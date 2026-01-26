Thị trường smartphone, laptop mùa cuối năm 'ngược chiều'

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ, nhưng không khí tại các phố chuyên kinh doanh đồ công nghệ ở Hà Nội như Thái Hà hay Cầu Giấy lại trầm lắng hơn so với thường lệ. Năm nay, thị trường smartphone và laptop đang chứng kiến những gam màu đối lập, phản ánh sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng cũng như tác động từ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thị trường smartphone chờ "bung" dịp cận tết

Khác với cảnh chen chúc mua sắm từ sớm của những năm trước, thị trường smartphone những ngày cuối tháng 1.2026 vẫn chưa thực sự bùng nổ. Lý giải cho hiện tượng này, bà Hoàng Minh Tâm, đại diện truyền thông hệ thống Hoàng Hà Mobile cho rằng, nguyên nhân không nằm ở việc sức mua của người dân suy giảm, mà chủ yếu do yếu tố thời điểm của kỳ nghỉ lễ.

Theo đó, Tết Nguyên đán năm nay đến muộn hơn mọi năm, khiến tâm lý sắm điện thoại mới của người dân cũng bị đẩy lùi. Dù doanh số hiện tại có phần thấp hơn cùng kỳ, đại diện hệ thống dự báo "điểm rơi" mua sắm sẽ bắt đầu từ đầu tới giữa tháng 2. Đây được xem là thời điểm người lao động bắt đầu nhận thưởng tết, lương tháng 13, kích thích nhu cầu nâng cấp thiết bị để du xuân, chụp ảnh.

Thị trường smartphone vẫn chưa vào "điểm rơi" mua sắm do tết năm nay đến muộn Ảnh: Anh Quân

Năm 2026 cũng được giới chuyên môn đánh giá là năm bản lề của "kỷ nguyên AI trên di động". Khảo sát tại các đại lý cho thấy dòng smartphone tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành "gia vị" thu hút khách hàng. Loạt tính năng thông minh như dịch cuộc gọi thời gian thực, tóm tắt văn bản tự động hay chỉnh sửa ảnh bằng AI tạo sinh đang hấp dẫn nhóm khách hàng văn phòng và học sinh, sinh viên.

Tuy nhiên, AI chưa phải là "cây đũa thần" quyết định tất cả. Đại diện các hệ thống bán lẻ thừa nhận người tiêu dùng Việt ngày càng thực dụng và kỹ tính. "AI là một điểm cộng lớn, nhưng thương hiệu, mức giá hợp lý, hiệu năng ổn định và khả năng quay chụp vẫn là những yếu tố cốt lõi để khách quyết định xuống tiền", đại diện một chuỗi bán lẻ chia sẻ.

Một điểm sáng khác của thị trường là sự trỗi dậy của phân khúc tầm trung. Xu hướng này phản ánh làn sóng nâng cấp thiết bị rõ rệt: người dùng đang chuyển dịch từ dòng máy giá rẻ sang thiết bị có chất lượng hoàn thiện tốt, đa năng hơn để phục vụ cả công việc lẫn giải trí, thay vì chỉ nghe gọi lướt web đơn thuần.

Nhờ nguồn cung ổn định trong khi nhu cầu "chưa chín", thị trường smartphone ghi nhận nhiều đợt điều chỉnh giá từ các thương hiệu như Apple, Samsung.

Ở phân khúc cao cấp, iPhone 17 Pro Max bản 256 GB vẫn là cái tên dẫn đầu về sức hút, với mức giá dao động từ 36,69 triệu đến 37,99 triệu đồng tùy màu sắc và đại lý. Trong khi đó, Samsung có dấu hiệu "xả hàng" Galaxy S25 Ultra khi model này đang ghi nhận mức giá thấp kỷ lục kể từ khi ra mắt, chỉ còn khoảng 23,79 triệu đến 28,5 triệu đồng tùy phiên bản. Đây được xem là động thái dọn kho quen thuộc để chuẩn bị cho sự ra mắt của dòng Galaxy S26 dự kiến trình làng ngay sau tết.

Ở phân khúc tầm trung, dòng Galaxy A series của Samsung vẫn giữ phong độ với mức giá từ 8,5 đến 12 triệu đồng. Một "tân binh" khác là Xiaomi Redmi Note 15 Pro đang được niêm yết từ 7,1 đến 9,5 triệu đồng. Trong khi đó, Oppo Reno15 series vừa ra mắt cũng ghi điểm ở phân khúc giá cao hơn chút và có thêm phiên bản chạm phân khúc cận cao cấp, mang lại nhiều lựa chọn về cấu hình lẫn ngoại hình. Một số thương hiệu khác như vivo, Honor cũng góp phần làm phân khúc này thêm sôi động.

Máy tính xách tay "gồng mình" trong cơn bão giá

Trái ngược với sự ổn định và tâm thế chờ đợi của mảng điện thoại, ngành hàng máy tính xách tay (laptop) đang trải qua những ngày cuối năm đầy sóng gió. Người tiêu dùng có nhu cầu mua laptop thời điểm này đang phải đối mặt với tình trạng giá máy tăng cao và ít sự lựa chọn.

Người dùng sắm laptop dịp tết năm nay đang đứng trước rào cản giá tăng do linh kiện khan hiếm và lựa chọn mẫu mã không nhiều Ảnh: CTV

Đại diện một chuỗi phân phối lớn tiết lộ thực trạng đáng lo ngại khi giá chip xử lý và các linh kiện đầu vào trên thị trường toàn cầu leo thang, tác động trực tiếp đến giá thành phẩm. Hiện tại, giá laptop đã thiết lập mặt bằng mới, tăng từ 10% đến 30% tùy theo phân khúc. Trước tình hình giá cả biến động khó lường, một số nhà phân phối đã chọn giải pháp tạm ngưng nhập hàng mới để nghe ngóng thị trường, vô tình khiến nguồn cung bị thắt chặt và sự lựa chọn của người dùng cũng thu hẹp đáng kể.

Thực tế ghi nhận tại các cửa hàng, các dòng laptop gaming từng hút khách như Acer Nitro hay Lenovo LOQ đều tăng từ 2 đến 4 triệu đồng, đẩy mức giá lên khoảng 19,5 đến 26,5 triệu đồng. Tại phân khúc laptop văn phòng phổ thông vốn được xem là bình ổn nhất, dù giá vẫn dao động trong khoảng 14 - 22 triệu đồng, lại rơi vào tình trạng khan hàng. Nhiều mẫu mã phổ biến đã hết hàng, khiến người dùng khó tìm được sản phẩm ưng ý.

Trước diễn biến trái chiều như hiện nay, các chuyên gia công nghệ và giới quan sát thị trường cho rằng người dùng có nhu cầu mua laptop nên quyết định sớm để tránh rủi ro giá tiếp tục leo thang hoặc hết hàng trong năm 2026. Ngược lại, với ai có ý định mua điện thoại, kiên nhẫn chờ đến đầu tháng 2 có thể là chiến thuật hợp lý để đón đầu các chương trình khuyến mãi kích cầu lớn nhất năm.