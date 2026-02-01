Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Phương Trinh Jolie tiết lộ chuyện 'sống chung với mẹ chồng' sau khi kết hôn

Thạch Anh
Thạch Anh
01/02/2026 15:40 GMT+7

Sau khi kết hôn, Phương Trinh Jolie cho biết cô và diễn viên Lý Bình luôn phân công nhau giải quyết những chuyện khó xử trong gia đình, nhất là đối với mẹ chồng.

Trong chương trình Chị em gỡ rối, Phương Trinh Jolie có dịp lắng nghe câu chuyện từ một nữ khán giả. Nhân vật này tâm sự về người cha 70 tuổi tính khí thất thường, có lúc vui vẻ, có lúc vì một câu nói vô tình mà im lặng. Trong gia đình, các con thường quan tâm đến mẹ nhiều hơn vì yếu, thường xuyên đau bệnh. Tuy nhiên, chính sự khác biệt trong cách lo lắng này lại khiến người cha chạnh lòng, còn phận làm con cảm thấy áp lực, mệt mỏi.

Phương Trinh Jolie 'gỡ rối'

Phương Trinh Jolie tiết lộ chuyện 'sống chung với mẹ chồng' sau khi kết hôn - Ảnh 1.

Phương Trinh Jolie là khách mời trong chương trình Chị em gỡ rối, lên sóng trên VTV9

Ảnh: NSX

Sau khi lắng nghe câu chuyện, ca sĩ Phương Trinh Jolie chia sẻ sự đồng cảm sâu sắc. Cô cho biết bản thân từng gặp trường hợp tương tự với bà của mình trong gia đình. Người đẹp 8X bày tỏ thêm: “Người lớn tuổi rất nhạy cảm, để ý từng chút. Khi họ già đi, họ cảm thấy mình không còn giá trị trong gia đình, trở thành phần dư thừa. Mình thấy họ vừa đáng thương, vừa đáng yêu nên việc làm cho ba mẹ vui là điều mình nên làm”.

Khi được hỏi giải pháp gỡ rối cho gia đình khán giả, ca sĩ Phương Trinh Jolie đề xuất: “Hãy giúp người lớn tuổi tiêu hao năng lượng bằng cách tổ chức những buổi sinh hoạt gia đình, cho ông bà tham gia các nhóm cộng đồng, sinh hoạt với người cùng lứa tuổi”. Tiếp lời, chuyên gia tâm lý chia sẻ việc tham gia hội nhóm cần phù hợp với từng hoàn cảnh gia đình, đồng thời nhấn mạnh: “Đừng bao giờ bắt người già phải làm thay vai trò của người trẻ”.

Phương Trinh Jolie tiết lộ chuyện 'sống chung với mẹ chồng' sau khi kết hôn - Ảnh 2.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Phương Trinh Jolie và chồng là diễn viên Lý Bình

Ảnh: FBNV

Tiếp tục chương trình, một khán giả chia sẻ về việc được mẹ chồng chăm sóc như con ruột, nhưng sự quan tâm quá mức khiến cô gặp áp lực, nhưng không dám nói. Trước câu chuyện này, Phương Trinh Jolie chia sẻ: “Bạn rất may mắn khi có mẹ chồng như vậy. Khi bạn có con rồi, bạn sẽ hiểu vì sao mẹ lại quan tâm nhiều như thế. Hãy ngồi lại tâm sự để mẹ hiểu”.

Khi MC Phương Uyên hỏi lời khuyên từ góc độ người đang sống cùng mẹ chồng, Phương Trinh Jolie cho biết cô và diễn viên Lý Bình luôn “phân công” nhau giải quyết những chuyện khó xử trong gia đình, nhất là đối với mẹ chồng. Cụ thể, mỗi người phụ trách một chuyện khác nhau nhưng trên tinh thần thẳng thắn để hiểu nhau hơn.

Kết lại chương trình, Phương Trinh Jolie nhấn mạnh: “Người già cũng giống như trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ cần được yêu thương trong vòng tay gia đình thì người già cũng vậy. Hãy yêu thương ba mẹ khi còn có thể”. Chuyên gia tâm lý khép lại bằng thông điệp: “Đây không phải câu chuyện của riêng gia đình nào. Hãy biến gia đình thành nơi an toàn, yên ắng, nơi không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tin liên quan

Phương Trinh Jolie bật khóc nức nở nhắc về biến cố

Phương Trinh Jolie bật khóc nức nở nhắc về biến cố

Tham gia 'Mái ấm gia đình Việt', Phương Trinh Jolie không giấu được xúc động trước hoàn cảnh của các em nhỏ.

Khám phá thêm chủ đề

Phương Trinh Jolie Lý Bình hôn nhân Chị em gỡ rối
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận