Hàng hóa tại các cửa khẩu ở Tây Ninh đã thông suốt

Đại diện UBND tỉnh Tây Ninh đã thông tin liên quan đến tình hình xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Ông Võ Thành Trí, Chánh văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh ngày 5.2 cho biết, ngay sau khi Nghị định số 46 của Chính phủ có hiệu lực, việc áp dụng các quy định mới đã tác động trực tiếp đến hoạt động vận chuyển, thông quan của một số nhóm hàng, đặc biệt là nông sản. Trong thời gian ngắn, một số cửa khẩu xuất hiện tình trạng chậm trễ trong khâu làm thủ tục, khiến xe hàng phải chờ đợi, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống người dân.

Khoai mì tươi là một trong những mặt hàng thường được vận chuyển qua các cửa khẩu ở Tây Ninh ẢNH: MINH DƯƠNG

Ngay sau đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đồng thời có văn bản kiến nghị gửi các bộ, ngành liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhằm kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thông suốt.

Theo ông Võ Thành Trí, các kiến nghị của địa phương đã nhanh chóng được các bộ, ngành T.Ư tiếp thu, xem xét và ban hành hướng dẫn, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đã dần được khơi thông.

Đến nay, việc thông quan hàng hóa cơ bản diễn ra bình thường, không còn tình trạng xe hàng tồn đọng, chờ đợi kéo dài như trước.

Đại diện UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09 về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46. Trên cơ sở các chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình tại các cửa khẩu, chủ động phối hợp với các bộ, ngành T.Ư và các lực lượng chức năng nhằm bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu ổn định, an toàn và thông suốt trong thời gian tới.

Liên quan đến công tác kiểm dịch nông sản, đại diện Sở NN-MT tỉnh Tây Ninh cho biết, những khó khăn phát sinh trong thời gian qua chủ yếu tập trung ở khâu kiểm dịch, trong đó mặt hàng khoai mì tươi chịu tác động khá lớn khi Nghị định số 46 được triển khai. Các quy định mới khiến thời gian kiểm tra, hoàn tất thủ tục kéo dài hơn, ảnh hưởng đến tiến độ thông quan.

Thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã có nhiều nỗ lực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và người dân có mặt hàng nông sản bị ùn ứ tại cửa khẩu trên địa bàn ẢNH: MINH DƯƠNG

Đến thời điểm hiện tại, tình hình thông quan nông sản qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ổn định, chưa ghi nhận vướng mắc lớn phát sinh, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, ổn định sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.