Đậu Kiêu phủ nhận ly hôn ái nữ 'vua sòng bạc Macau'

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên khẳng định mối quan hệ của họ vẫn ổn định ẢNH: INSTAGRAM NV

Những ngày qua, tin đồn Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên trục trặc hôn nhân, sắp ly hôn lan truyền rầm rộ khắp mạng xã hội xứ Trung, trở thành đề tài được dân mạng bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn.

Trong bài đăng Weibo hôm 23.10, tài tử phim Sở Kiều truyện kêu gọi công chúng đừng tin vào những lời đồn đoán vô căn cứ. Ngôi sao 37 tuổi cũng xin lỗi vì chuyện cá nhân gây ầm ĩ trên mạng, chiếm dụng không gian công cộng suốt nhiều ngày qua. "Chúng tôi vốn không muốn phản hồi về những chủ đề vô căn cứ như thế này nhưng không ngờ tình hình lại trở nên nghiêm trọng đến vậy. Xin mọi người đừng lan truyền tin đồn sai sự thật. Cảm ơn", nam diễn viên chia sẻ.

Hà Siêu Liên cũng chia sẻ lại bài đăng của Đậu Kiêu, cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho hai vợ chồng và khẳng định mối quan hệ của họ vẫn ổn định. Ái nữ nhà "vua sòng bạc Macau" cũng nói rõ: "Chúng tôi luôn tin rằng sự ổn định của một mối quan hệ không cần phải được chứng minh bằng bất kỳ hình thức phô trương, cụ thể nào với thế giới bên ngoài. Mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn ổn định". Khép lại tuyên bố, người đẹp 34 tuổi cũng hy vọng dân mạng ngừng lan truyền thông tin sai lệch.

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên liên tục vướng nghi vấn rạn nứt

Cặp đôi trong đám cưới hồi 2023 ẢNH: INSTAGRAM NV

Sau khi tổ chức đám cưới rình rang vào năm 2023, Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên sống kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân từ đó liên tục vướng tin đồn rạn nứt. Mới đây, tin đồn này lại bùng lên dữ dội sau khi bà Trần Lam (vợ "ông trùm giải trí Hồng Kông" Hướng Hoa Cường) chia sẻ "bóng gió" câu chuyện một tiểu thư hào môn cưới diễn viên nhưng hôn nhân trục trặc và sắp ly hôn. Từ câu chuyện này, bà Hướng khuyên phụ nữ trẻ không nên "gả thấp", đề cập sự chênh lệch về địa vị, tài chính giữa hai gia đình.

Dù không nêu đích danh, chia sẻ của bà Trần Lam nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội với những suy đoán rằng Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên là đôi vợ chồng được nhắc đến. Nghi vấn cả hai rạn nứt được đẩy lên đến đỉnh điểm khi dân mạng "soi" nhiều chi tiết bất ổn trong mối quan hệ của cặp đôi: không đăng ảnh chung từ năm ngoái, dự sự kiện chung nhưng đăng ảnh riêng… Video cũ ghi lại cảnh cả hai lạnh nhạt, rời rạc khi xuất hiện chung cũng được chia sẻ rầm rộ.

Đậu Kiêu từng bị chỉ trích mải yêu đương, bỏ bê sự nghiệp diễn xuất giữa lúc tên tuổi đang lên ẢNH: INSTAGRAM NV

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên công khai hẹn hò từ năm 2019 và tổ chức đám cưới xa hoa hồi 2023. Mối quan hệ của cả hai thu hút sự chú ý khi một bên là tài tử đang được yêu thích ở làng giải trí Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim: Chuyện tình cây táo gai, Tân bộ bộ kinh tâm, Sở Kiều truyện, Yến vân đài… Bên kia được biết đến là "ái nữ đẹp nhất" của "vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân. Cô kinh doanh, từng thử sức đóng phim đồng thời là một influencer (người có sức ảnh hưởng) trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp.