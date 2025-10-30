Phương Trinh Jolie bật khóc nức nở nhắc về biến cố

Tập 158 chương trình Mái ấm gia đình Việt với sự dẫn dắt của MC Dương Hồng Phúc cùng hai khách mời là ca sĩ Quách Tuấn Du và ca sĩ Phương Trinh Jolie. Theo dõi hoàn cảnh các em nhỏ trong chương trình, dàn khách mời không khỏi xót xa, bày tỏ quyết tâm vượt qua các thử thách để mang tiền thưởng về hỗ trợ các bé vươn lên trong cuộc sống.

Dàn nghệ sĩ nghẹn ngào trước hoàn cảnh của gia đình em Mẫn Thi Ảnh: NSX

Trong đó, hoàn cảnh của Mẫn Thi khiến nhiều người nghẹn ngào. Cha mất do tai nạn giao thông, mẹ đi làm xa và có gia đình mới, cô bé và 3 anh em sống với ông bà nội và cô ruột. Vì cuộc sống khó khăn, anh cả đành nghỉ học, phụ quán cà phê với thu nhập khoảng 5 triệu đồng. Trong khi đó, ông bà đều đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu, mang nhiều bệnh tuổi già.

Cô ruột Phạm Thị Thơ – người đang nuôi dưỡng các em là phụ nữ đơn thân sau ly hôn, hiện nuôi một con trai học lớp 8. Thương cha mẹ già và các cháu mồ côi, chị Thơ đưa về sống cùng để tiện chăm sóc.

Chị Thơ làm nghề bọc mận thuê, thu nhập khoảng 250.000 – 300.000 đồng/ngày, nhưng không ổn định do công việc theo mùa. Ngoài ra, chị còn làm cỏ, trồng cây ăn trái trên mảnh vườn nhỏ để kiếm thêm thu nhập.

Mỗi tháng, Mẫn Thi và em trai được nhận 750.000 đồng tiền trợ cấp mồ côi. Ngoài giờ học, em phụ cô ruột bọc mận, làm cỏ vườn, đỡ đần việc nhà. Dù hoàn cảnh khó khăn, em vẫn luôn chăm ngoan, nỗ lực học tập. Ước mơ của Mẫn Thi là trở thành giáo viên dạy Địa lý, có thể kiếm tiền phụ giúp cô chăm lo cho gia đình.

Phương Trinh Jolie động viên em Mẫn Thi trước những khó khăn trong cuộc sống Ảnh: NSX

Phương Trinh Jolie nghẹn ngào nhắc về biến cố

Chứng kiến hoàn cảnh của Mẫn Thi, ca sĩ Phương Trinh Jolie không kìm được nước mắt vì đồng cảm. Cô chia sẻ: “Hoàn cảnh của bé Thi rất giống tôi. Từ nhỏ, cha mẹ gửi tôi cho cô ruột nuôi vì mẹ đi làm xa. Mỗi năm, tôi cố gắng học thật giỏi để được cầm giấy khen, nhận vài quyển tập trắng mang về đi học. Nhìn thấy bé Thi, tôi như thấy chính mình của 37 năm trước. Tôi hiểu hoàn cảnh của chị Thơ – người phụ nữ phải gánh vác việc nuôi con ruột và bốn cháu mồ côi. Bản thân tôi có gia đình hỗ trợ mà còn thấy vất vả, nên càng khâm phục nghị lực và tình thương của chị”.

Trong suốt chương trình, Phương Trinh Jolie nhiều lần nghẹn ngào khi chứng kiến hoàn cảnh của các nhân vật. Cô chia sẻ bản thân từng trải qua tuổi thơ thiếu thốn nên rất thấu hiểu nỗi vất vả của những người mẹ đơn thân. “Mẹ tôi mất vì bệnh ung thư. Tôi nhớ khi mẹ tôi còn bệnh, vẫn cố đi làm để lo cho tôi. Dù sinh ra tôi rồi gửi cho cô nuôi, nhưng mẹ chưa bao giờ ngừng cố gắng. Với tôi, tấm lòng của một người mẹ dành cho con luôn bao la và thiêng liêng”, nữ ca sĩ nghẹn ngào chia sẻ về biến cố mất người thân.

MC Dương Hồng Phúc bày tỏ sự trân trọng trước người phụ nữ hy sinh cả đời vì con cháu, dù vất vả vẫn không bỏ cuộc. Trong khi đó, Quách Tuấn Du cũng trăn trở với nỗi lo sức khỏe của chị Thơ. Nam ca sĩ quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí khám sức khỏe tổng quát để chị có thể an tâm chăm sóc gia đình.