Phim truyền hình đậm chất miền Tây lên sóng dịp tết

Câu chuyện xoay quanh gia đình ông Hào (NSƯT Hoài Linh) - người nông dân hiền lành, sống cùng con gái duy nhất là Xuân (Lê Thu) gần 30 tuổi. Xuân làm việc tại thành phố, coi trọng sự nghiệp và chưa vội nghĩ đến chuyện lập gia đình. Tuy nhiên, ở làng quê, việc "con gái lớn chưa chồng" nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán, khiến ông Hào chịu nhiều áp lực từ xóm giềng. Xuân được làm mai cho Phú (Thanh Duy), một thiếu gia nhà giàu ở Đồng Tháp, nhưng rồi cô lại gặp thiếu gia thực sự của đời mình là Lộc (Lương Thế Thành) tạo ra những tình huống dở khóc dở cười…

Cảnh trong phim Nàng dâu miệt vườn ẢNH: NSX

Song song với câu chuyện hôn nhân là mạch nội dung về khát vọng khởi nghiệp từ nông sản quê nhà. Phim gửi gắm thông điệp về giá trị sống thật, dám đối diện sai lầm và tin vào sức sáng tạo của người trẻ. Không gian miền Tây sông nước được xây dựng trong Nàng dâu miệt vườn như một "nhân vật" giàu sức gợi, từ vườn bưởi, xưởng mứt đến nhịp sống chợ quê truyền thống…

Cảnh trong phim Nàng dâu miệt vườn ẢNH: NSX

Bộ phim của đạo diễn Xuân Phước dự kiến phát sóng lúc 17 giờ hằng ngày, bắt đầu từ ngày 9.2 trên kênh THVL1.