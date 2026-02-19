Mùng 3 tết, siêu thị mở cửa trở lại với hàng hóa dồi dào

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026, hệ thống hạ tầng thương mại trên cả nước bắt đầu sôi động trở lại. Hầu hết các siêu thị, trung tâm thương mại lớn như Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market, Lotte Mart, AEON, WinMart, GO!, Aeon Mall… đã mở cửa trở lại; các chợ dân sinh số lượng sạp hàng tăng đáng kể so với ngày mùng 1 và mùng 2 tết; các cửa hàng tiện lợi cũng duy trì mở cửa xuyên suốt để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân... Theo đánh giá tổng thể, thị trường ngày mùng 3 tết ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào, cung - cầu cân đối và không xảy ra hiện tượng khan hàng hay sốt giá.

Mùng 3 tết hàng hóa ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra hiện tượng khan hàng hay sốt giá ẢNH: BCT

Về xu hướng tiêu dùng, nhu cầu trong ngày tập trung vào nhóm hàng thực phẩm tươi sống như rau xanh, thủy hải sản và thịt gia súc (heo, bò). Bên cạnh đó, các mặt hàng phục vụ tâm linh như hoa, quả tươi dâng lễ đầu năm vẫn duy trì sức mua ổn định. Về diễn biến giá cả, mặt bằng chung cơ bản giữ mức ổn định so với giai đoạn cận tết, nếu có tăng nhẹ cũng chỉ mang tính cục bộ tại các điểm bán nhỏ lẻ. Tại các hệ thống siêu thị, giá cả hàng hóa được niêm yết cố định, đi kèm nhiều chương trình khuyến mãi khai xuân.

Theo dự báo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, trong ngày mùng 4 tết, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa bắt đầu mở hàng thêm, mặt hàng được bày bán cũng đa dạng hơn. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng trên thị trường chưa tăng cao, sức mua trên thị trường vẫn chủ yếu tập trung vào các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ các loại, hoa quả. Các hoạt động du xuân, đi chơi tết của người dân vẫn tiếp tục nên thị trường hàng hóa tại các thành phố lớn và các điểm du lịch, đền chùa sôi động hơn. Nguồn cung các mặt hàng thực phẩm cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.

Hàng hóa, trái cây dồi dào sáng mùng 3 tết ẢNH: M.P

Giá cả phần lớn các mặt hàng sẽ duy trì trạng thái ổn định so với những ngày cận tết; nếu có tăng nhẹ cũng chỉ mang tính cục bộ tại các điểm bán nhỏ lẻ. Giá cả các hàng hóa tại hệ thống siêu thị ổn định, không tăng so với thời điểm trước tết. Tại các chợ truyền thống, giá các mặt hàng thực phẩm dự kiến thấp hơn những ngày tết trước đó có nguồn cung tăng. Hoạt động ăn uống ngoài gia đình tiếp tục tăng. Nhìn chung, thị trường diễn biến theo quy luật thông thường không có hiện tượng tăng giá bất thường.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng cho biết thêm, đơn vị đã chủ động các giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ tết, đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo, đồ uống và hàng tiêu dùng thiết yếu, cơ bản dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu tăng cao của người dân trong những ngày cận tết...



