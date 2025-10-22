Hôn nhân của Đậu Kiêu và ái nữ 'vua sòng bạc' vướng 'bão' thị phi

Tin đồn Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên sắp ly hôn gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung suốt nhiều ngày qua ẢNH: WEIBO NV

Hai năm qua, hôn nhân của nam diễn viên Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên (con gái "vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân) nhiều lần vướng nghi vấn rạn nứt hôn nhân song giữ im lặng, kín tiếng về đời tư.

Theo HK01, tin đồn cặp đôi này đổ vỡ lại một lần nữa bùng lên dữ dội sau khi bà Trần Lam (vợ "ông trùm giải trí Hồng Kông" Hướng Hoa Cường) đăng video "bóng gió" trên mạng xã hội cách đây ít ngày. Theo đó, nữ doanh nhân này nhắc đến chuyện một tiểu thư giàu có cưới một diễn viên nhưng hôn nhân bất ổn và sắp ly hôn. Bà Hướng khuyên phụ nữ trẻ không nên "gả thấp" đồng thời đề cập sự chênh lệch về địa vị, tài chính giữa hai gia đình. Vị này chia sẻ người nam bỏ ngỏ sự nghiệp diễn xuất sau khi kết hôn, không được nhà vợ coi trọng, hỗ trợ tài chính khiến đôi trẻ nảy sinh cãi vã từ đó rạn nứt.

"Sóng gió" của cặp đôi xuất phát từ video "bóng gió" của bà Trần Lam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mặc dù không nêu đích danh, dân mạng xứ tỉ dân đồn đoán rầm rộ về câu chuyện này, cho rằng Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên là cặp đôi được bà Trần Lam nhắc đến. Những đồn đoán về tình trạng hôn nhân của cặp đôi này nhanh chóng thành chủ đề thịnh hành, được tìm kiếm hàng đầu trên mạng xã hội xứ Trung suốt nhiều ngày qua. Giữa lúc sự việc gây "bão", hai nhân vật bị "réo tên" vẫn giữ im lặng trong khi video của bà Trần Lam "bốc hơi" khỏi mạng xã hội.

Hôn nhân kín tiếng của Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên

Cặp đôi này giữ đời tư kín tiếng, từ lâu không còn được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau ẢNH: WEIBO

Tuy nhiên, theo HK01, nguồn tin thân cận tiết lộ với truyền thông rằng tình cảm của vợ chồng Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên vẫn rất tốt, hai người thậm chí đang chuẩn bị cho kế hoạch sinh con.

Bên cạnh đó, dân tình cũng "đào" lại cuộc phỏng vấn cũ của tiểu thư họ Hà khi cô được hỏi về vấn đề: Hôn nhân có cần "môn đăng hộ đối" hay không? Người đẹp 9X từng bộc bạch: "Mẹ tôi luôn cảm thấy điều đó không quan trọng. Một người sẵn sàng nhường nhịn bạn rất khó kiếm. Mẹ tôi nói chỉ cần tìm một người giản dị, rồi bản thân bạn biết cách thấu hiểu người kia và người kia cũng thấu hiểu bạn, như vậy hai người có thể cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc". Qua chia sẻ của Hà Siêu Liên, nhiều người cho rằng mẹ cô không phản đối cuộc hôn nhân này.

Hình ảnh gần đây của Hà Siêu Liên giữa lúc bị bủa vây bởi tin đồn sắp ly hôn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Giữa lúc tin đồn rạn nứt, sắp ly hôn đang tràn lan khắp mạng xã hội, Hà Siêu Liên được nhìn thấy tụ tập, ăn uống vui vẻ cùng bạn bè, tham dự sự kiện thời trang, dường như không bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán. Trong khi đó, Đậu Kiêu tập trung cho lịch trình riêng, gần như "biến mất" khỏi mạng xã hội.

Cặp đôi này cũng không chia sẻ ảnh bên nhau từ nhiều tháng qua. Trên Weibo, lần cuối cả hai đăng ảnh chung là vào tháng 3 năm ngoái. Tháng 12.2024, Hà Siêu Liên phát hành phim mới nhưng Đậu Kiêu không công khai quảng bá tác phẩm của vợ, thay vào đó lặng lẽ đến dự buổi ra mắt. Không lâu sau đó, cả hai cùng tham gia một sự kiện về đua xe nhưng đăng ảnh riêng lẻ.

Đậu Kiêu sinh năm 1988, nổi tiếng qua nhiều bộ phim: Chuyện tình cây táo gai, Tân bộ bộ kinh tâm, Sở Kiều truyện, Yến vân đài… Hà Siêu Liên sinh năm 1991, con gái của Hà Hồng Sân và người vợ thứ ba. Cô làm kinh doanh, từng thử sức đóng phim đồng thời là một influencer (người có sức ảnh hưởng) trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp

ẢNH: WEIBO NV

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên công khai hẹn hò từ năm 2019. Mối quan hệ của cả hai thu hút sự chú ý khi một bên là tài tử đang được yêu thích ở làng giải trí Hoa ngữ, bên kia được biết đến là "ái nữ đẹp nhất" của Hà Hồng Sân. Thời điểm yêu tiểu thư nhà "vua sòng bạc", tài tử 8X từng bị chỉ trích mải yêu đương, bỏ bê sự nghiệp diễn xuất giữa lúc tên tuổi đang lên.

Cặp đôi tổ chức đám cưới xa hoa vào tháng 4.2023 tại Bali (Indonesia). Truyền thông Hồng Kông ước tính đám cưới của Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên tiêu tốn khoảng 50 triệu HKD (gần 150 tỉ đồng). Sau khi về chung nhà, cả hai sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện cùng nhau cũng như chia sẻ về cuộc sống riêng từ đó nhiều lần vướng nghi vấn rạn nứt.