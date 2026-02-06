Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Vì sao từ khóa liên quan đến Phương Oanh 'gây sốt'?

An Hạ
An Hạ
06/02/2026 09:34 GMT+7

Mới đây, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội được nhiều người quan tâm. Cùng thời điểm này, không ít cư dân mạng tìm kiếm từ khóa liên quan đến diễn viên Phương Oanh.

Theo dữ liệu từ Google Trends trong 24 giờ qua cho thấy từ khóa liên quan đến Phương Oanh ghi nhận có sự biến động mạnh, chủ yếu về chuyện đời tư. Cụm từ “mẹ Phương Oanh” đứng đầu danh sách tìm kiếm.

Trong cùng khung thời gian, từ khóa “diễn viên Phương Oanh” tăng 850%, “Phương Oanh diễn viên” tăng 500%. Các biến thể như “mẹ diễn viên Phương Oanh”, “mẹ đẻ Phương Oanh”, “Phương Oanh và mẹ” cũng đồng loạt ghi nhận trạng thái tìm kiếm “đột biến”, cho thấy sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Phương Oanh là ai?

Phương Oanh (tên thật Đỗ Thị Phương Oanh, sinh năm 1989, quê Hà Nam) là gương mặt quen thuộc của mảng phim truyền hình phía bắc. Cô được khán giả biết đến qua các vai diễn trong những bộ phim như Hương vị tình thân, Cô gái nhà người ta, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu… Đặc biệt vai diễn cô gái trẻ tên Quỳnh trong tác phẩm Quỳnh búp bê giúp tên tuổi Phương Oanh phủ sóng rộng rãi trên màn ảnh nhỏ.

Vì sao từ khóa liên quan đến Phương Oanh 'gây sốt'? - Ảnh 1.

Sắc vóc quyến rũ của diễn viên Phương Oanh

ẢNH: FBNV

Sau hơn một thập niên hoạt động trong lĩnh vực phim truyền hình, Phương Oanh là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều dự án phát sóng khung giờ tối trên VTV. Bên cạnh các hoạt động nghề nghiệp, đời sống cá nhân của nữ diễn viên cũng nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Năm 2023, Phương Oanh đăng ký kết hôn với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Đến tháng 5.2024, nữ diễn viên sinh đôi, tập trung cho vai trò làm mẹ.

Trong thời gian này, Phương Oanh gần như không tham gia các dự án phim mới. Sau đó, nữ diễn viên tái xuất khi góp mặt trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ. Năm 2025, Phương Oanh tham gia dự án phim Gió ngang khoảng trời xanh, đánh dấu việc trở lại với hoạt động nghệ thuật sau thời gian gián đoạn.

Các tài khoản mạng xã hội của Phương Oanh như trang cá nhân 762.000 lượt theo dõi, Fanpage có tích xanh với 1 triệu người theo dõi nhưng tần suất đăng bài cũng ít dần đi sau sóng gió đời tư. Hiện tại, Phương Oanh duy trì cuộc sống khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

