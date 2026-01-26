Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Thị trường smartphone, laptop mùa cuối năm 'ngược chiều'

Anh Quân
Anh Quân
26/01/2026 13:48 GMT+7

Trong khi thị trường smartphone đang chờ cao điểm mua sắm với nguồn cung dồi dào, thì ngành hàng máy tính xách tay lại đối mặt với "cơn bão giá" và tình trạng khan hiếm hàng hóa ngay trước thềm Tết Nguyên đán.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ, nhưng không khí tại các phố chuyên kinh doanh đồ công nghệ ở Hà Nội như Thái Hà hay Cầu Giấy lại trầm lắng hơn so với thường lệ. Năm nay, thị trường smartphone và laptop đang chứng kiến những gam màu đối lập, phản ánh sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng cũng như tác động từ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thị trường smartphone chờ "bung" dịp cận tết

Khác với cảnh chen chúc mua sắm từ sớm của những năm trước, thị trường smartphone những ngày cuối tháng 1.2026 vẫn chưa thực sự bùng nổ. Lý giải cho hiện tượng này, bà Hoàng Minh Tâm, đại diện truyền thông hệ thống Hoàng Hà Mobile cho rằng, nguyên nhân không nằm ở việc sức mua của người dân suy giảm, mà chủ yếu do yếu tố thời điểm của kỳ nghỉ lễ.

Theo đó, Tết Nguyên đán năm nay đến muộn hơn mọi năm, khiến tâm lý sắm điện thoại mới của người dân cũng bị đẩy lùi. Dù doanh số hiện tại có phần thấp hơn cùng kỳ, đại diện hệ thống dự báo "điểm rơi" mua sắm sẽ bắt đầu từ đầu tới giữa tháng 2. Đây được xem là thời điểm người lao động bắt đầu nhận thưởng tết, lương tháng 13, kích thích nhu cầu nâng cấp thiết bị để du xuân, chụp ảnh.

Thị trường smartphone, laptop mùa cuối năm 'ngược chiều' - Ảnh 1.

Thị trường smartphone vẫn chưa vào "điểm rơi" mua sắm do tết năm nay đến muộn

Ảnh: Anh Quân

Năm 2026 cũng được giới chuyên môn đánh giá là năm bản lề của "kỷ nguyên AI trên di động". Khảo sát tại các đại lý cho thấy dòng smartphone tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành "gia vị" thu hút khách hàng. Loạt tính năng thông minh như dịch cuộc gọi thời gian thực, tóm tắt văn bản tự động hay chỉnh sửa ảnh bằng AI tạo sinh đang hấp dẫn nhóm khách hàng văn phòng và học sinh, sinh viên.

Tuy nhiên, AI chưa phải là "cây đũa thần" quyết định tất cả. Đại diện các hệ thống bán lẻ thừa nhận người tiêu dùng Việt ngày càng thực dụng và kỹ tính. "AI là một điểm cộng lớn, nhưng thương hiệu, mức giá hợp lý, hiệu năng ổn định và khả năng quay chụp vẫn là những yếu tố cốt lõi để khách quyết định xuống tiền", đại diện một chuỗi bán lẻ chia sẻ.

Một điểm sáng khác của thị trường là sự trỗi dậy của phân khúc tầm trung. Xu hướng này phản ánh làn sóng nâng cấp thiết bị rõ rệt: người dùng đang chuyển dịch từ dòng máy giá rẻ sang thiết bị có chất lượng hoàn thiện tốt, đa năng hơn để phục vụ cả công việc lẫn giải trí, thay vì chỉ nghe gọi lướt web đơn thuần.

Nhờ nguồn cung ổn định trong khi nhu cầu "chưa chín", thị trường smartphone ghi nhận nhiều đợt điều chỉnh giá từ các thương hiệu như Apple, Samsung.

Ở phân khúc cao cấp, iPhone 17 Pro Max bản 256 GB vẫn là cái tên dẫn đầu về sức hút, với mức giá dao động từ 36,69 triệu đến 37,99 triệu đồng tùy màu sắc và đại lý. Trong khi đó, Samsung có dấu hiệu "xả hàng" Galaxy S25 Ultra khi model này đang ghi nhận mức giá thấp kỷ lục kể từ khi ra mắt, chỉ còn khoảng 23,79 triệu đến 28,5 triệu đồng tùy phiên bản. Đây được xem là động thái dọn kho quen thuộc để chuẩn bị cho sự ra mắt của dòng Galaxy S26 dự kiến trình làng ngay sau tết.

