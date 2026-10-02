Cuộc sống của ca sĩ Hồng Phượng ở tuổi 38

Ca sĩ Hồng Phượng là cháu của cố NSƯT Vũ Linh, trưởng thành trong gia đình có truyền thống cải lương, nữ ca sĩ cho biết cô luôn ý thức về con đường mình đã lựa chọn.

Ở tuổi 38, bên cạnh hoạt động ca hát, Hồng Phượng còn dành thời gian kinh doanh quán ăn và chăm sóc gia đình. Nữ ca sĩ cho biết cuộc sống hiện tại xoay quanh những công việc quen thuộc. "Hồi xưa tôi thích đọc truyện, đọc sách nhưng bây giờ những lúc rảnh, tôi chủ yếu ở bên gia đình. Sau này, tôi mở quán ăn nên cũng bận rộn với công việc kinh doanh, rồi đi hát nếu có show và thực hiện các sản phẩm nghệ thuật để đăng tải trên YouTube", Hồng Phượng chia sẻ.

Chia sẻ thêm về đêm diễn Mẹ sinh - nghề chọn, nữ ca sĩ cho biết cô mong muốn có thêm những chương trình riêng để gặp gỡ, giao lưu và tri ân khán giả. Sau Ơn đời - ơn người, đây là dịp để cô tiếp tục kết nối với những người đã yêu thương, ủng hộ mình.

Hồng Phượng trình diễn cùng các khách mời trong đêm diễn Mẹ sinh - nghề chọn Ảnh: DIỆU TÚ

Giải thích về lý do tổ chức đêm diễn, Hồng Phượng cho biết: "Tôi may mắn được mẹ sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Đó cũng là cái duyên, là sự sắp đặt của số phận khi mình được Tổ nghiệp chọn. Đặc biệt, ngày sinh âm lịch của tôi trùng với ngày giỗ Tổ nghề sân khấu nên tôi thấy tên Mẹ sinh - nghề chọn rất phù hợp với chủ đề chương trình".

Trước xu hướng nhiều ca sĩ liên tục ra mắt MV, thử nghiệm thể loại âm nhạc mới để tiếp cận khán giả, Hồng Phượng cho biết cô chọn cách phát triển từng bước, dựa trên khả năng của bản thân. "Tôi không muốn đi nhanh hay chạy theo số đông. Nếu muốn phát triển bản thân, tôi sẽ lựa chọn rèn luyện những gì mình cảm thấy cần thiết. Những gì cố gắng làm, tôi luôn muốn thực hiện bằng tất cả sức lực của mình. Có thể chưa phải là tốt nhất nhưng chắc chắn đó là sự cố gắng lớn nhất", nữ ca sĩ bày tỏ.

Hồng Phượng cũng mong muốn mở rộng lượng khán giả, song không vì thế mà thử sức với những gì vượt quá khả năng. Hiện cô nhận được sự yêu mến từ khán giả cải lương, ca nhạc và cả những người yêu thích dòng nhạc trẻ trung, có phần phá cách mà cô theo đuổi.

Theo nữ ca sĩ, việc nghệ sĩ bất ngờ nổi tiếng nhờ một ca khúc hay sản phẩm trên mạng xã hội không phải điều mới mẻ. Tuy nhiên, để duy trì sức hút, người làm nghệ thuật cần có tài năng và liên tục trau dồi. "Có những người được khán giả biết đến chỉ nhờ một bài hát. Nhưng để đi đường dài lại là câu chuyện khác. Nếu thật sự có tài năng, có ê kíp phù hợp và tiếp tục mang đến những sản phẩm được khán giả yêu thích thì mới có thể duy trì sự nghiệp", Hồng Phượng chia sẻ.

Hồng Phượng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật bên cạnh công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình Ảnh: DIỆU TÚ

Hồng Phượng tôn trọng lựa chọn của con gái

Bên cạnh công việc, Hồng Phượng cũng dành sự quan tâm cho con gái. Nữ ca sĩ cho biết bé có năng khiếu và yêu thích ca hát, thậm chí thuộc nhiều bài hát của mẹ. Tuy nhiên, cô không có ý định định hướng con theo nghệ thuật.

"Tôi không định hướng con theo nghề, giống như ngày trước mẹ và gia đình cũng không ép buộc tôi. Nghệ thuật phải có năng khiếu, sở thích và đam mê. Nếu con thích thì tôi tạo điều kiện để bé tham gia, còn tương lai có theo nghề hay không là lựa chọn của con", Hồng Phượng nói.

Khi thực hiện các sản phẩm nghệ thuật có sự tham gia của con gái, cô luôn yêu cầu bé nghiêm túc và có trách nhiệm. Với Hồng Phượng, những sản phẩm này trước hết là cách lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ của con, thay vì đặt ra kỳ vọng về con đường sự nghiệp sau này.

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận có những lo lắng về môi trường nghệ thuật nếu con gái quyết định nối nghiệp. Dẫu vậy, nếu bé thực sự có đam mê và cơ hội phát triển, cô cùng gia đình sẽ sẵn sàng hỗ trợ.