Phương Trinh Jolie tiết lộ chuyện 'sống chung với mẹ chồng' sau khi kết hôn

Trong chương trình Chị em gỡ rối, Phương Trinh Jolie có dịp lắng nghe câu chuyện từ một nữ khán giả. Nhân vật này tâm sự về người cha 70 tuổi tính khí thất thường, có lúc vui vẻ, có lúc vì một câu nói vô tình mà im lặng. Trong gia đình, các con thường quan tâm đến mẹ nhiều hơn vì yếu, thường xuyên đau bệnh. Tuy nhiên, chính sự khác biệt trong cách lo lắng này lại khiến người cha chạnh lòng, còn phận làm con cảm thấy áp lực, mệt mỏi.

Phương Trinh Jolie 'gỡ rối'

Phương Trinh Jolie là khách mời trong chương trình Chị em gỡ rối, lên sóng trên VTV9 Ảnh: NSX

Sau khi lắng nghe câu chuyện, ca sĩ Phương Trinh Jolie chia sẻ sự đồng cảm sâu sắc. Cô cho biết bản thân từng gặp trường hợp tương tự với bà của mình trong gia đình. Người đẹp 8X bày tỏ thêm: “Người lớn tuổi rất nhạy cảm, để ý từng chút. Khi họ già đi, họ cảm thấy mình không còn giá trị trong gia đình, trở thành phần dư thừa. Mình thấy họ vừa đáng thương, vừa đáng yêu nên việc làm cho ba mẹ vui là điều mình nên làm”.

Khi được hỏi giải pháp gỡ rối cho gia đình khán giả, ca sĩ Phương Trinh Jolie đề xuất: “Hãy giúp người lớn tuổi tiêu hao năng lượng bằng cách tổ chức những buổi sinh hoạt gia đình, cho ông bà tham gia các nhóm cộng đồng, sinh hoạt với người cùng lứa tuổi”. Tiếp lời, chuyên gia tâm lý chia sẻ việc tham gia hội nhóm cần phù hợp với từng hoàn cảnh gia đình, đồng thời nhấn mạnh: “Đừng bao giờ bắt người già phải làm thay vai trò của người trẻ”.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Phương Trinh Jolie và chồng là diễn viên Lý Bình Ảnh: FBNV

Tiếp tục chương trình, một khán giả chia sẻ về việc được mẹ chồng chăm sóc như con ruột, nhưng sự quan tâm quá mức khiến cô gặp áp lực, nhưng không dám nói. Trước câu chuyện này, Phương Trinh Jolie chia sẻ: “Bạn rất may mắn khi có mẹ chồng như vậy. Khi bạn có con rồi, bạn sẽ hiểu vì sao mẹ lại quan tâm nhiều như thế. Hãy ngồi lại tâm sự để mẹ hiểu”.

Khi MC Phương Uyên hỏi lời khuyên từ góc độ người đang sống cùng mẹ chồng, Phương Trinh Jolie cho biết cô và diễn viên Lý Bình luôn “phân công” nhau giải quyết những chuyện khó xử trong gia đình, nhất là đối với mẹ chồng. Cụ thể, mỗi người phụ trách một chuyện khác nhau nhưng trên tinh thần thẳng thắn để hiểu nhau hơn.

Kết lại chương trình, Phương Trinh Jolie nhấn mạnh: “Người già cũng giống như trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ cần được yêu thương trong vòng tay gia đình thì người già cũng vậy. Hãy yêu thương ba mẹ khi còn có thể”. Chuyên gia tâm lý khép lại bằng thông điệp: “Đây không phải câu chuyện của riêng gia đình nào. Hãy biến gia đình thành nơi an toàn, yên ắng, nơi không ai bị bỏ lại phía sau”.