Ở phân khúc tầm trung, dòng Galaxy A series của Samsung vẫn giữ phong độ với mức giá từ 8,5 đến 12 triệu đồng. Một "tân binh" khác là Xiaomi Redmi Note 15 Pro đang được niêm yết từ 7,1 đến 9,5 triệu đồng. Trong khi đó, Oppo Reno15 series vừa ra mắt cũng ghi điểm ở phân khúc giá cao hơn chút và có thêm phiên bản chạm phân khúc cận cao cấp, mang lại nhiều lựa chọn về cấu hình lẫn ngoại hình. Một số thương hiệu khác như vivo, Honor cũng góp phần làm phân khúc này thêm sôi động.

Máy tính xách tay "gồng mình" trong cơn bão giá

Trái ngược với sự ổn định và tâm thế chờ đợi của mảng điện thoại, ngành hàng máy tính xách tay (laptop) đang trải qua những ngày cuối năm đầy sóng gió. Người tiêu dùng có nhu cầu mua laptop thời điểm này đang phải đối mặt với tình trạng giá máy tăng cao và ít sự lựa chọn.

Thị trường smartphone, laptop mùa cuối năm 'ngược chiều' - Ảnh 2.

Người dùng sắm laptop dịp tết năm nay đang đứng trước rào cản giá tăng do linh kiện khan hiếm và lựa chọn mẫu mã không nhiều

Ảnh: CTV

Đại diện một chuỗi phân phối lớn tiết lộ thực trạng đáng lo ngại khi giá chip xử lý và các linh kiện đầu vào trên thị trường toàn cầu leo thang, tác động trực tiếp đến giá thành phẩm. Hiện tại, giá laptop đã thiết lập mặt bằng mới, tăng từ 10% đến 30% tùy theo phân khúc. Trước tình hình giá cả biến động khó lường, một số nhà phân phối đã chọn giải pháp tạm ngưng nhập hàng mới để nghe ngóng thị trường, vô tình khiến nguồn cung bị thắt chặt và sự lựa chọn của người dùng cũng thu hẹp đáng kể.

Thực tế ghi nhận tại các cửa hàng, các dòng laptop gaming từng hút khách như Acer Nitro hay Lenovo LOQ đều tăng từ 2 đến 4 triệu đồng, đẩy mức giá lên khoảng 19,5 đến 26,5 triệu đồng. Tại phân khúc laptop văn phòng phổ thông vốn được xem là bình ổn nhất, dù giá vẫn dao động trong khoảng 14 - 22 triệu đồng, lại rơi vào tình trạng khan hàng. Nhiều mẫu mã phổ biến đã hết hàng, khiến người dùng khó tìm được sản phẩm ưng ý.

Trước diễn biến trái chiều như hiện nay, các chuyên gia công nghệ và giới quan sát thị trường cho rằng người dùng có nhu cầu mua laptop nên quyết định sớm để tránh rủi ro giá tiếp tục leo thang hoặc hết hàng trong năm 2026. Ngược lại, với ai có ý định mua điện thoại, kiên nhẫn chờ đến đầu tháng 2 có thể là chiến thuật hợp lý để đón đầu các chương trình khuyến mãi kích cầu lớn nhất năm.

Tin liên quan

Đồ công nghệ mùa tết 'tăng nhiệt' nhờ thương mại điện tử

Đồ công nghệ mùa tết 'tăng nhiệt' nhờ thương mại điện tử

Xu hướng mua sắm năm nay ghi nhận sự dịch chuyển mạnh mẽ lên các nền tảng trực tuyến, nơi nhà bán lẻ và sàn thương mại điện tử "bắt tay nhau" tung giải pháp kích cầu thông minh.

Khám phá thêm chủ đề

Lenovo Apple máy tính xách tay phân khúc tầm trung sắm Tết đồ công nghệ Tết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận