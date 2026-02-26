Cuộc sống của ca sĩ Việt lấy chồng Malaysia giờ ra sao?

Trước khi giành danh hiệu quán quân Hãy nghe tôi hát 2020, con đường âm nhạc của Tuyết Mai không hề bằng phẳng. Cô kể bản thân từng tham gia nhiều cuộc thi, nhưng phần lớn chỉ dừng lại ở giải ba, giải tư. Những lần “thiếu một chút” ấy không mang lại sự viên mãn, nhưng lại trở thành nơi rèn luyện bản lĩnh và kỹ thuật cho nữ ca sĩ.

Tuyết Mai từng có quãng thời gian sinh sống ở Malaysia, trước khi về Việt Nam tiếp tục với các hoạt động nghệ thuật Ảnh: NSX

Sau chiến thắng năm 2020, tưởng chừng sự nghiệp sẽ bước sang trang mới đầy bứt phá. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại trải qua một khoảng lặng khi tạm ngưng hoạt động để sinh con. Chỉ vài tháng sau khi đón thêm thành viên mới, cô quay lại đường đua âm nhạc và giành quán quân chương trình Đấu trường ngôi sao cùng ca sĩ Xuân Nghi rồi tiếp tục đạt thành tích cao tại Tỏa sáng sao đôi.

Bên cạnh âm nhạc, Tuyết Mai còn chia sẻ nhiều kỷ niệm về những mùa tết bận rộn. Là ca sĩ, cô hiếm khi có trọn vẹn thời gian nghỉ lễ. Có năm chỉ ở nhà mùng 1 và mùng 2, mùng 3 lại tiếp tục lên đường biểu diễn phục vụ khán giả. Tuy nhiên, điều khiến cô hạnh phúc nhất là sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. Ba mẹ và các con thường xuyên đồng hành trong các chuyến đi diễn, trở thành hậu phương vững chắc.

Với Tuyết Mai, được đưa người thân theo trên hành trình nghệ thuật là niềm tự hào lớn, bởi không phải ai cũng may mắn có được sự ủng hộ trọn vẹn như vậy. Ở phía sau ánh đèn sân khấu, cô là phụ nữ của gia đình. Cô nói bản thân yêu thích việc chăm lo nhà cửa, chu toàn mọi thứ để giữ gìn sự sum vầy.

Tuyết Mai cùng con gái góp mặt trong chương trình Điều con muốn nói, lên sóng trên VTV9 Ảnh: NSX

Con gái nói gì về ca sĩ Tuyết Mai?

Vì mẹ vốn là nghệ sĩ nên âm nhạc đến với JoJo - con gái Tuyết Mai như một phần tự nhiên của cuộc sống. Năm 3 tuổi, bé đã theo quán quân Hãy nghe tôi hát vào phòng thu. Dù khi ấy chưa thuộc trọn vẹn lời nhưng JoJo đã có thể hát trôi chảy, lên đúng tông và cảm nhịp khá tốt. Với Tuyết Mai, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy con gái mình có năng khiếu về cả ngôn ngữ lẫn âm nhạc. Tuy nhiên, nữ ca sĩ tiết lộ việc cho con thu âm, quay MV thời điểm đó chủ yếu để lưu giữ kỷ niệm, chứ không đặt nặng chuyện định hướng hay thành tích.

Hiện tại, Tuyết Mai sống cùng 2 con tại Việt Nam, trong khi ba của JoJo sống và làm việc tại Malaysia. Chính vì khoảng cách địa lý và công việc khiến gia đình không thể thường xuyên sum họp, các con của nữ ca sĩ chỉ có thể gặp ba vào những dịp nghỉ hè. Trong mắt ca sĩ Tuyết Mai, con gái là một cô bé tâm lý, hiểu chuyện. Quán quân Hãy nghe tôi hát cho biết cô luôn coi con như một người bạn đồng hành. Tuyết Mai muốn con gái JoJo nhìn thấy sự vất vả trong công việc nghệ thuật, hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng.

Trong chương trình Điều con muốn nói, JoJo bày tỏ mong muốn được ở gần ba nhiều hơn. Tuyết Mai cho biết đó là vấn đề của người lớn, phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Dù vậy, nữ ca sĩ cho biết con vẫn nói chuyện với ba mỗi ngày. “Mỗi ngày, ba mẹ con tôi đều nói lời yêu thương nhau. Đối với tôi, cuộc sống không có gì khó khăn cả vì mình luôn có tình yêu. Khi chăm sóc hai con, đó là một điều tuyệt vời và tôi tận hưởng với điều đó”, nữ ca sĩ xúc động.