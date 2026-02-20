Đỗ Nhật Hoàng 'Mưa đỏ' nói về tin đồn ghen tị với Steven Nguyễn

* Sau một năm hoạt động nghệ thuật sôi nổi, tết của Đỗ Nhật Hoàng sẽ như thế nào?

- Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng: Tưng bừng hơn là chắc chắn rồi. Nhưng cũng có một điều là tôi sẽ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Bình thường một năm tôi sẽ về nhà khoảng 2 - 3 lần. Nhưng vì lịch trình năm nay khá nhiều biến động, không lường trước nên tôi chưa về với gia đình lần nào. Vì vậy đợt tết này, tôi chắc chắn sẽ ăn tết tưng bừng.

Đỗ Nhật Hoàng được khán giả yêu mến khi đảm nhận vai Cường trong Mưa đỏ ẢNH: NVCC

Đỗ Nhật Hoàng nói về chuyện lập gia đình

* Thành công như vậy, tiền lì xì dành cho người thân của anh cũng sẽ thay đổi?

- Chắc phải gấp đôi, gấp ba đó (cười). Đối với tôi, lì xì được cho những người thân trong gia đình là một điều gì đó khiến bản thân hãnh diện. Tôi thấy tự hào về bản thân khi có thể lì xì cho tất cả những người thân xung quanh mà không phải lăn tăn, nghĩ ngợi nhiều như trước. Hồi đó giáp tết, tôi phải ngồi tính xem mình có bao nhiêu tiền để lì xì cho phù hợp. Năm nay tôi rất vui vì có thể trực tiếp lì xì cho mọi người mà không cần tính.

* Gia đình, bạn bè phản ứng ra sao trước những cột mốc trong nghề mà anh đạt được trong năm qua?

- Bạn bè xung quanh hay nói đùa rằng may quá vì hồi đó chụp được mấy tấm ảnh dìm của tôi. Tôi cũng giỡn lại rằng tôi của ngày trước với bây giờ khác nhau dữ lắm, có khi đăng lên người ta cũng không nhận ra đâu. May mắn những mối quan hệ tuyệt vời tôi đang có vẫn được giữ vững và phát triển tốt hơn.

Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tưởng tượng nếu một ngày mình nổi tiếng thì mình sẽ phải giữ cái này, cái kia. Nhưng khi đạt được rồi, có rất nhiều thứ thay đổi. Rất khó để tôi dành 100% thời gian thoải mái xả hơi cùng gia đình, hay tự nhiên đi ra hàng quán đùa giỡn với bạn bè như xưa. Tôi nghĩ nó giống như câu nói trong một bộ phim là “sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao”. Bây giờ mọi người biết đến nhiều hơn, tôi phải có trách nhiệm với cái tên của mình, với bộ phim và vai diễn tôi đảm nhận.

* Tết anh có kiêng kỵ với điều gì không?

- Thật ra tôi kiêng những cái mà ba mẹ, ông bà tôi kiêng. Nó là sự truyền đời, như việc tết không được quét nhà, đổ rác. Dù không ai chứng minh nhưng tôi rất tin vào sự chia sẻ của ông bà, cha mẹ.

"Khi nào tôi thấy mình đủ đầy, đủ trưởng thành, đủ tỉnh táo để san sẻ cho người đối diện thì lúc đó tôi mới nghĩ đến", quan điểm của nam diễn viên về hôn nhân ẢNH: NVCC

* Gia đình anh có tạo áp lực hay hỏi về chuyện lập gia đình, kết hôn?

- Từ bà cho tới ba mẹ đều để tôi tự quyết định tất cả mọi thứ. Đối với tôi, chuyện đám cưới là một cái gì đó rất thiêng liêng và vĩ đại. Nó không chỉ dành cho mình mà còn cho đối phương và gia đình hai bên. Khi nào tôi thấy mình đủ đầy, đủ trưởng thành, đủ tỉnh táo để san sẻ cho người đối diện thì lúc đó tôi mới nghĩ đến.

10 năm nữa, chỉ mong mình vẫn được làm nghề

* Trong năm qua anh đã làm gì cho bản thân mình chưa?

- Thật ra tôi chưa mua gì to lớn cho bản thân hết. Nhưng tôi tìm được nhiều cách và phương tiện để khiến mình vui hơn trong cuộc sống. Hồi đó tôi hay đi du lịch mỗi tháng, nhưng giờ lịch trình dày đặc nên không thể. Đôi khi ra ngoài tôi không muốn khán giả nhận ra vì lúc đó mình chưa chỉn chu nhất nên cũng hơi mắc cỡ. Vì vậy, tôi có thú vui là "biến thành người khác" để đi ra ngoài một cách thoải mái và vui vẻ hơn.

Tôi thích lướt mạng xã hội sau khi đi làm về để biết khán giả nói gì về mình. Nếu là những chuyện có thể sửa ngay thì tôi sẽ tìm cách thay đổi, còn nếu liên quan đến nhiều thứ khác trong cuộc sống thì tôi sẽ phân tích để xem vấn đề nằm ở đâu.

