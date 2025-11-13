Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phim có Phương Oanh kết thúc ra sao?

Thu Thủy
13/11/2025 15:30 GMT+7

Phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' đang dần đi đến hồi kết. Khán giả quan tâm 3 nhân vật nữ chính sẽ có cái kết ra sao, đồng thời so sánh phim với bản gốc '30 chưa phải là hết'.

Từ những diễn biến mới nhất của Gió ngang khoảng trời xanh có thể thấy rõ cái kết cho Mỹ Anh, Hoàng Lam và Kim Ngân. Trong đó có những tuyến nhân vật rất sát bản gốc nhưng cũng có tuyến nhân vật được "thiết kế lại" để "làm mới" và phù hợp tâm lý khán giả Việt.

Phim có Phương Oanh kết thúc ra sao?- Ảnh 1.

Nhân vật của Phương Oanh trong Gió ngang khoảng trời xanh có cái kết khá giống với bản gốc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mỹ Anh của Phương Oanh có cái kết gần với bản gốc

Trong bản gốc, Cố Giai ly hôn sau khi phát hiện chồng ngoại tình và rời thành phố để bắt đầu lại cuộc sống cùng con. Gió ngang khoảng trời xanh cũng đang đẩy Mỹ Anh theo hướng đó: cô thu dọn đồ đạc, đưa con rời khỏi nhà sau cú sốc Đăng ngoại tình. Bản Việt "giảm liều" bi kịch khi không đẩy Đăng vào vòng lao lý như bản gốc, nhưng vẫn giữ tinh thần: người phụ nữ dám chấm dứt hôn nhân "độc hại" để chọn tự do và lòng tự trọng.

Phim có Phương Oanh kết thúc ra sao?- Ảnh 2.

Hoàng Lam quay về với chồng trong Gió ngang khoảng trời xanh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hoàng Lam của Quỳnh Kool có thể quay về với chồng

Tuyến nhân vật Hoàng Lam theo sát Chung Hiểu Cần của bản gốc: hôn nhân lục đục, bồng bột đòi ly hôn rồi nhận ra tình cảm dành cho chồng cũ vẫn còn. Những tập gần đây hé lộ dấu hiệu cho thấy Hoàng Lam và Toàn có thể sẽ quay về bên nhau. Bởi dù đã ly hôn, Hoàng Lan vẫn tìm cách liên lạc với Toàn vì cô vẫn còn tình cảm. Họ "đi một vòng lớn để trở lại với nhau", giữ nguyên tinh thần của bản gốc rằng có những mối quan hệ xứng đáng được cho thêm cơ hội.

Phim có Phương Oanh kết thúc ra sao?- Ảnh 3.

Kim Ngân trong Gió ngang khoảng trời xanh có cái kết khác so với bản gốc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Kim Ngân của Việt Hoa có cái kết khác biệt

Vương Mạn Ni của bản gốc chọn độc thân, sang châu Âu du học sau khi bị lừa dối tình cảm. Nhưng Kim Ngân bản Việt đi theo hướng khác hoàn toàn: sau cú sốc bị lừa tình, cô gặp "Dũng con bác Bơ" - người đàn ông tử tế, chân phương. Những tập mới nhất cho thấy mối quan hệ giữa họ đang nhen nhóm tình yêu. Đây là thay đổi lớn nhất của bản Việt: từ kết thúc độc thân chuyển thành kết thúc "ngọt" dành cho Ngân, phù hợp thị hiếu người xem Việt.

So với bản gốc, Gió ngang khoảng trời xanh mềm mại hơn, giảm bớt u ám nhưng vẫn giữ tinh thần của nguyên bản về phụ nữ tuổi 30 dám sống, dám lựa chọn và buông bỏ những điều không xứng đáng và không còn phù hợp với mình: Mỹ Anh mạnh mẽ rời bỏ cuộc hôn nhân đau đớn, Hoàng Lam có cơ hội hàn gắn hôn nhân và trưởng thành hơn, còn Kim Ngân được trao hạnh phúc mà Mạn Ni chưa từng có. Ba cái kết, ba sắc thái khác nhau nhưng cùng chung thông điệp: sau giông bão, mỗi người phụ nữ đều xứng đáng với một "khoảng trời xanh" cho riêng mình.

Phương Oanh 'gây bão'

Phương Oanh 'gây bão'

Trong tập 39 'Gió ngang khoảng trời xanh' vừa phát sóng tối qua, màn đánh ghen của nữ chính do Phương Oanh thủ vai 'gây bão' cộng đồng mạng.

