành thói quen được “lập trình sẵn”. Do đó, nữ diễn viên mong muốn được khám phá những góc khuất khác của bản thân, những mảng cảm xúc chưa từng chạm tới.

Tuyền Mập tự nhủ biết đâu đó lại là một khía cạnh mà chính cô cũng chưa từng nhận ra. Cô bộc bạch: “Sẽ có một ngày nào đó, tôi được thể hiện một vai đào thương và khán giả xem sẽ không còn để tâm đến ngoại hình mà cảm nhận được đây là một người phụ nữ đáng thương, mỏng manh và cần được che chở”.

Tuyền Mập nỗ lực cân bằng thời gian cho công việc và chăm sóc gia đình Ảnh: ĐPCC

Tuyền Mập sau ánh đèn sân khấu

Vừa là một diễn viên, vừa là một người mẹ trong gia đình, Tuyền Mập bày tỏ sự biết ơn khi có được sự hỗ trợ lớn từ cha mẹ ruột. Từ khi con chào đời, ông bà ngoại đã thay nữ diễn viên và chồng chăm sóc bé trong những lúc cô bận rộn đi làm, còn chồng lại ở xa. Với Tuyền Mập, đó là sự hỗ trợ an toàn và quý giá nhất, hơn bất kỳ dịch vụ cao cấp nào. Bởi không gì có thể thay thế được tình cảm, sự âu yếm và chăm sóc tận tâm của gia đình dành cho con trẻ.

Dù công việc bận rộn nhưng diễn viên Tuyền Mập luôn cố gắng về nhà ngủ cùng con mỗi đêm, để giữ hơi ấm, giữ sợi dây gắn kết tình cảm. Sao phim Tháng năm rực rỡ tin rằng sự hiện diện của cha mẹ trong quãng thời gian đầu đời ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tâm lý của trẻ.

Cách diễn viên Tuyền Mập dạy con cũng thay đổi theo từng độ tuổi. Khi bé còn nhỏ, chị có thể răn đe để con hiểu đúng sai, nhưng khi con lớn hơn, biết cảm nhận cảm xúc, chị chọn cách trò chuyện, chia sẻ như hai người bạn. Với diễn viên Tuyền Mập, yêu thương con không phải là bao bọc quá mức, mà là cho con trải nghiệm, học cách quan tâm và chăm sóc người khác, đặc biệt là người già trong gia đình.