Đỗ Nhật Hoàng cố gắng trong từng dự án được tham gia ẢNH: NVCC

* Thành công của Cường trong Mưa đỏ có khiến anh áp lực khi nhận những tác phẩm sau này?

- Thật ra không chỉ vai Cường đâu, từ hồi Ngày xưa có một chuyện tình đã là một áp lực cho tôi rồi. Qua mỗi bộ phim, tôi đều học thêm được một chút. Có lúc tôi tự tin mình đã biết cách xây dựng và sống cùng nhân vật, nhưng khi sang vai mới, cảm giác lại khác khiến tôi lo lắng, không biết mình làm đúng hay sai. Đối với tôi, điện ảnh phải xuất phát từ sự thẩm thấu đời sống nhân vật vào tâm hồn mình. Dù từng rất sợ diễn dở trong dự án lớn, nhưng khi xem lại, tôi biết đây là phim tốt nhất tôi có thể làm được trong quãng thời gian đó. Tôi đã sống chết với nó hết mức có thể rồi.

* Cái khó của một diễn viên mà đóng nhiều phim điện ảnh ăn khách là rất khó để quay lại đóng truyền hình hay web drama. Với Đỗ Nhật Hoàng thì sao?

- Vừa xong Mưa đỏ, tôi đã đóng một phim truyền hình. Vai diễn đó đa sắc màu, từ một cậu bé khờ đến một "ông trùm". Tôi phải loay hoay làm sao để biểu thị được cả hai hình thái dù vui hay buồn, để khán giả thấy được sợi dây liên kết lý do tại sao nhân vật lại giả khờ như vậy. Trộm vía tôi nghĩ mình đã hoàn thành và có thể tự hào khoe với mọi người về vai diễn đó.

* Nhiều khán giả cũng đặt lên bàn cân so sánh giữa Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn không chỉ trong phim mà ngoài đời thật. Với anh, anh có ghen tị với Steven Nguyễn hay Đình Khang?

- Một chút (cười). Anh Steven Nguyễn có những điều mà tôi nghĩ ai làm nghề cũng đều muốn, chẳng hạn như được khán giả nhận ra, được nhiều nhãn hàng yêu thích. Ai cũng thích điều đó. Nhưng nghĩ lại, anh ấy xứng đáng. Nếu như không tiếp xúc với anh Steven Nguyễn nhiều, thì vẫn có thể quý được. Vì tính của anh ấy rất dễ khiến người ta yêu thích. Và khi tiếp xúc nhiều, mình còn quý hơn vì biết rằng chặng đường mà anh đã đi qua rất gian nan. Tôi từ người mẫu chuyển hướng sang nghề diễn xuất. Còn anh ấy sống chết với nghề diễn từ những giây phút đầu tiên. Tôi không thể tưởng tượng được nếu công việc chính của mình là diễn viên, không được ai mời diễn nhiều tháng trời, thì bản thân có theo đuổi nó tới cùng hay không?

Nếu bây giờ tôi là một thành viên trong đoàn kịch, mà cả năm trời tôi không được đi diễn show nào hết, không lên sân khấu thì tôi không biết là có còn đi làm nữa không. Nhưng nếu là anh Steven Nguyễn, tôi tin anh ấy sẽ làm, sẽ tiếp tục bám trụ. Một người như vậy xứng đáng có được ngày hôm nay. Còn Đình Khang rất sâu sắc. Trong công ty tôi với anh Steven Nguyễn ít khi nào tâm sự, nhưng Đình Khang lại nói nhiều và cho tôi nhiều lời khuyên.

Đỗ Nhật Hoàng có mối quan hệ thân thiết với Đình Khang, Steven Nguyễn sau Mưa đỏ ẢNH: NVCC

Nhưng tôi tin là ba anh em thương nhau thiệt. Tự nhiên ba người lạ làm chung một dự án rồi về chung một công ty, bằng lòng hỗ trợ nhau. Khi nhìn chặng đường hiện tại cùng nhau cố gắng, mà có người này hơn người kia thì người bị tụt lại phía sau chắc chắn sẽ buồn chứ. Nhưng nếu quay đầu lại nhìn ngược về phía xa hơn, tôi biết anh Steven Nguyễn xứng đáng với những gì anh đang có. Anh vừa đủ độ trưởng thành, vừa đủ độ từng trải, vừa đủ sự khôn khéo để có thể đem những điều tuyệt vời nhất đến khán giả.

* Anh hình dung về mình của năm tới hoặc 10 năm tới sẽ như thế nào?

- Tôi chưa bao giờ hình dung về chuyện đó. Tôi không đặt một cột mốc thời gian cố định hay ép bản thân phải đạt được cái này cái kia. 5 hay 10 năm tới, tôi chỉ mong mình vẫn còn được làm nghề, được tham gia những vai diễn mới và dự án mình yêu thích. Xa hơn nữa thì mong tôi đã có gia đình nhỏ, ba mẹ và ngoại vẫn khỏe mạnh, các cháu có thể hãnh diện khoe với bạn bè về tôi.

