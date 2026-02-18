Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mùng 2 tết, siêu thị nào mở cửa?

Quang Thuần
18/02/2026 08:09 GMT+7

Dù kỳ nghỉ tết dài ngày, nhưng vẫn có siêu thị thông báo linh động mở cửa sớm hơn để phục vụ nhu cầu người dân.

Siêu thị khi nào mở cửa lại? - Ảnh 1.

Sức mua tại các siêu thị tăng đến 30% trong mùa cao điểm mua sắm tết

ẢNH: QUANG THUẦN

Hiện nay, hầu hết các siêu thị trên cả nước đều đang trong giai đoạn nghỉ tết nhưng trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao, đặc biệt là ở những khu vực du lịch, một số siêu thị vẫn linh hoạt mở cửa phục vụ.  Đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết, trong hai ngày 18 - 19.2, (mùng 2 và mùng 3 tết), một số trung tâm trọng điểm sẽ mở cửa trở lại với khung giờ rút gọn tùy từng địa điểm.

Hệ thống siêu thị Winmart trên cả nước cũng sẽ hoạt động trở lại bình thường từ mùng 4 tết (20.2), đảm bảo việc mua sắm đầu năm của người dân diễn ra thuận tiện và đầy đủ. Đại điện hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh cũng cho biết nghỉ bán tết từ ngày 29 âm lịch (16.2) và đến mùng 5 tết sẽ bán lại bình thường.

Hệ thống nhà thuốc Long Châu và Trung tâm tiêm chủng Long Châu sẽ hoạt động trở lại vào ngày 20.2 (mùng 4 tết). còn hệ thống bán lẻ điện máy và thiết bị di động FPT Shop sẽ nghỉ tết đến hết ngày 19.2 (mùng 3 tết). Trong thời gian này, kênh bán hàng trực tuyến của FPT Shop vẫn hoạt động xuyên suốt nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng với nhiều chương trình ưu đãi.

Thống kê sơ bộ trong đợt cao điểm kinh doanh Tết Bính Ngọ, nhiều siêu thị cho hay sức mua tăng cao đến 30 - 40%, mang lại doanh thu vượt ngoài mong đợi. Trên các sàn thương mại điện tử, nhu cầu mua sắm trước tết cũng tăng mạnh dẫn đến các đơn vị giao nhận hàng hóa đều trong tình trạng quá tải. Theo dự báo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, với sức mua tăng cao trong ngày tết và ngày lễ Tình nhân (14.2), ước tính doanh thu quý 1/2026 tăng đến 32,74%, đạt 134.600 tỉ đồng với khoảng trên 1 triệu sản phẩm được bán ra trên các sàn Shopee, TikTok, Lazada, Tiki.



