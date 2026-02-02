Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Phim truyền hình đậm chất miền Tây lên sóng dịp tết

Thu Thủy
Thu Thủy
02/02/2026 06:00 GMT+7

Nàng dâu miệt vườn là bộ phim truyền hình mới mang đậm màu sắc Nam bộ, dự kiến ra mắt khán giả trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Phim khai thác đề tài quen thuộc của đời sống nông thôn, áp lực hôn nhân đối với phụ nữ nhưng được kể bằng giọng điệu gần gũi, giàu tính đời thường, kết hợp hài hước nhẹ nhàng và những lát cắt cảm xúc sâu lắng.

Câu chuyện xoay quanh gia đình ông Hào (NSƯT Hoài Linh) - người nông dân hiền lành, sống cùng con gái duy nhất là Xuân (Lê Thu) gần 30 tuổi. Xuân làm việc tại thành phố, coi trọng sự nghiệp và chưa vội nghĩ đến chuyện lập gia đình. Tuy nhiên, ở làng quê, việc "con gái lớn chưa chồng" nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán, khiến ông Hào chịu nhiều áp lực từ xóm giềng. Xuân được làm mai cho Phú (Thanh Duy), một thiếu gia nhà giàu ở Đồng Tháp, nhưng rồi cô lại gặp thiếu gia thực sự của đời mình là Lộc (Lương Thế Thành) tạo ra những tình huống dở khóc dở cười…

Phim truyền hình đậm chất miền Tây lên sóng dịp tết - Ảnh 1.

Cảnh trong phim Nàng dâu miệt vườn

ẢNH: NSX

Song song với câu chuyện hôn nhân là mạch nội dung về khát vọng khởi nghiệp từ nông sản quê nhà. Phim gửi gắm thông điệp về giá trị sống thật, dám đối diện sai lầm và tin vào sức sáng tạo của người trẻ. Không gian miền Tây sông nước được xây dựng trong Nàng dâu miệt vườn như một "nhân vật" giàu sức gợi, từ vườn bưởi, xưởng mứt đến nhịp sống chợ quê truyền thống…

Phim truyền hình đậm chất miền Tây lên sóng dịp tết - Ảnh 2.

Cảnh trong phim Nàng dâu miệt vườn

ẢNH: NSX

Bộ phim của đạo diễn Xuân Phước dự kiến phát sóng lúc 17 giờ hằng ngày, bắt đầu từ ngày 9.2 trên kênh THVL1.

Tin liên quan

Thách thức mới của phim truyền hình Việt năm 2026

Thách thức mới của phim truyền hình Việt năm 2026

Bước sang năm 2026, phim truyền hình Việt đứng trước những thách thức mới để kéo khán giả ở lại với màn ảnh nhỏ sau thời gian giảm sức hút.

Khám phá thêm chủ đề

phim truyền hình Miền Tây Tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận